De nieuwe warmtepompenfabriek in Apeldoorn moet de weg naar de toekomst wijzen: ‘Het klimaat wacht niet’

De demissionaire ministers Rob Jetten en Hugo de Jonge bezoeken de nieuwe Remeha-fabriek, die 140 duizend warmtepompen moet gaan fabriceren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Aan de lopende band in de nieuwe warmtepompenfabriek van Remeha in Apeldoorn test een robot of de warmtewisselaar lekt. Elke 84 seconden wordt een component aan de hybride warmtepomp toegevoegd, dan is de volgende medewerker aan de beurt. Zo rollen dagelijks 300 hybride warmtepompen van de band. Het moeten er dit jaar 50 duizend worden, en in 2024 wil Remeha, marktleider op het gebied van warmtepompen en cv-ketels, zelfs 140 duizend exemplaren van de zogeheten Elga Ace afleveren.

Bij de opening van de fabriek in Apeldoorn erkennen de demissionaire ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maandag dat de hybride ­warmtepomp veel beter presteert dan verwacht. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend ­Nederland blijkt het compacte apparaat tot 75 procent te besparen op gas. En ook de CO2-uitstoot wordt er fors mee verminderd.

Over de auteur

Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

De Elga Ace, mede dankzij een subsidie van 2.500 euro te koop voor 3.900 euro, zou de energierekening tot duizend euro kunnen verlagen, uitgaande van de tarieven volgens het vorig jaar ingevoerde prijsplafond.

Portemonnee

Er is in de energietransitie geen weg terug, betoogt minister Jetten in Apeldoorn. ‘Verduurzamen is ook belangrijk voor de portemonnee. We hebben allemaal kunnen zien hoeveel stress de hoge energieprijzen veroorzaakten. Hybride oplossingen zijn de perfecte uitkomst.’

Uit een prognose van de Vereniging Warmtepompen blijkt dat dit jaar een recordaantal van 120 duizend exemplaren in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. Dat is slechts het begin. Eind dit jaar moeten 170 duizend warmtepompen zijn geplaatst, het demissionaire kabinet wil in 2030 zelfs bij een miljoen huishoudens een hybride warmtepomp hebben staan.

Het fabriceren van hybride warmtepompen, waarmee huizen afwisselend met gas en elektriciteit kunnen worden verwarmd, is dan ook een race tegen de klok. De normering is dat vanaf 2026 elke bewoner zijn cv-ketel moet vervangen door een hybride warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. En daar mag niet aan worden getornd, aldus Remeha-directeur Arthur van Schayk.

De pompen waren vorig jaar echter moeilijk leverbaar door chiptekorten en de lockdowns in China. Remeha zegt nu aan de vraag te kunnen voldoen. Van Schayk belooft in het persbericht dat zijn bedrijf de leveringsachterstanden volgende maand heeft ingelopen.

Maar hoe komen de nieuwe warmtepompenfabrieken – ook enkele concurrenten van Remeha gaan tienduizenden hybride warmtepompen produceren – aan voldoende installateurs? De branche kampte vorig jaar met een tekort aan personeel, de energietransitie schreeuwde om vakmensen. Ook minister Jetten vraagt zich maandag in Apeldoorn af hoe de sector in korte tijd het aantal installateurs kan verdubbelen. ‘De opleiding moet sneller.’

Scholing

‘Trainen, trainen, trainen’ is de uitdaging waarvoor Remeha zich gesteld ziet, zegt directeur Van Schayk. Het bedrijf traint jaarlijks meer dan 5 duizend installateurs om de warmtepompen zo efficiënt mogelijk te installeren. De klassieke opleiding moet wel worden aangepast. ‘We moeten andere vormen kiezen dan in het verleden. Zo zullen we meer gaan opleiden op locaties, en we gaan naar de installateurs toe om ze bij te scholen.’

De nieuwe warmtepompenfabriek in Apeldoorn, nu de grootste van Nederland, moet als een vliegwiel gaan fungeren. In het Actieplan Hybride Warmtepompen 2022-’24 is substantieel opschalen immers essentieel. Jetten belooft nog enkele miljarden euro’s om de capaciteit te vergroten en de kosten te verlagen. De productie van warmtepompen levert namelijk ook meer banen op.

Maar is Nederland daarbij niet te afhankelijk van onderdelen uit China? ‘Veel onderdelen komen uit Europa’, zegt Jetten. ‘En ze zijn ook gemakkelijk te vervangen.’ Directeur Van Schayk voegt toe: ‘We zijn niet langer afhankelijk van één leverancier. We zijn daardoor minder aangewezen op China en blijven ook zelf nieuwe technieken ontwikkelen.’

Volle kracht

Haast is geboden bij de energietransitie. Wachten op de uitkomst van de verkiezingen is geen optie, stelt minister De Jonge. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de werkgevers (VNO-NCW) riepen het kabinet eerder al op om de energietransitie met volle kracht uit te voeren.

‘Het klimaat wacht niet op Nederland’, zegt De Jonge. ‘De klimaatdoelen van Parijs 2050 zijn voor veel mensen wellicht een ver-van-hun-bedshow, maar de energierekening aan het einde van de maand niet.’

Is de consument nu overtuigd dat een zogeheten hr-ketel, een cv-ketel met hoog rendement, minder effectief is dan een hybride warmtepomp? Jetten, lachend: ‘Ik kan me voorstellen dat mensen zich niet laten overtuigen door twee ministers om voor een hybride warmtepomp te kiezen. Maar als je buren uitleggen dat het honderden euro’s kan schelen en je nog steeds een warme douche hebt, kan dat mensen over de streep trekken.’

Tijdens de rondleiding door de fabriek laat directeur Van Schayk de ministers zien dat Remeha zijn ‘prestatiegarantie’ met 10 duizend warmtepompen voor 2030 kan waarmaken voor niet alleen Apeldoorn; Rehema wil heel Nederland aan de warmtepomp helpen.

Beschouw de opening van de nieuwe fabriek als de definitieve doorbraak van de warmtepomp, aldus Van Schayk. ‘Het is nu realiteit en hybride is de toekomst.’