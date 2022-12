De nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland vaart zijn eigen koers, die weleens tot wrijving leidt

Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, in mei van dit jaar. Beeld ANP

Arno Visser (56) schiet in de lach als hij wordt geconfronteerd met een uitspraak van zijn vriend Mike Ackermans. De voormalig campagneleider van D66 zei in 2015 over de gewezen VVD-politicus dat hij ‘niet past bij de VVD van de aannemers en de beursjongens’. Visser verruilt het presidentschap van de Algemene Rekenkamer begin volgend jaar voor het voorzitterschap van Bouwend Nederland, de belangenvereniging van onder andere de aannemersbedrijven.

‘Dat heeft Mike dan verkeerd gezien. De bouwwereld past juist heel goed bij mij. Ik vind het een heerlijke wereld van concrete zaken doen. Als je op een bouwplaats staat, spat de energie ervan af.’ Na tien jaar Algemene Rekenkamer is hij toe aan iets anders, zegt hij. Als president nam hij zeven jaar lang het financiële beleid van het kabinet onder de loep. Onder Vissers bewind verslechterden de rapportcijfers voor Ruttes regeringsploegen zienderogen: de Rekenkamer vindt steeds meer ‘onvolkomenheden’ in de verantwoording van de staatsfinanciën.

Tot ongenoegen van de Rekenkamer geeft het kabinet steeds vaker geld uit zonder het parlement vooraf om toestemming te vragen. Visser heeft daar veel kritiek op, net als op de structureel beroerde verantwoording van de overheidsuitgaven. ‘Geld is soms moeilijk of niet te volgen. Resultaten van beleid zijn vaak niet bekend. Soms is niet eens bekend hoeveel geld iets heeft gekost’, luidde zijn herhaalde jammerklacht in de Tweede Kamer. Zicht op verbetering lijkt er niet te zijn, maar cynisch wordt Visser daar niet van. Net als veel VVD’ers heeft hij een optimistische kijk op het leven.

Dijkstal als mentor

Dat leven begint voor hem in Den Haag, maar hij groeit op in Rotterdam, als oudste van drie kinderen. Zijn vader is ondernemer (importeur van elektronica). Na de middelbare school gaat Arno in Groningen literatuurwetenschappen studeren. Nog tijdens zijn studie wordt hij politiek actief voor de VVD. Zijn afstudeerscriptie is een analyse van de politieke boodschappen van Ruud Lubbers, Ed van Thijn en Frits Bolkestein.

Toenmalig vicefractievoorzitter Hans Dijkstal is zijn politieke mentor. Rond 1992 begint de jonge Visser als tekstschrijver voor de Tweede Kamerfractie van de VVD. Als Dijkstal minister van Binnenlandse Zaken wordt in het eerste kabinet-Kok, gaat Visser met hem mee als diens politiek assistent. Tussen de politieke bedrijven door ruikt Visser even aan het bedrijfsleven. Hij werkt voor Nuon en KPMG, maar beide betrekkingen duren maar kort.

De begeerde Tweede Kamerzetel bemachtigt hij in 2003. Visser krijgt de voor de VVD belangrijke portefeuille asielbeleid (plus hoger onderwijs) toegewezen. Hij kan zich daarmee mooi profileren, maar zit ook in het schootsveld tussen ‘zijn’ controversiële minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) en fractiegenoot Ayaan Hirsi Ali, die het woord voert over integratiebeleid. Visser vaart nadrukkelijk zijn eigen koers, herinnert vriend en toenmalig fractiegenoot Paul de Krom zich. ‘Hij is een onafhankelijk denker. Arno trekt zich niet veel aan van de waan van de dag of van wat politiek correct is of niet.’

Wrijving in de fractie

Die onafhankelijke – anderen zeggen: eigengereide – opstelling leidt soms tot wrijving in de fractie. Zo pleit Hirsi Ali op een gegeven moment voor een stop op de huisvesting van asielzoekers in Rotterdam, maar spreekt de woordvoerder asielbeleid haar de volgende dag publiekelijk tegen. Als fractievoorzitter Jozias van Aartsen een toespraak van Hirsi Ali over het ‘recht op beledigen’ kwalificeert als ‘woest goed’, gaat Visser daar in een interview lijnrecht tegenin.

Visser steunt Mark Rutte in diens strijd met Verdonk om het lijsttrekkerschap, maar verdedigt de VVD-minister als zij Hirsi Ali het Nederlanderschap wil ontnemen. De geboren Somalische heeft gelogen over haar identiteit bij haar asielaanvraag. Visser is een van de weinigen die vindt dat de strenge asielregels die de partij voorstaat ook voor haar moeten gelden. ‘Regels zijn regels’, zegt hij in een fractievergadering. Een uitzondering maken voor een partijgenoot zou de VVD maar blootstellen aan beschuldigingen van hypocrisie.

Vanwege het ‘vele gedoe’ in de fractie en ook om privéredenen trekt Visser zich terug voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Anderhalf jaar later wordt hij wethouder in Almere. Collega-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) is lovend. ‘Hij is een heel innemend persoon, met een open geest. We konden goed samen door een deur, omdat we niet dachten vanuit PvdA- en VVD-dogma’s. Visser staat open voor een gesprek op basis van argumenten.’ De Krom noemt Visser een ‘klassieke liberaal’. ‘Hij is analytisch ingesteld, maar ook heel oplossingsgericht. Hij heeft een goed gevoel voor wat haalbaar is en wat niet.’

In zijn laatste jaar als Rekenkamer-president schnabbelt Visser bij als voorzitter van een commissie die de bestuurscultuur in Limburg onderzoekt. Zijn conclusie is dat de gang van zaken in de Limburgse politiek niet zichtbaar afwijkt van de bestuurscultuur in de rest van Nederland, ondanks de vele schandalen rond Limburgse CDA-politici als Ger Koopmans. Visser legt de schuld deels bij de media; die zouden vermeende politieke affaires hebben opgeblazen. Integriteitsdeskundigen sabelen het rapport van de commissie-Visser neer als ‘onwetenschappelijk’, ‘schadelijk’ en ‘ondermaats’. Visser houdt onverstoorbaar vast aan zijn tegendraadse conclusies, die de Limburgse politiek gretig omarmt.