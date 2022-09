De nieuwe Schiphol-baas worden, je moet er maar zin in hebben: ‘Het blijft een hondenbaan’

De luchthaven Schiphol. Beeld Getty Images

Dag Wilco. Eerder weigerde Dick Benschop op te stappen als baas van Schiphol, nu vertrekt hij wel. Wat is er gebeurd?

‘Simpel gezegd: afgelopen maandag. Toen ging het op de luchthaven weer ouderwets mis. FNV-bestuurder Joost van Doesburg sprak zelfs van de ergste dag sinds eind april. De hoop was dat de problemen op Schiphol na de zomer opgelost zouden zijn, maar het tegendeel bleek het geval.

‘De crux zit ’m in de zomerbonus voor de luchthavenbeveiligers. Die is met ingang van 5 september verlaagd van dik 5 euro naar 1,40 euro per uur. Als mensen voor die bonus komen, zei Van Doesburg al, dan vertrekken ze ook weer als die verdwijnt.

‘Op korte termijn dreigden de problemen alleen maar groter te worden. De positie van Benschop werd daardoor onhoudbaar. Hij schijnt zelf de conclusie te hebben getrokken dat hij moest opstappen. Volgens de officiële lezing heeft hij woensdagavond zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Maar als iemand weggestuurd wordt, zegt men wel vaker dat dat op eigen initiatief gebeurt.’

‘Niet alleen als manager van de reizigersstromen, ook als lobbyist heeft Benschop gefaald. Hij werd in 2018 binnengehaald om de groei van Schiphol in goede banen te leiden. Maar afgelopen juni zei het kabinet dat Schiphol terug moet naar 440 duizend vluchten, in plaats van verder groeien naar 530 duizend. Een ongekende stap was dat. Het besluit over het openen van luchthaven Lelystad, die vakantievluchten over moest nemen, is bovendien uitgesteld tot 2024. Als erkend netwerker heeft Benschop dus gefaald.’

Heeft het vertrek van Benschop op korte termijn gevolgen voor Schiphol?

‘Nee. Veel partijen zijn opgelucht dat Benschop weg is, omdat hij zelf onderdeel van het probleem was geworden, maar de grote vraag blijft: wat nu? Die wachtrijen staan er nog steeds. Donderdag werd bovendien ook bekend dat in oktober 18 procent minder passagiers vervoerd mogen worden. Daardoor dreigt de herfstvakantie in het water te vallen. De hele sector is dus weer woedend.

‘Benschop blijft aan tot er een opvolger gevonden is, maar is totaal vleugellam. Er zal nu wel een interim-baas benoemd worden, die op korte termijn moet redden wat er te redden valt. De naam van Wouter Koolmees wordt genoemd, maar zelf schijnt hij dat te ontkennen. Voorlopig is er geen verbetering in zicht – integendeel, zelfs.’

Zoekt Schiphol dan nu naar een president-directeur met een compleet ander profiel?

‘Eenzelfde type als Benschop zal het niet worden, nee. Officieel gaat de raad van commissarissen daarover, maar Schiphol is voor 70 procent van de Staat en voor 20 procent van de gemeente Amsterdam. Donderdag liet wethouder Shula Rijxman, die Schiphol in haar portefeuille heeft, al weten dat de stad voorstander van ‘de menselijke maat’ is. Ik kan me ook niet voorstellen dat het kabinet iemand accepteert die zich verzet tegen de krimp.

‘De luchtvaartsector, die nog steeds onder de krimp uit probeert te komen, heeft juist graag iemand die met de vuist op tafel slaat. De sector heeft het over een frisse wind. In De Telegraaf werd de naam Pier Eringa al genoemd, tot 2019 de markante baas van ProRail.

‘De nieuwe baas van Schiphol zit straks tussen alle partijen in: de overheid en de luchtvaartsector, maar ook de omwonenden en Greenpeace, dat binnenkort weer bij de luchthaven gaat protesteren. Het is de ‘moeilijkste baan van Nederland’, zei Jan van Ingen Schenau al, een vriend van van Benschop. Je staat aan alle kanten onder druk.’

Is al bekend wanneer Benschops opvolger wordt aangesteld?

‘Nee, al zei Marnix Fruitema, de voorzitter van Barin, de belangenvereniging van de luchtvaartmaatschappijen, wel dat hij ‘goede hoop’ had dat er snel een opvolger zou komen. Hij hoorde weleens wat, zei hij. Blijkbaar wordt op en rond Schiphol gedacht dat er snel iemand benoemd kan worden.

‘Op zich is dat ook niet zo raar. Het vertrek van Benschop hing al langer in de lucht. Ik kan me voorstellen dat de raad van commissarissen, wiens werk dat is, al voor deze week voorzichtig nagedacht heeft over wie Benschop zou kunnen opvolgen.

‘Het is wel nog afwachten of degenen die Schiphol benadert er zin in hebben. Het blijft een hondenbaan. En met Schiphol weet je het nooit. Het werkwoord ‘schiphollen’, de feiten verdraaien, staat zelfs in de Dikke Van Dale. Er kan in dit dossier nog van alles gebeuren.’