De nieuwe routekaart moet meer perspectief bieden, maar versoepeling zal nog wel even duren

Versoepelingen zoals het heropenen van cafés komen op basis van de voorspellingen van het RIVM pas ver in de lente in beeld. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Er was al een routekaart, maar die gaf minder duidelijk aan wanneer versoepeling van de maatregelen mogelijk is. In de aangepaste routekaart die dinsdagavond is gepresenteerd, zijn daarom naast vuistregels voor elke fase getallen over het aantal opnames in het ziekenhuis en op de ic toegevoegd, die aanleiding kunnen geven voor versoepeling.

De routekaart hanteert vier fases van waakzaam tot zeer ernstig. Momenteel bevindt Nederland zich in de vierde fase ‘zeer ernstig’, met strenge maatregelen zoals sluiting van restaurants en bioscopen. Daarbovenop zijn extra maatregelen genomen uit vrees voor de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus, zoals de avondklok en een maximum aantal van één bezoeker. In feite is er nu sprake van een vijfde, ‘extreem ernstige’ fase. Wanneer de extra verzwaringen precies worden opgeheven is niet in harde cijfers op de routekaart vastgelegd.

Bij welke harde getallen kan er wel iets veranderen?

Versoepeling van de maatregelen komt pas in beeld als de situatie verbetert van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. De routekaart neemt hierbij het aantal nieuwe opnamen in het ziekenhuis als maatstaf. Als er dagelijks minder dan twintig nieuwe opnamen zijn op de intensive care en er in totaal minder dan tachtig opnamen in het ziekenhuis zijn, kan er pas versoepeld worden. Die aantallen moeten zich bovendien dan al twee weken lang onder dit niveau bevinden.

Zover is het nog niet. Dagelijks zijn er nu nog 30 tot 35 nieuwe opnamen op de intensive care. Daarnaast zijn er nog zo’n tweehonderd nieuwe opnamen in het ziekenhuis. Deze aantallen dalen in een gestaag tempo. Het zal zeker nog enige weken duren voordat fase ‘ernstig’ is bereikt. Het RIVM houdt er bovendien rekening mee dat de Britse variant roet in het eten gooit en de ziekenhuisopnamen eerder zullen stijgen dan dalen.

Wat is er mogelijk als de cijfers gunstiger zijn?

In die ‘ernstige’ fase zal het advies over huisbezoek veranderen van maximaal twee bezoekers naar maximaal vier. Restaurants zouden in dat geval ook weer open kunnen, mits er aan allerlei voorwaarden is voldaan. Zo gaan de deuren om 21 uur dicht en blijft het aantal gasten beperkt tot dertig personen. Theaters en bioscopen mogen dan weer dertig gasten ontvangen. En alle winkels kunnen tegen die tijd weer open. Cafés mogen in deze fase nog niet de deuren openen.

De routekaart werd dinsdag gepresenteerd om meer perspectief te bieden, maar minister De Jonge gaf in zijn toelichting ook aan dat de stapjes naar versoepeling wel klein zullen zijn. De normen zijn daarom streng geformuleerd, zodat versoepeling nog wel even zal duren.

Verdere versoepelingen – zoals opening van cafés of thuisbezoek van acht personen – zijn bijvoorbeeld pas mogelijk als de ‘zorgelijke’ fase is aangebroken. Hiervan is pas sprake als de ic-opnamen gemiddeld onder tien per dag uitkomen en de nieuwe ziekenhuisopnamen lager zijn dan gemiddeld veertig per dag. Nog meer vrijheid lonkt er pas als er minder dan drie opnamen op de ic of twaalf opnamen in het ziekenhuis zijn per dag. Als je naar de voorspellingen van het RIVM kijkt, komen deze aantallen pas ver in de lente in beeld.