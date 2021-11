De nieuwe lockdown: ‘Dat beestje is er nog steeds, dus we moeten wel’

Weert heeft een hoog aantal besmettingen. Dat komt vermoedelijk door de sterk vergrijsde bevolking. Hoe denken de ouderen daar over de nieuwe maatregelen? ‘Je kunt wel roepen: ik heb een eigen mening. Maar dit is een noodsituatie.’

Een nieuwe lockdown? Peter Veger (88) is helemaal voor strengere coronamaatregelen. ‘Er zijn te veel mensen die niet mee willen doen en zich niet laten vaccineren’, zegt de gepensioneerde Philips-manager vrijdagmiddag bij het station van Weert. ‘Ik vind dat asociaal. Dan kun je wel de straat opgaan en roepen: ik heb een eigen mening. Maar dit is een noodsituatie. Soms gaat het algemeen belang voor het individueel belang.’

Veger voelt zich gezond en tennist nog. Maar zijn vrouw is kwetsbaarder. Zij is een jaar niet buiten geweest, hij deed de boodschappen. Zaterdag wordt zij ook 88. ‘We zouden uit eten gaan, om zes uur’, vertelt Veger. ‘Dat zal wel niet door kunnen gaan, nu de horeca waarschijnlijk om zeven uur moet sluiten. Nou ja, jammer dan.’

Weert (45 duizend zielen) is zwaar getroffen door de nieuwe coronagolf. Het Limburgse stadje heeft bovengemiddeld veel besmettingen en vooral veel ziekenhuisopnames. Vorig weekend moest het lokale ziekenhuis zelfs korte tijd een opnamestop op de spoedeisende hulp afkondigen, omdat alle bedden bezet waren. Aan de vaccinatiegraad ligt het niet, die is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Wel is Weert sterk vergrijsd: bijna een kwart van de bevolking is 65-plusser.

Dansgroep

‘Ik zit in een dansgroep, die begint om half acht in een horecagelegenheid, dat zal ook wel niet meer doorgaan’, zegt Anja Smeets (70) voor de eeuwenoude Sint-Martinuskerk. Ook zij is voor de lockdown, als die nodig wordt geacht. ‘Er moet iets gebeuren, 16 duizend besmettingen per dag, dat is te gek. En het allerergste is dat de ziekenhuizen vol liggen.’ Vorig jaar is haar man overleden, niet aan corona. ‘Vanaf mei lag hij in het ziekenhuis in Maastricht’, vertelt ze. ‘Dat was best lastig, want ik durfde niet met de trein en moest steeds alleen met de auto heen en weer.’

Het is een onzekere tijd, vertelt Smeets, die alleen woont. Corona heeft voortdurend gevolgen voor haar leven. ‘Ik heb vanavond een afspraak met drie andere dames. Maar die kan niet doorgaan, omdat de echtgenoot van een van hen corona heeft. Ook met zwemmen kan dat gebeuren. Ik ben ook nog vrijwilliger in een boekwinkel. Je moet steeds alert zijn.’

Op het terras van bistro de Umbelder zit Wilhelmina Steinen (82) aan een cappuccino. Zij vindt een nieuwe lockdown ‘grote flauwekul’. Ze heeft het helemaal gehad met al die maatregelen. ‘Wat hebben we er de vorige keer mee gewonnen? Helemaal niks.’ Aan haar voet scharrelt teckel Guusje rond. ‘Die heb ik vorig jaar van mijn kinderen gekregen’, aldus de bejaarde vrouw. ‘Ze vonden dat ik eenzaam was.’

Ze vindt premier Rutte en minister De Jonge ‘vreselijke mensen’ en heeft totaal geen vertrouwen meer in het coronabeleid. Ze is wel gevaccineerd. ‘Maar die derde prik doe ik niet’, aldus Steinen. ‘Ik heb er geen zin in. Ze zaniken zoveel dat je van voren niet weet dat je van achteren leeft. Waar moet je nog vertrouwen in hebben? Ik heb alleen vertrouwen in mijn eigen.’

Aan haar tafeltje zit Nellie Bovend’Eerdt (55), die niet is gevaccineerd. Bang voor een besmetting is ze niet. ‘Het maakt me niet uit, ik weet niet voor wie ik bang moet zijn’, merkt mevrouw Steinen nonchalant op. ‘Ik ben geen wappie hoor’, zegt Bovend’Eerdt. ‘Maar het is gewoon zo dat er een heleboel onzin wordt verteld. Je gaat toch ook geen chemokuur doen voordat je kanker hebt.’

Hartstikke zat

Aan de overkant scheurt Pierre (75) voorbij in zijn elektrische rolstoel, vijftig jaar geleden kreeg hij een dwarslaesie. ‘Ik ga die boosterprik wel halen’, zegt hij. ‘Ik volg de overheidsrichtlijnen. Je moet besturen mogelijk maken. Als iedereen maar zijn eigen gang gaat en zijn eigen mening blijft benadrukken, wordt het niks.’

Natuurlijk is hij de coronacrisis zat. ‘Hartstikke, net als iedereen. Maar dat beest, uhh beestje is er nog steeds, dus we moeten wel. Liever een harde lockdown voor drie of vier weken dan drie keer tien dagen. We moeten dat virus in één keer uitschakelen.’

Maar alles eist zijn tol. Door de coronacrisis is hij al een avondje bridgen kwijtgeraakt en Pierre vreest nu met een verdere horecasluiting ook voor zijn tweede avondje aan de bridgetafel. ‘Ik ga geregeld naar het theater en hoop dat dat open blijft’, zegt hij. ‘Morgen ga ik naar een tribute-concert van Creedence Clearwater Revival.’

Over de dreigende beperking van het thuisbezoek (tot vier gasten) halen de Weerter oudjes hun schouders op. Anja Smeets heeft een dochter met twee kinderen: ‘Dus ik blijf net onder de norm.’ Peter Veger zit er ook niet mee: ‘Het is een kwestie van mindset. Wij smeren het bezoek gewoon uit over meerdere dagen. Dat doen we eigenlijk al de hele coronacrisis, voor de zekerheid.’