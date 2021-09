De nieuwe Kamer is een uitdaging voor demonstranten: het wordt al snel te druk

De demonstratie dinsdagochtend tegen het coronabeleid, op de stoep voor het net in gebruik genomen, tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Beeld Bart Maat

De start van het nieuwe parlementaire jaar begon dinsdagochtend met een demonstratie tegen de coronamaatregelen voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Op spandoeken en stukken karton stonden teksten waarmee de aanwezigen zich uitspraken tegen vaccinaties en lockdowns, inclusief de inmiddels bekende leuzen ‘tegen uitsluiting en medische apartheid’.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was de demonstratie niet vooraf aangemeld. Er waren veel agenten en marechaussees op de been. De hoofdingang en de parkeergarage van het gebouw moesten worden afgesloten, in de omgeving raakte het verkeer ontregeld. Voor velen was de Tweede Kamer geruime tijd onbereikbaar.

De beveiliging van de tijdelijke Tweede Kamer wordt op dag 1 meteen op de proef gesteld. Voor de deur een paar honderd demonstranten (o.a. tegen corona). Op last van de politie is de ondergrondse parkeergarage onder het gebouw al afgesloten. pic.twitter.com/NbG7FiL8pq — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) 7 september 2021

Zo maakte de eerste demonstratie meteen duidelijk dat het nieuwe gebouw een belangrijk nadeel heeft: er is in de directe omgeving opeens veel minder ruimte om te demonstreren. Bij de ingang van de echte Tweede Kamer leende het Plein zich uitstekend voor demonstraties in het volle zicht van de volksvertegenwoordiging, zoals elke demonstrant het graag wil. De nieuwe Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg heeft geen plein in de buurt en er rijdt veel doorgaand verkeer omheen. Het Malieveld ligt in de buurt, maar is toch verscholen achter rijen dikke bomen.

Demonstratiebeleid

De gemeente Den Haag onderkent het probleem, en blijkt er wel over te hebben nagedacht. De straatjes rondom de nieuwe Kamer zijn niet bestemd voor demonstraties, staat in het onlangs geactualiseerde ‘demonstratiebeleid’ van de stad. Dat zou te veel hinder geven voor de grote ‘publieksstromen’ vanuit het nabijgelegen Centraal Station en de campus van de Universiteit Leiden.

Voor een kleine groep demonstranten is er wel plek aan de kant van de Prins Clauslaan naast het nieuwe Kamergebouw. De grasstrook aan de overkant van de Bezuidenhoutseweg heeft ruimte voor ongeveer tweehonderd mensen. Voor grotere groepen wordt er zoals vanouds uitgeweken naar het Malieveld of de Koekamp, die niet al te ver van de Tweede Kamer afliggen.

Bij deze laatste twee locaties is er sprake van een ‘mindere zichtbaarheid van demonstranten’, erkent een woordvoerder van de gemeente. Maar ook daar is een oplossing voor: een kleine delegatie demonstranten mag in zulke gevallen wel dichter bij het Kamergebouw komen. Ook is er de mogelijkheid om in optocht langs de Tweede Kamer te lopen, maar dat mag pas als de coronamaatregelen minder strikt zijn dan nu.