De nieuwe Hema-baas Saskia Egas Reparaz moet de focus weer op Nederland richten

Daags nadat investeerders, onder leiding van de Jumbo-familie Van Eerd, Hema hadden overgenomen, kondigen zij een nieuwe Hema-directeur aan. De leiding van de winkelketen wordt opgeschud – nieuwe eigenaar, nieuwe directeur, nieuwe koers.

Groei staat centraal in de toekomstplannen van de nieuwe Hema-eigenaren. En Saskia Egas Reparaz (47), de huidige ceo van drogisterijketen Etos, moet daarvoor gaan zorgen.

‘Egas Reparaz wordt breed gewaardeerd om haar innovatieve aanpak die groei vooropstelt’, aldus Parcom en Mississippi Ventures, de twee investeringsfondsen die Hema over hebben genomen. Mississippi Ventures is eigendom van de familie Van Eerd, oprichters van de supermarktketen Jumbo.

Maar de groei moet wel op de juiste plek plaatsvinden. De familie Van Eerd wil dat Hema experimenten in verre buitenlanden afbouwt en zich weer gaat richten op haar thuismarkt: Nederland, de Benelux en Frankrijk. Hier ziet Hema ook ruimte voor nieuwe vestigingen. Dat worden kleine winkels in groeikernen, zei uitgaand Hema-directeur Tjeerd Jegen onlangs tegen de Volkskrant.

Ahold Delhaize

Daarbij past kennelijk een nieuwe ceo. Saillant detail is dat Saskia Egas Reparaz uit de stal komt van Ahold Delhaize, moederbedrijf van Etos en Albert Heijn, Jumbo’s grote concurrent. Egas Reparaz is behalve ceo van Etos ook lid van de Europese directie van Ahold Delhaize.

‘Daar heeft ze tijdens een lange carrière veel vaardigheden opgepikt’, zegt hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business University. ‘Wat dat betreft is Albert Heijn toch een leerschool: ze zijn daar erg goed op operationeel en commercieel vlak, sterk in innovatie en ontwerp. Dat is wat de nieuwe eigenaren van Hema zoeken, niet iemand die enorme strategische bewegingen gaat maken.’

‘Ze is een echte merkenbouwer’, bevestigt een ingewijde. ‘Een nuchter iemand die veel ervaring heeft met het in de markt zetten van nieuwe producten en nieuwe platforms. Daar weet ze veel van.’

Buitenland

De huidige Hema-ceo, Tjeerd Jegen, stond de afgelopen jaren aan het roer van Hema’s snelle, en soms opmerkelijke, uitbreiding naar het buitenland. De keten opende tientallen winkels in Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, en Oostenrijk. Er kwam een plekje op de site van de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Hema opende zelfs winkels in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, en Mexico.

Het afgelopen jaar kreeg de focus op de thuismarkt een nieuwe impuls. Eind 2019 maakte Jumbo bekend in al zijn winkels producten van Hema te gaan verkopen. Eind 2020 werd bekend dat de familie Van Eerd, oprichters en eigenaren van het razendsnel groeiende Jumbo, samen met een mede-investeerder Hema in zijn geheel over zou nemen.

De overname was het sluitstuk van een geslaagde herfinanciering van Hema, dankzij een deal met de schuldeisers van het bedrijf, waardoor de schuldenlast daalde van 750 miljoen euro naar 300 miljoen euro. Die schuldenlast hing jarenlang als een zwaard van Damocles boven de keten.

Hema krijgt ook een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC), het orgaan dat namens de eigenaren toeziet op de koers van een bedrijf. Pieter Haas, voormalig ceo van de Duitse elektronicagigant Mediamarkt/Saturn, wordt voorzitter. De financiële topman van Jumbo, Ton van Veen, schuift ook aan.

Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan in de turbulente recente geschiedenis van het 95 jaar oude warenhuis. Egas Reparaz haalde de afgelopen jaren stevig de bezem door Etos. Het resultaat was een frisse nieuwe uitstraling en een veel sterkere online positie. Vooral wat dat laatste betreft is er bij Hema nog een wereld te winnen.

CV Saskia Egas Reparaz (Son en Breugel, 1973) 1993 -1998 Financiële Economie, Universiteit van Amsterdam 2001 - 2011 Operational Manager, AH to Go 2011 - 2015 General Manager, AH to Go 2015 - 2018 Senior Vice President Marketing, Albert Heijn 2018 - heden ceo, Etos Egas Reparaz is getrouwd en heeft drie kinderen.