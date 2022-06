‘De nieuwe graanoogst van Oekraïne komt eraan, het risico bestaat dat die grotendeels verloren gaat’

Beeld Getty Images

Waarom ben je gaan kijken in de Roemeense havenstad Constanța?

‘Het Oekraïense graan zit vast doordat de Russische marine de Oekraïense havens blokkeert. Normaal gesproken exporteert Oekraïne in deze tijd van het jaar 5 miljoen ton landbouwproducten per maand. In april ging het om 1,1 miljoen ton, vorige maand om 1, 7 miljoen ton.

‘Inmiddels komt de nieuwe oogst van Oekraïne eraan. Het risico bestaat dat die grotendeels verloren gaat, omdat het graan niet weg kan. Oekraïne exporteert samen met Rusland ongeveer eenderde van het wereldwijde graanvoorziening, dus dit is een groot probleem voor de voedselmarkt.

‘In het Roemeense Constanța, de grootste haven aan de Zwarte Zee, proberen ze zoveel mogelijk van het opgeslagen graan toch de zee op te krijgen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Ik ben langsgegaan bij Comvex, een van de grootste bedrijven in deze haven. Dat bedrijf kan een containerschip met 70 duizend ton binnen een etmaal laden, enorm snel. Het probleem is dat dit graan alleen eerst uit Oekraïne moet komen.’

Wat maakt dat zo lastig?

‘Nu zeetransport niet mogelijk is, zijn er drie alternatieve routes: per spoor, per vrachtwagen of met rivierschepen. In treinen kun je in principe veel graan kwijt, maar er ontstaan grote vertragingen doordat het Oekraïense spoor niet aansluit op het Roemeense. Landen uit de voormalige Sovjet-Unie hebben namelijk een andere spoorbreedte. Treinwagons uit Oekraïne moeten bij de grens eerst op een ander treinstel worden geplaatst, zodat ze Roemenië in kunnen rijden. Een tijdrovend proces.

‘Het probleem met vrachtwagens is dat er relatief weinig graan in past. Bovendien kampt Oekraïne met een benzinetekort. Veel graan komt daarom via de rivieren naar Roemenië. Ook dat duurt lang: het graan wordt aan de Oekraïense grens aan de Donau overgeslagen op binnenvaartschepen. Die varen de Donau af naar het Zwarte Zeekanaal in colonnes van zes schepen. Eén colonne kan ongeveer 18 duizend ton vervoeren, dus daar zijn er meerdere van nodig om één zeeschip te vullen. En dan te bedenken dat in Oekraïne 20 miljoen ton aan graan ligt.

‘Comvex heeft sinds de oorlog uitbrak 250 duizend ton Oekraïens graan de zee op weten te sturen. Dat is iets meer dan 1 procent van wat nu nog in Oekraïne ligt. De mensen in Constanța doen enorm hun best, maar het is een druppel op een gloeiende plaat.’

Is het mogelijk om dit proces te versnellen?

‘De directeur van Comvex vertelde me dat zijn bedrijf net 4 miljoen euro had geïnvesteerd in een nieuw omslagpunt voor binnenvaartschepen, waardoor de capaciteit is verdubbeld. Maar hij zei daarbij: we hebben eigenlijk structurele steun nodig. De Roemeense regering is al bezig met een groot project om een aantal in onbruik geraakt spoorlijnen weer in gebruik te nemen. Maar om Constanța goed te kunnen verbinden met Oekraïne, zit de Roemeense regering te wachten op steun vanuit de Europese Unie.’

‘De komende tijd dreigt het ondertussen juist moeilijker te worden om graan uit Oekraïne te exporteren via Roemenië. De nieuwe Roemeense oogst bereikt immers eind juni, begin juli de haven en Roemenië is de grootste tarwe-exporteur van de EU. ‘Bovendien is Constanța ook de haven waar de oogsten van Servië, Hongarije en Slowakije doorheen moeten. De vraag is of er dan nog wel plek is voor Oekraïens graan.’

Werkt het feit dat Oekraïne zijn eigen havens niet kan gebruiken nog op andere manieren door in Roemenië?

‘De Oekraïense stad Odesa was de vaste import- en exporthaven van Moldavië. Dat verkeer gaat nu ook voor een groot deel via Constanța. Bovendien begint de containerterminal verstopt te raken met containers die bedoeld zijn voor Oekraïne, omdat het land ook niet meer kan importeren via de eigen havens. Deze containers worden een voor een opgehaald door Oekraïense vrachtwagenchauffeurs, een enorm omvangrijke operatie.’

Is er zicht op een einde aan de Russische blokkade?

‘Je ziet dat Poetin deze situatie uitbuit als onderhandelingsmiddel. Een graankonvooi uit Odesa is prima, maar dan moet het Westen sancties intrekken, zegt hij bijvoorbeeld. Een ander probleem is dat de Oekraïners de zeekust hebben vol gelegd met mijnen om een invasie vanuit zee te voorkomen. De Russen willen dat ze die eerst weghalen voordat ze transportschepen doorlaten, maar Oekraïne is bang dat Rusland hier gebruik van zal maken door via zee aan te vallen.

‘Russische export vanuit bezet Oekraïens gebied kan verder voor enige verlichting zorgen voor de wereldmarkt. Maar ook dat is complex, want een deel van dat graan hebben ze gestolen in de oorlog. Daar zijn de Oekraïners woest over. Je kunt met dit graan mensen voeden, maar het is voor de Russen ook een manier om te verdienen aan landbouwgoederen die ze deze oorlog van Oekraïne hebben ontvreemd.’