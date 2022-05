De nieuwe Franse ministersploeg is groot, inclusief en ecologisch hyperambitieus

De Franse president Emmanuel Macron heeft een nieuwe regeringsploeg samengesteld die voor de helft uit vrouwen bestaat, van wie er drie zich over het klimaat gaan buigen. Beeld AFP

De afgelopen dagen werd volop gespeculeerd over het nieuwe kabinet, nadat Macron al op zich had laten wachten bij het benoemen van zijn premier. Maar zowel Borne als de president bezwoer zich niet te laten opjagen en het best mogelijke team te willen samenstellen. Anders dan verwacht is dat geen beperkte ministersploeg gebleven, maar een uitgebreid team inclusief staatssecretarissen.

Voor een deel zijn dat bekende zwaargewichten uit de vorig presidentstermijn van Macron. Zo blijven Bruno Le Maire (Economie en Financiën) en Eric Dupond-Moretti (Justitie) op hun post. Ook Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse zaken, houdt zijn huidige positie. Met zijn provocerende plannen en uitspraken ontwikkelde hij zich tot de uitgesproken rechtsbuiten van Macron. Zo zei Darmanin, die de leiding heeft over de politie, dat hij ‘geen lucht krijgt’ als hij het woord ‘politiegeweld’ hoort – dat zou volgens hem een tegenstrijdige term zijn.

Op Buitenlandse Zaken komt Catherine Colonna, die onder Chirac al eens gedelegeerd minister was voor Europese Zaken en de afgelopen jaren ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk was – in een tijd waarin Frans-Britse betrekkingen regelmatig onder hoogspanning stonden.

Spraakmakend is de benoeming van Pap Ndiaye als minister van Onderwijs en Jeugd. Ndiaye werd vorig jaar nog door Macron persoonlijk aangesteld tot directeur van het Palais de la Porte-Dorée, dat het nationaal immigratiemuseum herbergt, een politieke benoeming, in de hoop dat Ndiaye het ontvlambare identiteitsdebat in Frankrijk in vrediger banen kon leiden. Als historicus met Senegalese wortels is hij gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van de Verenigde Staten en van minderheden. In de krant Le Monde typeerde socioloog Michel Wieviorka Ndiayes benoeming destijds als een poging van Macron om tegenwicht te bieden aan de standpunten van onder meer Darmanin.

Naast Borne, die als premier direct verantwoordelijk wordt voor de ecologische transitie, moeten twee ministers de klimaatambitie van de nieuwe regering waarmaken. Amélie de Montchalin als minister van Ecologische transitie en ruimtelijke ordening, en Agnès Pannier-Runacher als minister van Energietransitie.