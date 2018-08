De nieuwe eredivisiebal is een ontwerp van elf kinderen, met dank aan Johnny de Mol

Twee jaar geleden ontstond bij Eredivisie Media en Marketing CV, de organisatie die de commerciële collectieve belangen van de clubs verzorgt, het idee om ‘een persoonlijke en puur Hollandse touch’ aan de wedstrijdbal toe te voegen. ‘We zijn trots op de eredivisie en zijn functie als verbindende factor’, legt directeur Alex Tielbeke uit. ‘Dat wilden we meer uitdragen en aandacht geven.’

Voor het eerste ontwerp, ter ere van het zestigjarig bestaan van de eredivisie, werd tattoo-koning Henk Schiffmacher gevraagd. Hij voorzag de eredivisiebal onder meer van tekens die symbool staan voor kracht en verbeelding. Tielbeke: ‘We vroegen Henk: wie zou jij nou graag als ontwerper voor het nieuwe seizoen zien? Hij kwam toen met de naam van Johnny de Mol op de proppen.’

De Mol stemde toe, maar had wel één voorwaarde: dat niet hij zelf de bal zou ontwerpen, maar elf kinderen die een afspiegeling vormen van de maatschappij. En zo togen elf kinderen, van een jongen met het syndroom van Down tot een Syrische vluchtelinge, naar het hoofdkantoor van balsponsor Derby Star in Deventer om de bal van persoonlijke boodschappen te voorzien.

‘Leven is unic’, schreef Kevin, de jongen met het syndroom van Down bijvoorbeeld.

‘Voetbal is emotie. Maar een voetbal heeft zelf geen emotie, want die is van rubber’, kwam ook van zijn hand, maar die haalde het eindontwerp niet.

Voorwaarde voor het ontwerp was dat de basiskleur wit moest blijven en de vlakken op de bal symmetrisch. ‘Je wilt niet hebben dat de keeper in de war raakt van wat hij op zich afgevuurd krijgt. De nieuwe bal moest breed gedragen worden onder de spelers’, aldus Tielbeke. De bal werd onder meer getest door de selectie van FC Groningen.

Johnny de Mol onthult de bal samen met het elftal kinderen Foto ANP

De wit-oranje bal, gefabriceerd in Duitsland, springt nogal in het oog met zijn felle kleuren. PEC Zwolle-aanvaller Mustafa Saymak dacht in eerste instantie dat het een bal speciaal voor het vrouwenvoetbal was, maar de kleuren passen in de modetrend van de afgelopen jaren, zegt Tielbeke. ‘In het buitenland zie je al hoofdkleuren als geel en oranje. Daar hebben we niet voor gekozen. De basistoon blijft wit. Maar hij is wel wat frisser en dynamischer dan voorheen.’

Twee clubs, Feyenoord en Ajax, spelen niet met de nieuwe Derby Star-bal, de Johnny’s 11 geheten. Ze hebben een lucratief contract bij Adidas en hebben hun eigen wedstrijdbal. Wat Tielbeke betreft komt daar verandering in: ‘Er is een brede discussie gaande over spelen onder gelijke omstandigheden. Kunstgras is één van de discussiepunten, maar de bal hoort daar ook bij.’

Wie de volgende ontwerper wordt, is nog niet bekend. Er is een longlist waarop veel prominente namen prijken. ‘Maar ik geef geen namen prijs. Ze moeten in elk geval met meer komen dan alleen een aansprekend design. Johnny heeft de lat hoog gelegd.’