De nieuwe coronaregels zijn rondom het hockeyveld het punt niet, de ongevaccineerden wél

QR-controle bij hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs (HBR). Een moeder: ‘Ik volg netjes de nieuwe regels hoor. Maar ik geloof er niet meer in.’ Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand bij hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs (HBR). Halverwege het pad naar de kantine scant een student van de mbo-opleiding Beveiliging de QR-codes van ouders en spelers ouder dan 18 jaar. Hij wordt samen met een collega host betaald uit de pot die het kabinet onlangs ter beschikking stelde voor extra controles.

Wie daar geen zin in heeft, kan links en rechts uitwijken en direct langs een veld gaan staan om zijn kind aan te moedigen. Die sluiproute werd afgelopen week last minute bedongen door de Tweede Kamer. ‘Tik ’m door! Tik ’m door!’, klinkt het. En: ‘Goed zo!’

Maar praat met de ouders in de kantine of op de tribune, en een onheilspellend toekomstvisioen doemt op. ‘Ik volg netjes de nieuwe regels hoor’, zegt een moeder uit Barendracht wier zoontje uit speelt. ‘Maar ik geloof er niet meer in.’ Zaterdag keerden de mondkapjes terug in de winkels en waren de coronatoegangscontroles uitgebreid. Op dezelfde dag werd bekend dat er 12 duizend nieuwe besmettingen waren - het hoogste aantal van het jaar. De hockeymoeder met samenzweerderige blik: ‘Dit gaat echt niet helpen, de druk op de ongevaccineerden gaat stijgen.’

Mild

Het weekend met (alweer) nieuwe regels verliep voor zover bekend zonder problemen. Controleurs reageerden mild; wie bijvoorbeeld zijn telefoon was vergeten mocht toch zwemmen. Handhavers beperkten zich tot waarschuwingen. ‘De sfeer is gemoedelijk’, zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zaterdagavond per telefoon na een rondje door zijn stad. Eén keer werd een bewoner agressief toen hij werd gewezen op het mondkapje dat halverwege zijn kin bungelde. Marcouch: ‘Hij riep tegen mij: “Zien jullie nou wat jullie doen!”. Ik begreep zijn frustratie, maar we zitten wel in een levensbedreigende gezondheidscrisis, we moeten dit samen oplossen.’

Gelooft Marcouch - ook voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden - dat de nieuwe maatregelen zullen voldoen? ‘Ik hoop dat het genoeg is, maar ik hou mijn hart vast. Het zal bloed, zweet en tranen kosten om met deze gedragsregels kerst met z’n allen te kunnen vieren.’ Zijn kerstwens voor dit jaar: een hogere vaccinatiegraad.

Marcouch is blij met de 45 miljoen euro die minister Ferd Grapperhaus heeft uitgedeeld onder de 25 veiligheidsregio’s, waarvan Gelderland-Midden 1,8 miljoen ontving. ‘Daarmee kunnen we onze ondernemers ondersteunen bij de extra preventietaak die wij als samenleving opeens van hen vragen.’ Als voorbeeld noemt Marcouch de mobiele kraam op de Korenmarkt waar bezoeker hun QR-code kunnen laten scannen en dan een polsbandje krijgen voor toegang tot alle cafés in de buurt.

Sluiproute

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond ontving 3,4 miljoen euro van Grapperhaus, waardoor fusiegemeente Lansingerland, waaronder hockeyclub Berkel en Rodenrijs valt, zo’n 163 duizend euro mag uitgeven aan extra controleurs. ‘Blij is niet het juiste woord’, zegt eigenaar Desi Beans van het plaatselijke beveiligingsbedrijf en recherchebureau DB Secure. ‘Maar het is fijn dat ik na zoveel magere maanden weer wat vet op de botten kan kweken.’ Beans beveiligt al jaren evenementen in Lansingerland. ‘Veel spelers kende ik al in beschonken toestand, leuk dat ik ze nu ook eens nuchter meemaak.’ Beans stuurt een medewerker richting een groepje uitgespeelde hockeyers dat via een terras richting kantine loopt. ‘Kun je die sluiproute even dichtzetten!?’

Tok! Tok! Tok!, klinkt het op de velden van HBR. De club met 1.500 leden heeft haar zaken goed voor elkaar: er is een taskforce met onder meer een huisarts voor leden met vragen over corona, het kloeke clubhuis met zonepanelen op het dak schenkt duurzame koffie en tussen de velden staat zelfs een speciale koffiecontainer waar bezoekers zonder QR-code terecht kunnen. ‘Die wordt binnenkort beplakt door een nieuwe sponsor’, zegt voorzitter Jeroen Zwaard die drie hockeyende kinderen heeft. Hij is blij dat de club kan openblijven dankzij de beveiligers. ‘Niet alleen vanwege de sportieve ontwikkeling van de spelers. Een hockeyclub heeft ook een sociale functie binnen de gemeente.’ Filmavonden, housefeesten en het Oktoberfest horen er volgens hem ook bij.

Te slap

Op de terrassen en tribunes drinken ouders koffie verkeerd, kletsen opgewekt bij en kijken met hooguit een half oog naar de verrichtingen van hun kinderen. Op hun handen prijkt een zwart kruisje van DB Secure. Vraag hen naar de nieuwe maatregelen en de sfeer slaat om. ‘Ze hadden verder moeten gaan’, zegt een moeder uit Hellevoetsluis. ‘Ik werk voor een ambulancedienst. Ik zie dagelijks doodzieke mensen binnen komen.’ Een vader met kooikerhond verderop: ‘Het is allemaal te slap. Eis gewoon dat iedereen een spuitje haalt. De ellende die we daarmee kunnen voorkomen - voor henzelf en voor de samenleving!’ De 44-jarige ondernemer vindt het onacceptabel dat ongevaccineerden ziekenhuisbedden bezet houden. ‘Ja, ik denk inmiddels heel zwart-wit.’

Langs de velden lijkt niemand nog te geloven dat een post-pandemische tweedeling in de samenleving valt te voorkomen. Naast de koffiekeet voor ongevaccineerden zit een hockeymoeder die zich haast te verklaren dat ze wel geprikt is. ‘Ik werk als arts in een ziekenhuis. Ik begrijp dat het kabinet polarisatie probeert te voorkomen, maar daarvoor is het inmiddels te laat. We zullen ongevaccineerden de toegang tot een deel van de samenleving moeten gaan ontzeggen.’ Het kabinet, stelt zij, kan hun asociale en egoïstische gedrag niet langer accepteren. ‘Het is spijtig, maar ze hebben het over zichzelf afgeroepen.’