De nieuwe concubine van de Thaise koning staat op de schietbaan en vliegt een straaljager

Majoor-generaal Sineenat Wongvajirapakdi, de formele ‘koninklijke gezellin’ van de Thaise koning op één van de foto's die het koningshuis heeft vrijgegeven. Beeld Reuters

Eind vorige maand werd de 34-jarige majoor-generaal Sineenat Wongvajirapakdi al benoemd tot ‘koninklijke gezellin’, een titel die niet meer is gebruikt sinds Thailand zijn absolute monarchie in 1932 opgaf. Maar koning Rama X staat erom bekend dat hij doet waar hij zin in heeft, en als hij een officiële minnares wil, dan kan dat natuurlijk. In Thailand zal tenslotte niemand de koning tegenspreken.

Maar de ‘koninklijke gezellin’ is geen koningin. Dat is Suthida Vajiralongkorn, de officiële echtgenote van de koning, en (na drie scheidingen) de vierde vrouw met wie hij is getrouwd. Koningin Suthida was al langere tijd zijn minnares en drie dagen voordat hij in mei dit jaar gekroond werd, maakte Rama X bekend met haar te zijn gehuwd.

Lijfwacht

Ze zal Sineenat nu naast zich moeten dulden. Het koningshuis publiceerde op zijn website meer dan 60 foto’s van de jonge vrouw, en een biografie van meer dan 40 pagina’s. Sineenat zou in 1985 zijn geboren in de noordelijke provincie Nan, en in 2008 zijn afgestudeerd aan de Army Nursing College. Daarna zou ze hebben getraind voor gevechten in de jungle en parachutespringen, en haar vliegbrevet hebben gehaald. Uiteindelijk kreeg ze een baan in het paleis, en werd ze één van de lijfwachten van de koning.

Sineenat aan de voeten van koning Rama X. Beeld Reuters

Op de foto’s is Sineenat in militaire kleding te zien, maar ook in een sport-bh en in formele Thaise kleding, aan de voeten van de koning. De bevolking, die normaal gesproken bijna niets over het koningshuis te zien of te horen krijgt, dook deze week massaal op het internet om de foto’s te bekijken, en de site lag vervolgens urenlang plat.

Op één van de foto’s is Sineenat te zien met de koning en zijn poedel Fufu. Die laatste is overigens hoger in rang dan majoor-generaal Sineenat, want Fufu heeft van de koning de rang van maarschalk (air chief marshall) van de Thaise luchtmacht gekregen. Toen het dier stierf, kreeg het een vierdaagse begrafenis en crematie.

Sineenat met de koning en zijn poedel Fufu. Beeld AFP

Sineenat op de schietbaan. Beeld AFP