De nieuwe buitenlandchef van de EU is Josep Borrell, een EU-oudgediende met weinig geduld voor Brexiteers

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, is dinsdag benoemd tot ‘hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid’ van de EU. Beeld AFP

Borrell groeide op als bakkerszoon in een dorpje in Catalonië. Ondanks zijn gebrekkige scholing wist Borrell op eigen kracht de universiteit te bereiken waar hij vliegtuigbouwkunde en later ook economie ging studeren. Uiteindelijk haalde hij twee masters: een aan Stanford en een tweede aan Institut Français du Pétrole, een onderzoeksinstituut voor energie in Parijs.

Na de dood van de Spaanse dictator Franco in 1975 sloot Borrell zich aan bij de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE), die tot dan toe vanuit het buitenland opereerde. Zeven jaar later haalde de Spaanse premier Felipe Gonzalez hem in zijn kabinet als staatssecretaris voor Economische Zaken.

Borrell deed zijn eerste Europese ervaring op als lid van de conventie die in 2002 en 2003 onder leiding van de Franse ex-president Giscard d‘Estaing een Europese Grondwet opstelde. De ontwerpgrondwet werd later door de Fransen en de Nederlanders weggestemd, maar keerde in iets afgezwakte vorm terug als het Verdrag van Lissabon.

In 2004 werd Borrell gekozen als voorzitter van het Europarlement dankzij een deal met de christen-democratische EVP: eerst zou Borrel het parlement 2,5 jaar voorzitten, daarna zou hij de voorzittershamer overdragen aan de Duitse christen-democraat Hans-Gert Pöttering.

Tanden laten zien

Als parlementsvoorzitter vierde de Spanjaard zijn grootste triomf toen het Europees Parlement in 2004 de omstreden Italiaanse kandidaat-Eurocommissaris Rocco Buttiglione afschoot. De oerconservatieve en streng katholieke Italiaan had de parlementariërs tegen zich in het harnas gejaagd met de opmerking dat hij homo’s als zondaars beschouwde. Ondanks het verzet van de Europarlementariërs weigerde Commissie-voorzitter José Manuel Barroso hem te laten vallen, maar uiteindelijk besloot premier Berlusconi een andere kandidaat naar voren te schuiven. De val van Buttiglione wordt nog altijd gezien als een cruciaal moment voor het Europees Parlement: eindelijk had het eens zijn tanden laten zien!

Na zijn vertrek uit Brussel keerde Borrell terug naar de wetenschap. Maar hij besloot zich weer in het politieke gewoel te werpen, toen Catalaanse nationalisten afkoersten op een volksstemming over onafhankelijkheid. Hij werd een van de kopstukken van de anti-onafhankelijkheidsbeweging Societat Civil Catalana en beschuldigde Carles Puigdemont, de leider van de Catalaanse nationalisten, van volksverlakkerij. Catalonië is geen kolonie die onder Spaanse bezetting zucht, was zijn boodschap.

Na het uitroepen van de onafhankelijkheid door het Catalaanse parlement in 2017 hamerde Borrell erop dat Puigdemont en de andere Catalaanse leiders voor de rechter moesten worden gebracht, maar Puigdemont week uit naar België waar hij nog steeds zit. De anderen staan momenteel nog terecht voor hun aandeel in het uitroepen van de onafhankelijkheid. Als minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, een post die hij sinds vorig jaar heeft, stelde Borrell zich ook hard op als het gaat om de Brexit. Hij is steeds een tegenstander geweest van verdere concessies aan Londen.