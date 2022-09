De nieuwe Britse premier Liz Truss schuift haar principes opzij om de koopkrachtcrisis te bezweren

Kandidaten zwaarste kabinetsposten:

Kwasi Kwarteng (Financiën)

Ook in de regering-Truss zal de beroemde kostschool Eton goed vertegenwoordigd zijn. Naast Jacob Rees-Mogg is daar Kwasi Kwarteng (47), de nieuwe minister van Financiën. Deze zoon van een advocaat en een diplomaat wordt gezien als de rijzende ster binnen de Conservatieve Partij. Hij werkte, met Truss en twee andere Conservatieven, aan het thatcheriaanse manifest Britannia Unchained. Tevens schreef Kwarteng Ghosts of Empire, een genuanceerd boek over het koloniale verleden. Hij promoveerde in economische geschiedenis aan Cambridge University en zal al zijn kennis op dat gebied nodig hebben om de Britse economie te redden. Eerder dit jaar verhuisde hij naar Greenwich, waar hij in dezelfde straat woont als Truss. Nu worden ze buren op Downing Street.

James Cleverly (Buitenlandse Zaken)

Net als Financiën zal ook het prestigieuze departement van Buitenlandse Zaken worden geleid door een politicus met immigrantenafkomst. James Spencer Cleverly werd 53 jaar geleden geboren in het ziekenhuis van Lewisham, als zoon van een Britse taxateur en een vroedvrouw uit Sierra Leone. Hij genoot privaat onderwijs, waarna hij naar de militaire academie ging. Een van zijn eerste betrekkingen was bij de Verenigde Nederlandse Uitgeverijen. Nadat hij in 2015 afgevaardigde was geworden voor de stad Braintree, maakte hij snel carrière binnen de Conservatieve Partij, geholpen door zijn stem voor Brexit en steun voor Johnson. In 2020 betrad hij Buitenlandse Zaken als staatssecretaris voor het Midden-Oosten en noordelijk Afrika. Afgelopen juli werd hij minister van Onderwijs.

Suella Braverman (Binnenlandse Zaken)

Nadat Truss de stemming gewonnen had, maandag, kwam al snel het bericht dat Priti Patel was afgetreden, de minister van Binnenlandse Zaken. Ze zag de bui al hangen, omdat Truss had laten doorschemeren dat ze Suella Braverman (42) op deze zware post wil. De 42-jarige zat als juridisch adviseur in de regering-Johnson en was zelf kandidaat voor het leiderschap van de partij. Nadat ze in de tweede stemronde was afgehaakt, besloot ze Truss te steunen. Deze dochter van immigranten uit India en Kenia heeft zichzelf in het verleden trots omschreven als ‘een kind van het Britse Wereldrijk’. Deze voormalige Erasmus-uitwisselingstudente heeft jarenlang de European Research Group voorgezeten, de invloedrijke Brexit-groepering binnen de Conservatieve Partij.