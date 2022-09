De nieuwe Britse premier Liz Truss is Thatcher 2.0, een neoliberaal pur sang

Liz Truss voor haar woning in Londen. Beeld Getty

Gevraagd naar wat ze beschouwt als haar politieke taak, antwoordde Liz Truss enkele jaren geleden dat ze ‘de Uber-rijdende, Airbnb-slapende en Deliveroo-etende vrijheidsvechters’ vooruit wil helpen in het leven. Daarmee presenteerde de toekomstige premier zich als een libertaire politicus, een pleitbezorger van de gig-economie die de overheid zo klein mogelijk wil houden en ondernemende burgers vrij baan wil geven. Met andere woorden: Truss als een Thatcher 2.0.

De Conservatieve Partij is bekwaam in het aanbidden van voorouders. Waar Boris Johnson werd omarmd als een soort eerbetoon aan Winston Churchill, en gelijk aan zijn voorbeeld zelfs krom begon te lopen, daar trekt Truss de kleren aan van die andere grote Conservatieve premier uit de afgelopen eeuw. Letterlijk. Op bezoek in Moskou had ze net als Thatcher een berenmuts op, ondanks de milde temperatuur, en bij een van de recente debatten was ze gekleed in een strikblouse die Thatcher in 1979 ook droeg. Ze houdt van karaoke op muziek uit de jaren tachtig.

Margaret Thatcher (L) tijdens haar bezoek aan Rusland in 1987, en Liz Truss in Moskou in 2022. Beeld AFP

Wiskundehoogleraar

Haar ouders John en Priscilla, een wiskundehoogleraar en een verpleegkundige, zouden wat meewarig naar hun 47-jarige dochter kijken. Sterker, tijdens de leiderschapscampagne meldden Britse kranten dat vooral haar vader wat ontstemd is over de manier waarop ze als thatcheriaanse, neoliberale en brexiterende politicus erin geslaagd is om 10 Downing Street te bereiken. Was dit dezelfde Elizabeth Mary die als scholier in de jaren tachtig ‘Maggie Out!’ riep tijdens een protest tegen het defensiebeleid van de regering-Thatcher?

Het was bij Truss niet meteen duidelijk dat ze de kwaliteiten had om de top te bereiken. Tijdens haar studie Philosophy, politics and economics in Oxford viel ze niet direct op. Ook als raadslid in Greenwich liet ze geen onvergetelijke indruk achter. In de kabinetten van David Cameron, Theresa May en Boris Johnson was ze een onopvallende, maar hardwerkende bewindsvrouw op Landbouw, Financiën, Justitie, Internationale Handel en Buitenlandse Zaken.

Een geweldig spreker is ze niet. Haar meest fameuze toespraak maakte ze als minister van Landbouw toen ze heel bozig ‘Dit. Is. Een. Schande’ riep over het gegeven dat de Britten tweederde van hun kaas importeren. In interviews moet ze antwoorden vaak schuldig blijven. Het is dan ook geen verrassing dat ze de gevreesde interviewers Andrew Neil en Nick Robinson onlangs als de pest heeft gemeden. Een uitdaging zal het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis worden. Ze zal in ieder geval een stuk minder flamboyant zijn dan haar voorganger.

Eventjes voor afschaffing monarchie

Wat vooral opvalt is een tomeloze ambitie. Als student was ze lid van de Liberaal-democraten en als 19-jarige riep ze in een toespraak tijdens het congres van deze partij op tot afschaffing van de monarchie. Later verklaarde ze meteen spijt te hebben gehad. Spijt had ze, intussen als Tory, ook van haar beslissing in 2016 om in de aanloop naar het Brexit-referendum voor het EU-lidmaatschap te stemmen. Ze is nu een fanatieke reborn-Brexiteer. Een andere inschattingsfout was een affaire met een collega, die haar is vergeven door haar echtgenoot Hugh, een boekhouder.

Met haar vlijt en loyaliteit maakte ze indruk op haar bazen. Tijdens de campagne kreeg ze het grootste deel van de European Research Group achter zich, de machtige Brexit-groep binnen de partij. Bekende aanhangers zijn Jacob Rees-Mogg, beoogd minister van Financiën Kwasi Kwarteng en oud-Brexit-onderhandelaar David Frost, die stafchef hoopt te worden. Meer in het algemeen is het een reünie van Conservatieven die hebben gewerkt aan het neoliberale manifest Britannia Unchained: Global Lessons for Growth and Prosperity dat precies tien jaar geleden verscheen.

Truss zal te maken krijgen met felle tegenstand. Niet alleen van progressief Engeland. De conservatieve Times-commentator Matthew Parris, die ooit assistent van Thatcher was, heeft haar ‘een planeetachtige massa van overmoed met een ambitie die wankelt op een politiek brein ter grootte van een speldenkop’ genoemd. Parris vroeg zich af hoe een neoliberaal beleid de mensen uit verarmde gebieden in het noorden van het land gaat helpen, die ‘niet tegen- maar bijeen worden gehouden door een sterke staat’. Topadviseur Dominic Cummings omschreef haar als een ‘menselijke handgranaat’.

De wittebroodsweken van Truss, moeder van Frances en Liberty, zullen beperkt blijven tot een dunne snede. Het eiland staat aan de vooravond van zware tijden, waarin voor veel burgers een keuze dreigt tussen een warm huis of een warme maaltijd. Net als bij de pandemie zal de roep om krachtig overheidsingrijpen oorverdovend worden. Truss heeft toegezegd financiële hulp te bieden aan burgers en bedrijven. Ze moet dan haar principes laten varen (in dit geval over de vrije markt), maar dat kost haar doorgaans geen moeite.