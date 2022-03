De Nederlandse steun voor Oekraïners doet denken aan die voor de Hongaren in 1956

Protest op het Haagse Malieveld tegen de Russische invasie van Oekraïne. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het kan verkeren: in 1990 trokken veel Nederlanders nog de beurs voor de Russen, die te lijden hadden onder de ontbinding van de Sovjet-Unie. ‘Help de Russen de winter door’, luidde de wekroep waarmee de Stichting Voedselhulp aan de Russen de Nederlanders aanspoorde tot generositeit. Die bleken daar ontvankelijk voor: de actie bracht 13,3 miljoen euro op.

Een groot bedrag in vergelijking met de opbrengst van de inzamelingsacties waarvoor de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) in hetzelfde jaar Giro 555 openstelden. Voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika haalden zij ruim 17 miljoen euro op, voor de slachtoffers van de aardbeving in Iran en de slachtoffers van de Golfcrisis slechts 2,5 miljoen en 42 duizend euro.

De lopende actie voor Oekraïne heeft tot dusverre bijna 18 miljoen euro opgebracht, maar dit bedrag zal ongetwijfeld oplopen tijdens de nationale actiedag voor Oekraïne, die maandagavond met een televisieprogramma van de gezamenlijke omroepen wordt afgesloten. De oorlog in Oekraïne draagt tenslotte alle kenmerken van wat, met enig cynisme, wel ‘de perfecte ramp’ wordt genoemd.

Cultureel verwantschap, helder conflict, grote consensus

De Oekraïners zijn niet schuldig aan de ramp waarvan zij het slachtoffer zijn. Hun leed is door een veelheid aan filmpjes en andere getuigenissen aanschouwelijk gemaakt. In geografisch en sociaal opzicht is de afstand tussen ons, Nederlanders, en hen betrekkelijk klein: de oorlog woedt in Europa, op een afstand van nog geen 2.000 kilometer. En Nederlanders voelen zich cultureel met de Oekraïners verwant.

De nabije oorlog boezemt ons misschien wel angst in, maar plaatst ons – anders dan andere geopolitieke conflicten waarvan we de laatste decennia getuige zijn geweest – niet voor morele dilemma’s. Het is zo klaar als een klontje wie in dezen de good guys en wie de bad guys zijn. Oekraïne beantwoordt volop aan onze behoefte aan duidelijkheid. Zijn welbespraakte en moedige president is in alle opzichten het tegendeel van Vladimir Poetin, die Adolf Hitler als belichaming van het absolute kwaad voorlopig lijkt te hebben afgelost (zoals de Russische schurk ongetwijfeld ook in speelfilms zal terugkeren). In de beeldvorming is Oekraïne de onbevlekte (nucleair ontwapende) David die nu al twee weken weerstand biedt tegen de Goliath uit het oosten.

Met hun gulle giften kunnen Nederlanders laten zien dat zij aan de goede kant van de geschiedenis staan. Daardoor worden zij ook een beetje onderdeel van het heldendom van de Oekraïners. Aan nieuwsfeiten die afbreuk zouden kunnen doen aan de voortreffelijkheid van Oekraïne lijken ze vooralsnog geen enkele behoefte te hebben.

Berichten over Afrikaanse ingezetenen van Oekraïne die uit treinen naar veiliger oorden worden geweerd, of die bij de Poolse grens worden tegengehouden, wekken een wrevelig ongeloof of worden afgedaan als betreurenswaardige voorvallen die een land in oorlog niet kunnen worden aangerekend. Zolang Oekraïne in een doodsstrijd is verwikkeld met een oppermachtige tegenstander, zullen Nederlanders het hun steun niet willen onthouden.

Zelden dwong een conflict in Nederland zo’n grote consensus af – waaraan alleen dwaallichten als Thierry Baudet zich onttrekken. In die zin is de oorlog in Oekraïne te vergelijken met de Falkland Oorlog in 1982, toen Groot-Brittannië – tot ongeloof van velen – aan de andere kant van de wereld de strijd aanging met de Argentijnse junta. En met de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen Nederland nog en bloc achter Israël stond. Maar de oorlog in Oekraïne wekt vooral associaties met de Hongaarse Opstand van 1956, die door de Russen met bot geweld de kop werd ingedrukt.

Nederlandse steun na de Hongaarse Opstand van 1956

Zo’n 225 duizend Hongaren – een fractie van het verwachte aantal vluchtelingen uit Oekraïne – vonden in de buurlanden een veilig heenkomen. Nederlanders toonden hun betrokkenheid met de inzameling van geld (zo’n 10 miljoen gulden) en van goederen. ‘Het Nederlandse aandeel aan de internationale hulpverlening is indrukwekkend’, schreef de Volkskrant. ‘Het nieuwe konvooi bracht 30 ton margarine, 15 ton rijst, 18 ton melk in blik, 400 duizend blikken gemengde spijzen, 30 ton chocolade, 20 ton bruine bonen, duizend paar schoenen, een grote voorraad kleding en lijftextiel en andere detailgoederen. Tezamen is er reeds ruim 120 ton aan levensmiddelen bijeengebracht tot een totale waarde van 750 duizend gulden.’

Net als bij de huidige oorlog werd in de berichtgeving over de opstand – en de repressie die erop volgde – de nadruk gelegd op de ongelijkheid van de krachtsverhoudingen, de eerbaarheid van de Hongaren en hun verwantschap met de Nederlanders. Daarbij werd verwezen naar de bijna dertigduizend Hongaarse ‘hongerkinderen’ die na de Eerste Wereldoorlog in Nederland op krachten hadden kunnen komen, en naar de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten uit Spaanse gevangenschap door Michiel Adriaansz de Ruyter in 1676. Communisten werden tot risee van de natie verklaard. Felix Meritis, het Amsterdamse stadspaleis waar het bestuur van de CPN en de redactie van partijkrant De Waarheid zetelden, werd door betogers belaagd.

Tegen de achtergrond van deze hartstochten was de reële steun voor Hongarije welbeschouwd nogal pover. De donatie van 10 miljoen gulden voor de ontheemde Hongaren viel in het niet bij de 138 miljoen gulden die de Nederlanders drie jaar eerder opbrachten voor de slachtoffers van de Watersnoodramp (bij de nationale actie ‘Beurzen open, dijken dicht’). En aan de opvang van Hongaarse vluchtelingen ging een langdurig proces van loven en bieden vooraf.

Minister-president Willem Drees wilde met het oog op de woningnood (die inderdaad schrijnend was) aanvankelijk niet meer dan tweeduizend Hongaren toelaten. Uiteindelijk werd die limiet tot 3.400 verruimd. Maar van harte ging het niet: de bij de selectie betrokken ambtenaren moesten er streng op toezien dat zich onder de vluchtelingen geen communisten, geheim agenten, criminelen, zigeuners en nozems bevonden. Deze instructie werd goed nageleefd.

Maar het kan ook zijn dat ze nogal voorbarig was. Feit is dat de Hongaarse minderheid snel en geruisloos is geïntegreerd. Of, zoals voormalig staatssecretaris van Justitie Aad Kosto het ooit uitdrukte op een bijeenkomst met Hongaren: ‘We hebben nooit gedonder gehad met jullie.’