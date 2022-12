De Nederlander Hans Leijtens moet de problemen van grensbewakingsdienst Frontex gaan oplossen

Hans Leijtens in zijn rol als directeur-generaal van de Belastingdienst. Nu is hij directeur van Frontex. Beeld ANP

De Nederlander Hans Leijtens (59) wacht een zware taak als nieuwe topman van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Hij moet orde op zaken stellen bij de dienst die de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak raakte, onder meer door het illegaal terugsturen van migranten aan de Europese buitengrenzen.

Leijtens werd dinsdag benoemd tot directeur van Frontex. In april moest zijn voorganger, de Fransman Fabrice Leggeri, aftreden na een kritisch rapport van de Europese fraudebestrijdingsdienst Olaf.

Voor de topbaan bij Frontex waren naast Leijtens, nu nog commandant van de Koninklijke Marechaussee, twee andere kandidaten in de markt. De Letse Aija Kalnaja werkte al bij Frontex en viel af omdat ook zij werd onderzocht door de fraudebestrijders van Olaf. De kansen van de Kroatische staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Terezija Gras werden geschaad doordat Kroatië wordt beschuldigd, onder meer door de Raad van Europa, van het illegaal terugsturen van migranten.

Het Europees Parlement, dat een adviserende stem heeft bij de benoeming van de Frontex-topman, had een sterke voorkeur voor Leijtens. Tijdens een hoorzitting in het parlement beloofde hij de mensenrechten te respecteren en operaties zo nodig stop te zetten als grenswachten geweld gebruiken.

Beschuldigingen van pushbacks

Leijtens’ taak zal niet eenvoudig zijn. Enerzijds is de Europese grensbewaking de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, omdat de lidstaten van de Europese Unie immigratie zo veel mogelijk willen tegengaan. Frontex groeide uit van een kleine organisatie tot een groot agentschap. Het budget steeg van 6 miljoen in 2005 tot 754 miljoen nu. In 2027 moeten er 10 duizend grens- en kustwachters werken.

Anderzijds worden de activiteiten van Frontex nauwlettend gevolgd door ngo’s, media en mensenrechtenactivisten. Zij beschuldigen het agentschap van zogeheten pushbacks, het illegaal terugsturen van migranten aan de Europese buitengrenzen. Volgens het internationaal recht heeft iedereen het recht asiel aan te vragen. Veel lidstaten proberen echter te verhinderen dat migranten hun grondgebied betreden om asiel aan te vragen, ook omdat afgewezen asielzoekers vaak moeilijk kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Frontex ontkende lange tijd dat het betrokken was bij deze pushbacks. Voor zover er illegale praktijken plaatsvonden, gebeurde dat door grens- en kustwachten van de lidstaten, aldus Frontex. Uit een rapport van Olaf, in juli gelekt naar Der Spiegel en Le Monde, bleek echter dat Frontex wel degelijk bij de pushbacks betrokken was. Vaak keken de agenten van Frontex de andere kant op als de grenswachten van de lidstaten migranten terugstuurden. Dat gebeurde onder meer in 2020, toen een surveillancevliegtuig van Frontex zag hoe de Griekse kustwacht een rubberboot met dertig migranten terug sleepte naar Turkse wateren. De Grieken bevalen het Frontex-vliegtuig te vertrekken.

Volgens het rapport van Olaf werd het incident vervolgens verdoezeld door de leiding van Frontex. Ook werd besloten de vliegtuigen uit het gebied terug te trekken, zodat het agentschap niet in verlegenheid kon worden gebracht. Naar aanleiding van het rapport moest topman Leggeri opstappen. Volgens internationale media zijn de illegale praktijken echter doorgegaan. Zo zouden migranten in Bulgarije zijn opgesloten in geïmproviseerde kooien, onder het toeziend oog van Frontex-agenten.

Zware klus voor Leijtens

Ook intern rommelt het bij Frontex. Volgens het Europees Parlement is de werksfeer verziekt en werden alleen al in 2020 zeventien gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld.

Hans Leijtens moet hier verandering in brengen. Hij geldt als een bekwame en ervaren bestuurder. Hij werd opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en werkte het grootste deel van zijn carrière voor de Marechaussee. Na een kort uitstapje als directeur-generaal van de Belastingdienst werd hij corruptiebestrijder op Sint Maarten en leidde hij de wederopbouw na de orkaan Irma, alvorens weer terug te keren naar de Marechaussee.

Nu begint hij aan zijn waarschijnlijk zwaarste klus. Hij zal met argusogen worden gevolgd door ngo’s, de media en het Europees Parlement. ‘Er moet nog heel veel gebeuren om het vertrouwen in Frontex te herstellen’, zegt Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks. ‘Ik verwacht van Leijtens dat hij de daad bij het woord voegt.’