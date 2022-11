De Navo zoekt naar manieren om Oekraïne de winter door te helpen én de onderlinge tweespalt te bestrijden

Oekraïense militairen staan op hun tank in een veld in de buurt van het front in Oost-Oekraïne. Het Oekraïense leger heeft dringend behoefte aan meer wapentuig om zich tegen de Russische agressie te verdedigen. Beeld Yevhen Titov / AFP

Op bezoek bij een Navo-bijeenkomst in Boekarest deed de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba dinsdag een klemmend beroep op de bondgenoten: ‘Patriot-luchtverdedigingssystemen en transformatoren, daar hebben we de meeste behoefte aan.’ Navo-chef Jens Stoltenberg zei dat landen extra bijdragen beloven en bevestigde dat er binnen de alliantie ‘een discussie gaande is’ over het leveren van Patriots, een systeem dat behalve door de VS ook gebruikt wordt door Nederland, Duitsland, Griekenland en Spanje.

De bondgenoten deden er dinsdag in Roemenië alles aan de eensgezindheid richting Russische agressie jegens Oekraïne uit te blijven stralen. ‘De komende maand is een test voor ons allen’, zei de Slowaakse buitenlandminister Ratislav Kacer, ‘een existentiële test voor Oekraïne, een morele voor ons’. Zijn Litouwse collega Vytautas Landsbergis bracht een eenvoudig recept: ‘Blijf kalm en geef tanks.’

Haarscheurtjes

Maar onder het front van eensgezindheid worden de haarscheurtjes steeds zichtbaarder – en deze beperken zich niet langer tot Italiaanse twijfels, de Turkse eigen weg, of Hongaarse pogingen tot afpersing (EU-geld in ruil voor steun aan Oekraïne). Er zijn ook steeds meer trans-Atlantische spanningen, al beseft iedereen dat ze het gesloten front niet mogen doorbreken. Deels gaat het over de grote gevolgen van de oorlog in Oekraïne – op het gebied van economie, voedselvoorziening en energieprijzen – die aan weerszijden van de oceaan heel anders uitpakken.

De spanningen zijn deels een gevolg van Europa’s eerdere geopolitieke keuzen: de afschaffing van sterke krijgsmachten en de zelfs na de Russische annexatie van de Krim nog toegenomen afhankelijkheid van Russisch gas.

De Verenigde Staten hebben verreweg de meeste militaire en economische steun aan Oekraïne geleverd. De Europese buurlanden van Kyiv hebben procentueel nog meer gegeven, maar zij lopen net als een groot deel van de rest van het continent nu hard tegen de grenzen aan van hun beperkte capaciteit.

De Europeanen waren niet voorbereid op een grote grondoorlog die aan beide zijden munitie verslindt. Zoals Camille Grand van de European Council on Foreign Relations opmerkte: ‘Een dag in Oekraïne is een maand of meer in Afghanistan.’ De VS hebben meer in huis, al dreigen zelfs zij nu bij bepaalde types wapens en munitie in de knel te raken.

Technologische strijd tegen China

Dat Europa ook achterloopt in economische steun is nog moeilijker te verklaren en wordt steeds meer een politieke factor in Washington. De VS willen dan ook dat Europa niet alleen meer doet voor Oekraïne, maar dat het zich ook aansluit bij hun technologische strijd tegen China.

Washington houdt serieus rekening met een conflict om Taiwan en wil dat niet alleen Amerikaanse maar ook Europese bedrijven stoppen met overdracht van technologie die door Beijing ook voor militaire toepassingen kan worden gebruikt. Hoe Amerika en Europa zich verhouden tot China is een onderwerp dat niet alleen op de agenda staat bij de Navo-vergadering in Roemenië, maar ook bij het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron deze week aan Washington.

Daar zal ook iets doorklinken van het steeds luidere Europees gemor over twee andere zaken: de grote winsten die Amerikaanse bedrijven maken door de verkoop van vloeibaar gas aan Europa en de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA), de gigantische klimaatwet die president Joe Biden met veel moeite door het Congres sleepte en die volgens Europeanen één grote subsidie is voor de Amerikaanse industrie.

‘Europa betaalt voor de oorlog, niet de VS’

Het gecombineerde effect van de IRA én energieprijzen die in Europa veel hoger zijn dan in de VS en elders is dodelijk, zeggen Europese experts en politici. Het kan leiden tot een ‘golf van de-industrialisering in Europa’, zegt de Franse expert Sébastien Jean. In Brussel worden dit soort waarschuwingen uiterst serieus genomen. De Franse Eurocommissaris Thierry Breton predikt binnenskamers al dat ‘Europa voor de oorlog betaalt, niet de VS’. En Macron droomt hardop van een ‘Buy European Act’ naar Amerikaans (en Chinees) voorbeeld.

‘De Inflation Reduction Act compenseert tegen de WTO-regels in Amerikaanse bedrijven voor energie-uitgaven’, zegt ook Europarlementariër Bart Groothuis (VVD). ‘Europa kan niet lijdzaam toezien hoe ons bedrijfsleven concurrentievermogen verliest door oneerlijke praktijken.’

Zo blijkt na negen maanden hoe de gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne niet alleen westerse eensgezindheid scheppen, maar ook nieuwe interne splijtstof. Trans-Atlantische handelsconflicten zijn op zich niets nieuws, maar ditmaal is sprake van een serieuze aanvaring op een ongelegen moment. Net zoals bij de Navo in Boekarest zal bij Macrons ontvangst door Biden in het Witte Huis de blijvende eenheid voorop staan: samen Oekraïne de winter door helpen. Maar het is onmiskenbaar dat er intern tussen de bondgenoten ook steeds meer werk aan de winkel is.