De Navo en VN moeten het ontgelden, maar Trump koestert IMF en Wereldbank

Gita Gopinath, h oofdeconoom IMF

De in India geboren en opgegroeide Gita Gopinath (48) is de nieuwe ster in de financiële wereld. Ze treedt als hoofdeconoom van het IMF in de voetsporen van de legendarische Nederlander Jacq Polak, de Amerikaan Ken Rogoff en de Fransman Olivier Blanchard. Ze is de eerste vrouw die de misschien wel belangrijkste economenpositie in de wereld bezet. Toen haar benoeming werd bekendgemaakt, bestormden journalisten het huis van haar ouders in haar geboorteland.

Volgens haar ouders studeerde Gopinath vijftien tot achttien uur per dag waarvoor ze allerlei hobby’s liet schieten. Na haar studie economie in New Delhi toog ze naar de VS waar ze in 2001 op Princeton een doctorstitel haalde. Daarna werd ze wetenschappelijk medewerker aan diverse universiteiten en uiteindelijk hoogleraar internationale economie op Harvard. Ze is co-auteur van het Handboek voor Internationale Economie. ‘Geen dogma’s, maar data’ is een van haar slogans.

Haar vuurdoop in Washington doorstond ze met glans. Van alle kanten werd ze door het journaille bestookt met vragen over de problemen van Italië, Venezuela, Egypte en Nigeria, die ze telkens adequaat beantwoordde.