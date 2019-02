De mysterieuze gepantserde trein van Kim Jong-un

De groene trein met een felgele streep vertrok zondag vanuit Pyongyang richting Vietnam. De reis van 4.000 kilometer voert eerst door China. Na twee en een halve dag kwam Kim Jong-un aan in Vietnam.

De trein met Kim Jong-un aan boord arriveert bij station Dong Dang. Beeld EPA

De reis is niet zonder logistieke obstakels. Kim Jong-un moet uitstappen bij station Dong Dang, van waaruit hij per auto verder reist naar de hoofdstad Hanoi. Het Vietnamese spoorwegennetwerk sluit niet zo goed aan. Dat dateert nog uit de tijd dat Vietnam bang was voor een Chinese invasie: daar kon je de spoorwegen maar beter niet al te efficiënt voor inrichten.

De reis van Kim Jong-un past in een lange traditie, want ook zijn vader Kim Jong-il en grootvader Kim Il-sung (stichter van Noord-Korea) reisden bij voorkeur per trein. De treinreizen, die voor de Noord-Koreanen onherroepelijk doen denken aan de glorie van de vorige heersers van de Kim-dynastie, zijn een vast onderdeel van de staatspropaganda.

Maar er kan ook een praktische reden zijn dat Kim Jong-un nu voor de trein kiest. Zijn regeringsvliegtuig, de Chammae-1, stamt nog uit het tijdperk van de sovjets. Dat maakt waarschijnlijk weinig indruk op een miljardair als Donald Trump. Vorig jaar koos Kim Jong-un er op het laatste moment voor om met een ander vliegtuig naar Singapore te vliegen voor zijn eerste top met de Amerikaanse president. Hij kon toen het privétoestel van de Chinese premier Li Keqiang lenen.

Vietnamese militairen staan paraat voor de aankomst van Kim Jong-un bij station Dong Dang. Beeld Getty Images

Gepantserd

Zoals veel rondom Noord-Korea in nevelen is gehuld, zijn de treinen dat ook. Volgens een Zuid-Koreaans inlichtingenrapport uit 2009, gebaseerd op geheime informatie, heeft de Noord-Koreaanse leider negentig treinwagons tot zijn beschikking. Die zijn allen gepantserd, en daarom duizenden kilo’s zwaarder dan gemiddelde treinwagons. Het gevolg is dat de trein een maximumsnelheid heeft van zo’n 60 kilometer per uur.

Volgens datzelfde rapport zijn er twintig treinstations in Noord-Korea, die allen zijn gebouwd voor het persoonlijk gebruik van de leider. Als Kim Jong-uns vader, Kim Jong-il, zich over de spoorwegen begaf, reden er altijd twee extra treinen mee. Een veiligheidstrein om voor de leider uit te rijden, en eentje achteraan, gevuld met bodyguards en andere benodigdheden.

Kim Jong-un bij vertrek uit Pyongyang, 23 februari 2019 Beeld EPA

Vader Kim Jong-il zou vaak van de trein gebruikmaken, of hij nu naar China, Rusland of Oost-Europa moest. Het gerucht ging dat hij vliegangst had.

Het beste inkijkje in de treinreizen van de Kims krijgen we in het boek van een Russische functionaris, Konstantin Pulikovski. Hij reisde in de zomer van 2001 een maandje met Kim Jong-il mee. In zijn memoires Orient Express blikt hij daarop terug.

Militairen zoeken naar verdachte voorwerpen langs het spoor ter voorbereiding op de aankomst van Kim Jong-un. Beeld Getty Images

Verse kreeft

‘Je kon alle mogelijke maaltijden bestellen uit de Russische, Chinese, Koreaanse, Japanse en Franse keukens’, schrijft hij. Onderweg door Siberië liet de Noord-Koreaanse leider verse kreeft en andere delicatessen aan boord halen. Doosjes wijn uit Bordeaux en Bourgondië werden ingevlogen.

Als de leider zich verveelde, waren er de vrouwen die voor vermaak zorgden, de zogeheten ‘vrouwenconducteurs’. Karaokeavonden met eindeloze dranksessies, serenades in het Koreaans en Russisch. Kim Jong-il liet zijn eigen vrouw altijd thuis. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia blies hij aan boord van de trein zelfs zijn laatste adem uit, nadat hij een hartaanval had gekregen.

Het is onbekend of Kim Jong-un de playboy-achtige treinreizen van zijn vader herhaalt. Maar hij houdt zeker van luxe. Hij is dol op Zwitserse kaas, Hennessy-cognac en Cristal-champagne. Roken aan boord zal waarschijnlijk zijn toegestaan, want dat doet hij ook aan boord van zijn vliegtuig.

