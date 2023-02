De Mozart Groep, ‘Amerikaanse’ tegenhanger van huurlingengroep Wagner, valt uit elkaar door drank en ruzies

Vrijwilligers van de Mozart Groep tijdens trainingen in de Donetsk-regio in Oekraïne, september 2022. Beeld AFP

De Mozart Groep werd kort na de Russische inval in Oekraïne opgericht door Andrew Milburn, een voormalige kolonel bij de Amerikaanse marine met jarenlange gevechtservaring in Somalië, Irak en Afghanistan. Hij verzamelde een groep andere ex-militairen om het Oekraïense leger te helpen in de strijd tegen het Russische invasieleger. Medeoprichter Andrew Bain, ook een voormalige officier bij de marine, werd verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de operatie.

Geen deelname aan gevechten

Mozart ging er prat op dat het anders dan Wagner niet aan de gevechten deelnam. Wie zich niet aan dat verbod hield, zou meteen naar huis worden gestuurd, verzekerde Milburn. Wel trainde het Amerikaanse particuliere militaire bedrijfje Oekraïense militairen vlak achter de frontlinie in gevechtstechnieken, het opruimen van mijnen en het gebruik van drones. Daarnaast hielden de Mozart-leden zich bezig met het evacueren van burgers uit dorpen en steden die onder vuur lagen van de Russische kanonnen en raketten.

De Mozart Groep groeide uit tot een eenheid van ruim vijftig man uit tal van landen, allemaal met de nodige ervaring in oorlogen in alle uithoeken van de wereld. Dankzij de publiciteit die de mediagenieke Milburn en zijn vreedzame huurlingen in de media kregen, wist zakelijk directeur Bain de geldverslindende operatie – ongeveer 170 duizend euro per maand – lange tijd gaande te houden met vrijwillige bijdragen uit de Verenigde Staten. Maar de laatste maanden droogde de geldstroom steeds verder op.

De Mozart Groep groeide uit tot een eenheid van ruim vijftig man uit verschillende landen, allemaal met de nodige ervaring in oorlogen, overal ter wereld. Beeld AFP

Milburn probeerde aanvankelijk ook financiële steun te krijgen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat hield de boot af, uit vrees dat Moskou het financieren van de Mozart Groep zou aanvoeren als een bewijs dat de VS rechtstreeks betrokken waren in de oorlog.

De ‘Gekke Amerikaan’

Eind vorige maand barstte de bom onder het Mozart-project. Bain, die 51 procent van de aandelen in het bedrijf in handen heeft, spande in de VS een rechtszaak aan tegen Milburn. Hij beschuldigt Milburn volgens The New York Times van wangedrag en gesjoemel met geld. De Mozart-commandant zou in beschonken toestand neerbuigende uitspraken hebben gedaan over de Oekraïense leiders. Verder zou hij een vrouw die hij via een datingsite had ontmoet tot zijn ‘office manager’ hebben benoemd – met een jaarsalaris van 90 duizend dollar.

Bij de Oekraïense autoriteiten zou Milburn volgens Bain inmiddels bekend staan als de ‘Gekke Amerikaan’. De reputatie van de Mozart Groep had ook te lijden onder het drankmisbruik onder de veteranen. Naast hun gevechtservaring hadden zij ook de nodige trauma’s overgehouden aan eerdere oorlogen.

Milburn spreekt alle beschuldigingen tegen, maar hij heeft wel de stekker uit het project getrokken. ‘De Mozart Groep is dood’, liet hij teleurgestelde leden van de groep volgens The New York Times weten.

In de Russische media wordt het echec van de Mozart Groep gevierd als een overwinning voor Wagner. Een pro-Kremlin krant wijst erop dat Mozart Oekraïne verlaat, juist op het moment dat Wagner de stad Bachmoet in de tang neemt.