De moord op Peter R. de Vries door de ogen van de verdachten: ‘Je gaat het met die Glock doen toch?’

Wat gebeurde er op de dag van de liquidatie van Peter R. de Vries? Een reconstructie aan de hand van vertrouwelijke appjes van de verdachten en interviews met nabestaanden. De rechtszaak begint dinsdag.

Het moordwapen, dna-materiaal, de vluchtauto, getuigenverklaringen en talloze berichten: het Openbaar Ministerie beschikt over overweldigend bewijsmateriaal tegen de verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, juli vorig jaar.

Dinsdag begint de rechtszaak tegen de 22-jarige Delano G., de veronderstelde schutter, en Kamil E. (36), die de vluchtauto bestuurde en voorverkenningen zou hebben uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie zal dan onder meer een filmpje laten zien met beelden van beveiligingscamera’s in de omgeving van het Lange Leidsedwarsstraat, waar De Vries werd neergeschoten.

Het strafdossier schetst een gedetailleerd beeld van wat de verdachten deden op de dag van de liquidatie. Van berichten die ze uitwisselen met een mysterieuze moordmakelaar, tegen wie een apart onderzoek loopt waarover justitie niets bekendgemaakt heeft, tot paniekerige berichten als politiemotoren opduiken achter de vluchtauto.

Dit is een reconstructie van de gebeurtenissen op dinsdag 6 juli in het leven van Delano G., Kamil E., Peter R. de Vries en zijn naasten. Daarvoor is met name gebruikgemaakt van – deels niet eerder naar buiten gekomen – appjes die door justitie worden toegeschreven aan de verdachten, en interviews van nabestaanden in de media.

6 juli 2021

Ochtend

Peter R. de Vries bezichtigt een huis in Utrecht. Het voldoet aan zijn belangrijkste eisen: ruimte, privacy en veiligheid. Dat laatste weegt zwaar sinds hij de vertrouwenspersoon is van Nabil B., de kroongetuige in het beruchte Marengo-liquidatieproces, tegen onder anderen hoofdverdachte Ridouan T.

Wat De Vries betreft is dit misschien wel de plek waar hij wil gaan samenwonen met Tahmina Akefi, zijn partner. Ze hebben al zes jaar een relatie, die alleen bekend is bij intimi, en zijn van plan in juni 2022 te gaan trouwen.

Delano G. die volgens justitie de schutter is. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Akefi (38) moet werken, ze kon niet mee naar het huis. De Vries is zo enthousiast dat hij voorstelt die avond samen te gaan kijken, na de rechtstreekse tv-uitzending van RTL Boulevard, waaraan hij meewerkt als ‘crime-deskundige’. Om kwart over acht kan de misdaadverslaggever bij de woning zijn. Zal hij een nieuwe afspraak regelen voor dat tijdstip? Dat lukt. Ze zullen elkaar vanavond bij de woning treffen, spreken ze af.

10.21 uur

De Pool Kamil E. (35) stuurt op zijn Google Pixel-Blackberrytoestel een versleuteld bericht naar iemand die de politie later NN4229 zal noemen. Deze NN4229 is een moordmakelaar, zo lijkt het: iemand die in opdracht mensen zoekt die een liquidatie kunnen plegen en hen aanstuurt.

Kamil E. die door justitie wordt verdacht van het besturen van de vluchtauto. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

In dit geval is het de bedoeling dat E. en Delano G. samen naar Amsterdam rijden, waar de 21-jarige G. Peter R. de Vries moet doodschieten. Vlak na de uitzending van RTL Boulevard, is het plan, als de journalist naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat loopt.

E. heeft de omgeving al eens verkend. Volgens hem is het zo druk dat het link wordt iemand neer te schieten zonder demper. Dan ‘gaat het zo tekeer dat de hele stad aan het trillen is’, waarschuwt hij in het Pools – een taal die NN4429 beheerst, net als Nederlands.

13.21 uur

Het plan moet hoe dan ook worden uitgevoerd, appt NN4229 naar E., in het Pools. De moordmakelaar staat kennelijk onder grote druk: ‘Ik moet dit doen. Anders zal ik onder de groene zoden liggen.’

14.00 uur

De Vries overlegt via de telefoon met familieleden van Nicky Verstappen. Nicky was 11 toen hij in 1998 verdween van een jeugdkamp op de Limburgse Brunsummerheide, een dag later werd zijn lichaam gevonden. Mede dankzij de ongekende inzet van De Vries is de zaak twintig jaar na dato alsnog opgelost, na grootschalig dna-onderzoek.

Jos B. is in december 2020 veroordeeld tot 12,5 jaar, tot opluchting van de familie en die van de misdaadjournalist, hij was hun steun en toeverlaat. Maar de familie is er niet gerust op dat het hoger beroep, in het najaar van 2021, naar tevredenheid zal verlopen. Rond 15.00 uur beloven ze elkaar morgen weer te bellen.

16.47 uur

‘Je gaat het met die Glock doen toch?’, informeert NN4229 bij Delano G. Ditmaal is Nederlands de voertaal. ‘Leeg die ding op hem. Aub verneuk het niet.’ Volgens G. moet de tussenpersoon zich geen zorgen maken: ‘Komt goed’, antwoordt hij. ‘Ook al is het heet (druk), ik doe gewoon.’

16.58 uur

De moordmakelaar stuurt twee foto’s van Peter R. de Vries. ‘Deze hond moet je hebben.’

17.12 uur

Als de Delano G. en Kamil E. samen op De Vries afgaan, is de kans dat het lukt nog beter, denkt de tussenpersoon. G. vindt dat niet nodig. ‘Ik doe hem solo bro. Ik finish dit.’

17.57 uur

De verdachten gaan in een grijze Renault Kadjar op zoek naar een industriegebied, om mogelijke moordwapens te testen. E. moet G. filmen terwijl hij daar staat te schieten, vindt NN4229. Een andere persoon dringt daar namelijk op aan: ‘Die man zegt wil filmpje.’ Gedurende de dag vraagt de moordmakelaar geregeld om bewijsmateriaal, met appjes als ‘stuur foto’.

18.26 uur

‘Deze is niet goed. Bro deze hapert’, meldt G over een Heckler en Koch MP5-pistoolmitrailleur. ‘Bullet blijft vastzitten.’ Ze hebben nog een ander wapen, een omgebouwd alarmpistool. G. is inmiddels met E. onderweg naar het centrum van Amsterdam, met de auto. ‘Doe je werk goed’, appt hun tussenpersoon.

De studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam. Beeld ANP

18.35 uur

De uitzending van RTL Boulevard begint. Even daarvoor heeft De Vries Tahmina Akefi nog een appje gestuurd: ‘Snoesje!!!’, gevolgd door drie hartjes en ‘Love you’.

18.49 uur

‘Ik vind het wel spannend, die bezichtiging’, appt Akefi naar haar partner. ‘Ja toch?’, antwoordt De Vries.

18.59 uur

Delano G. stapt uit de Renault Kadjar, E. gaat rondjes rijden in de buurt, omdat er geen parkeerplek is.

19.12 uur

Akefi stuurt een berichtje naar De Vries: ‘Ik vertrek nu.’ Hij reageert met ‘Ok!’

Beeld van een bewakingscamera: Peter R. de Vries loopt door de Lange Leidsedwarsstraat vlak voordat hij wordt neergeschoten. Beeld YouTube

19.25 uur

De Vries verlaat de studio van RTL Boulevard en loopt via de achteruitgang naar een parkeergarage aan de Lange Leidsedwarsstraat, zoals verwacht. Kamil E. heeft hem al eens gevolgd na een uitzending. Delano G., die een camouflagejas en een zwart petje draagt, zit te wachten op een trappetje, staat op en schiet van dichtbij minstens viermaal op de misdaadverslaggever. De Vries valt achterover, de schutter rent weg in de richting van de Spiegelgracht.

19.28 uur

Een vrouw, waarschijnlijk een buurtbewoonster, snelt toe. Ze heeft een doek bij zich, die iemand over De Vries heen legt. De vrouw knielt, pakt de hand van De Vries en blijft die vasthouden. ‘Blijf leven’, zegt ze. ‘Blijf leven.’

Omstanders ontfermen zich over de neergeschoten De Vries. Beeld ANP

19.30 uur

G. zit al weer in de auto bij E., op de Prinsengracht. ‘Bro ahahahah’, appt hij. ‘Dwars door die kk hoofd en lichaam. Hij is dood.’ G. lijkt euforisch. ‘Alles spoot. Die bloed. Iedereen gillen.’

19.40 uur

Royce de Vries is thuis aan het werk als hij wordt gebeld door Peter Schouten, een vriend van zijn vader en een advocaat van kroongetuige Nabil B. ‘Hoe is het met je vader?’ ‘Waarom stel je die vraag aan mij?’, is de reactie van Royce. ‘Oh, je weet het dus niet’, antwoordt Schouten. ‘Ik weet niet of ik degene ben die je dit moet vertellen.’

Royce de Vries schrikt: ‘Zeg me alsjeblieft wat er aan de hand is.’ Schouten: ‘Ik heb gehoord dat je vader is neergeschoten. Via via.’

Het gebied rond de Lange Leidsedwarsstraat is afgezet. Beeld Joris van Gennip

19.45 uur

Tahmina Akefi is met de auto onderweg naar het huis in Utrecht als Royce de Vries belt. ‘Is papa bij jou?’, vraagt hij. ‘Nee, hij is onderweg naar mij’, zegt Akefi. Als ze hoort dat haar partner zou zijn neergeschoten, kan ze het nauwelijks geloven. Dit moet een zieke grap zijn. Maar als ze De Vries belt, neemt hij niet op.

19.50 uur

G. informeert bij NN4229 of er een schuiladres is geregeld voor hem en zijn collega. Dat blijkt niet het geval. Waar moeten ze naartoe? Naar ‘rotje’ (Rotterdam), besluiten ze.

De moordmakelaar dringt er meermaals op aan dat ze de auto snel aan de kant zetten en in brand steken, om sporen uit te wissen.

Er is wel een probleem: ze hebben geen alternatief vervoer. ‘Na deze waggie hebben we niks meer’, appte G. even daarvoor al. ‘KK slecht geregeld. Iemand anders moest klaar staan.’

19.51 uur

‘Waar ben je??’, appt Akefi naar de Vries. ‘Peterrr. Neem op.’ Enkele minuten later probeert ze het opnieuw: ‘Schat. Bel me.’

Agenten in Amsterdam op jacht naar de daders. Beeld Joris van Gennip

19.57 uur

De politie deelt een signalement van de Renault Kadjar en een van de inzittenden.

19.59 uur

Paniek in de auto. Waarom is er niks geregeld, zelfs geen geld? ‘Geen doekoe niks’, appt G.

20.00 uur

De politie heeft een deel van het kenteken ontcijferd, aan de hand van camerabeelden. Vrijwel tegelijkertijd herkent een motorrijder van de politie de Renault, op de snelweg A4, en blijft de vluchtauto volgen. G. ziet het al snel. ‘Politiemotor achter ons’, appt hij naar NN4229. Een minuut later zijn het er twee.

20.02 uur

‘Laad die grote’, is de reactie van de moordmakelaar, die kennelijk vindt dat G. het machinepistool moeten gebruiken. ‘Laat jezelf niet pakken. Zeg die Pool zijn telefoon kapot maken. Snel. En simkaart opeten.’ De verdachten volgen zijn instructies niet op.

20.14 uur

De motoren hebben versterking gekregen van een arrestatieteam, waarschuwen de verdachten. ‘Zorg voor me fam’, is een van de laatste berichten van G, die doelt op zijn familie.

De vluchtauto, een Renault Kadjar, wordt weggetakeld op de A4. Beeld HH / ANP

20.20 uur

De Renault Kadjar wordt aan de kant gezet op de A4, bij Leidschendam, de politie houdt de verdachten aan. In een Louis Vuitton-tasje met spullen van G. zit een omgebouwd alarmpistool met munitie: het moordwapen. Ook staat een plastic fles met benzine klaar, die kennelijk bedoeld was om de auto in de fik te steken.

Avond

Familieleden, vrienden en de partner van De Vries proberen wanhopig te achterhalen hoe het met hem gaat en waar hij is. Hij is naar het VU medisch centrum in Amsterdam gebracht, zo blijkt, waar zwaarbewapende agenten de ingang van de spoedeisende hulp bewaken. Intimi worden er opgevangen in een familiekamer. Daar verschijnt uiteindelijk een trauma-arts die zegt dat de situatie onzeker is. Er is een wonder nodig.

Tahmina Akefi hoort eigenlijk alleen wat ze wil horen: Peter leeft. Als ze hem mag zien, is ze opgelucht dat zijn gezicht intact is, terwijl hij wel degelijk in zijn hoofd is geraakt. Ze voelt dat de armen van haar partner warm zijn, en daar put ze hoop uit. Hij is er nog, denkt ze: het komt goed.

Spreekrecht voor kinderen van De Vries en zijn geliefde Peter R. de Vries overleed op 15 juli 2021 in het ziekenhuis, omringd door de personen die hem liefhebben, zo liet de familie weten in een verklaring. Hij werd 64 jaar. ‘We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.’ Royce de Vries, zijn zus Kelly en Tahmina Akefi zullen tijdens de rechtszaak gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat gebeurt nadat onder andere de verdachten zijn ondervraagd. Kamil E. heeft eerder verklaard dat hij was gevraagd iemand naar Amsterdam te brengen en dat hij verder van niets wist. Delano G. beroept zich tot dusver op zijn zwijgrecht. In de Renault Kadjar, de vluchtauto, is veel bewijsmateriaal aangetroffen, zoals een alarmpistool met dna-materiaal van G. Uit onderzoek blijkt dat De Vries met dit wapen is neergeschoten. Ook vond de politie een Heckler en Koch MP5-pistoolmitrailleur met patroonmagazijnen, waarop dna van beide verdachten zit. Voorin lag een Google Pixel-Blackberry, die afwisselend zou zijn gebruikt door G. en E. Delano G. communiceerde in het Nederlands met de moordmakelaar, en Kamil E. in het Pools. De Landelijke Eenheid van de politie is nog op jacht naar de opdrachtgevers. Wie de veronderstelde moordmakelaar NN4229 is, en de mysterieuze ‘andere man’ die af en toe wordt genoemd in berichten, heeft justitie niet bekendgemaakt en dat is mogelijk nog onduidelijk. Het onderzoek naar deze personen staat los van de lopende rechtszaak. Opsporingsdiensten denken dat De Vries is geliquideerd in opdracht van de criminele organisatie rond Ridouan T., omdat De Vries de vertrouwenspersoon was van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Eerder zijn ook al een broer en de toenmalige advocaat van B., Derk Wiersum, vermoord.