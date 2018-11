De molen heeft wind nodig, de gemeente wil vooral bouwen

Van Leiden tot Woudrichem: molens zijn niet meer heilig

Voor de Krijtmolen d’Admiraal is De Otter (1631) in Amsterdam-West een schrikbeeld: de houtzaagmolen en omliggende gebouwen raakten in verval door achterstallig onderhoud. Sinds 2008 is de molen niet meer in bedrijf. De molenaar beklaagde zich over de oprukkende nieuwbouw en wilde de molen naar Uitgeest laten verplaatsen. Het stadsdeel wilde de molen op zijn plek houden. De molen heeft geen molenaar meer, maar sinds vorig jaar laat een groep vrijwilligers hem één keer per week draaien.

Voor de houtzaagmolen Held Jozua (1719) in Zaandam is het vechten tegen de bierkaai, meldt de stichting die de molen beheert. De molen ligt midden in een woonwijk, maar geplande hoogbouw zal hem een deel van zijn wind ontnemen. De gemeente erkent dat er windverlies zal plaatsvinden, maar zegt een balans te zoeken tussen de molenbiotoop en de nijpende woningnood in de stad.

In het Brabantse Woudrichem, moet bij de molen Nooit Gedagt (1846) een woontoren van 21,5 meter verrijzen. De exploitant vreest windverlies en heeft bij de gemeente geprotesteerd. De gemeente zegt dat er rekening is gehouden met de molen - een nog werkende, commerciële korenmolen. ‘De bouwhoogte is mede gebaseerd op de richtlijnen van de biotoop,’ aldus een woordvoerder van de gemeente.

Stellingmolen de Valk in Leiden (1743) zal naar verwachting minder draaien door hoogbouw bij station Leiden Centraal. Voor de bouw van kantoorpanden verleende de provincie Zuid-Holland ontheffing van de molenbiotoop, waardoor geen rekening met de windstromen hoefde te worden gehouden. In ruil ontving de molen, nu een museum, een compensatiebedrag van 180 duizend euro.