De Moldavische Larissa haalde tien vluchtelingen in huis: ‘Als moeder en oma kon ik niet alleen maar toekijken’

Moldavië is het armste land van Europa, niet een plek waar iemand uit zichzelf graag heengaat. Nu zijn er meer dan 60 duizend mensen neergestreken. Ze worden opgevangen in grote complexen, maar ook bij mensen thuis. ‘Onze kinderen hebben al zoveel meegemaakt, we wilden zo graag naar een rustige plek.’

De dag dat Russische tanks op de straten van Mykolaiv verschenen, in het zuiden van Oekraïne, was de dag dat ze besloten te vluchten. Vijf moeders en hun vijf kleine kinderen zitten nu in een tweekamerappartement aan de rand van de Moldavische hoofdstad Chisinau. Ze zijn nog nooit in Moldavië geweest. ‘Deze grens was het dichtstbij.’ Naast de deurmat ligt een berg schoenen, in de hal en de woonkamer liggen boodschappentassen en onuitgepakte koffers.

Ze zijn doodop, vertelt Oksana Oniksimova, die met haar dochtertje Jesenia (4) op een stoel zit in de kleine woonkamer van het appartement. Toen ze aankwamen, hadden ze 38 uur niet geslapen. Met behulp van kussens en dekens is de bank nu een groot bed, waar iedereen deze namiddag op zit. De kinderen – twee jongens, drie meisjes – rusten uit bij hun moeders. De vaders zijn in Oekraïne, mannen mogen het land niet uit. Over de kamer hangt een deken van vermoeidheid.

Weinig ervaring met vluchtelingen

‘Mijn woning is niet groot, maar ze is warm en schoon’, zegt Larissa Paduraru (49), die tijdelijk tien vluchtelingen in huis heeft genomen. Zelf slaapt ze nu bij haar dochter, die in het gebouw ernaast woont. ‘Als moeder en oma kon ik niet alleen maar toekijken.’ Op Facebook zag ze dat deze groep een onderkomen zocht, ze reageerde onmiddellijk. Veel Moldaviërs helpen de vluchtelingen met opvang, kleding en voedsel, zegt ze, hoewel het land weinig ervaring heeft met vluchtelingen. ‘Het is de eerste keer dat we zo’n crisis meemaken. Normaal gesproken komt niemand naar Moldavië.’

Moldavië, het armste land van Europa, ontvangt naast Polen en Hongarije de meeste vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan een miljoen Oekraïners op de vlucht. Tot nu toe staken zo’n 136 duizend vluchtelingen de grens over naar Moldavië. Daarvan zijn naar schatting ongeveer 62 duizend mensen gebleven (waarvan ruim eenderde kinderen), de rest reisde verder naar bijvoorbeeld Roemenië.

Vluchtelingen, vooral uit Odessa, komen in Moldavië aan bij de grensplaats Palanca. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Maar dat is nog steeds ruim 3 procent van de Moldavische bevolking. De staat vangt een deel van de mensen (ongeveer 40 procent) op in grote complexen. Chisinau, met een half miljoen inwoners de enige stad van formaat in het land, is een logische bestemming voor velen. Wie het kan betalen, gaat naar een hotel: kamers zijn bijna niet meer te krijgen in de stad waar iedere dag meer auto’s met Oekraïense kentekens over de straten rijden.

Bij Paduraru thuis

Vluchtelingen vinden dus ook een plek bij mensen thuis, zoals de vijf vrouwen die tijdelijk in het appartement van Paduraru verblijven: zussen Inga (31) en Angela (29), samen met hun kinderen Roland (9) en Nicoleta (9). Oksana (37), Viktoria (35) en Anna (31) en hun kinderen Jesenia (4), Dominika (6) en Andrej (11) wonen in dezelfde buurt in Mykolaiv. De dag dat ze de tanks zagen was er ook een grote explosie in de stad, glas en puin lag op de straat. Op het nieuws zag Viktoria Kravtsjenko dat een familie in Kyiv ternauwernood een raketaanval overleefde omdat ze toevallig in de keuken waren. ‘Toen begreep ik dat we weg moesten om onze kinderen te beschermen. Zodat we later geen spijt krijgen dat we ze niet hebben gered toen dat nog kon.’

Ze wisten te ontvluchten, maar via hun telefoons komt de oorlog de kamer binnen. Als Viktoria niet aan het praten is of zich om haar kind bekommert, volgt ze het nieuws. ‘Iedere minuut.’ Er is een Telegramgroep waar inwoners filmmateriaal en foto’s delen, ook zitten ze met buurtgenoten in een chatgroep. Oksana laat foto’s zien van plunderaars die worden vastgetaped aan lantaarnpalen en beelden van explosies. Ook hebben ze veel contact met hun echtgenoten, die nog in een stad zitten waar de oorlog steeds dichterbij komt.

Nadat ze te voet de grens overstaken bij grensovergang Palanca, kregen ze een lift naar de hoofdstad. De chauffeur bood aan hen naar de centrale vluchtelingenopvang te brengen, maar liever wilden ze bij iemand thuis logeren. ‘Onze kinderen hebben al zoveel meegemaakt, we wilden zo graag naar een rustige plek.’ De chauffeur plaatste het bericht op Facebook waar Paduraru zo rap op reageerde.

Voormalig coronahospitaal

Niet iedereen heeft zulk geluk. Een groot deel van de vluchtelingen komt aan bij Moldexpo, een groot tentoonstellingscentrum dat tot voor kort dienstdeed als tijdelijk coronahospitaal. Voor de dranghekken staan mensen te wachten op een plaatsje in de hal, waar de patiëntenkamers van een paar vierkante meter nu plaats bieden aan hele families. Bij gebrek aan een deur hangen ze dekens en handdoeken op voor een beetje privacy. In de gangpaden rennen kinderen, een grijsaard sust een baby in zijn armen. Overal klinkt gehuil van jonge kinderen, voor het avondeten staan rijen.

Vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Moldavië bij de grensplaats Palanca. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Het organiseren van de opvang is ‘moeilijk maar niet onmogelijk’, zegt een coördinator. In deze hal is geen plek voor nog meer mensen, maar ze worden met bussen naar andere plaatsen in de stad gebracht, zoals sportzalen. Student Cristian Zmeu (18), die hier al een paar dagen als vrijwilliger helpt, is pessimistischer. Of zoals hij het zelf noemt, ‘realistisch’. ‘Er komen steeds meer mensen. Er is geen plaats. We kunnen dit niet aan, we zijn een klein en arm land. Dit is een omslagpunt, de rek is eruit.’ Parlementariër Mihai Popsoi schreef vrijdag op Twitter dat de Moldavische autoriteiten hun uiterste best doen, maar dat de capaciteiten krimpen. De Europese Unie heeft 5 miljoen euro steun toegezegd.

Ondertussen steken bij de zuidelijke grensovergang Palanca iedere dag meer mensen de grens over. Nu de gevechten in het zuiden van Oekraïne heviger worden, komen veel mensen uit de kuststeden als Cherson, Mykolaiv en Odessa richting Moldavië. Voorbij de grenspost staat een grote tent met daarin een gaarkeuken. Op iedere bus die aankomt, komen drommen mensen af met rolkoffers, kinderwagens, zakken kleding; een enkeling zit in een rolstoel. Ze willen allemaal weg van de modderige grenspost, waar de gure wind vrij spel heeft.

De treinen reden niet meer

Daria Prepjalo (78) staat te wachten op een lift naar Chisinau, een grote boodschappentas in haar handen. ‘Moet je horen wat ik heb meegemaakt’, zegt ze. Ze was op vakantie in Odessa, waar ze in een sanatorium verbleef. Nadat de oorlog uitbrak, kon ze niet terug naar haar woonplaats Kyiv. ‘De treinen reden niet meer.’ Ze besloot de grens over te steken naar Moldavië. Haar enige zoon, die in het Israëlische Haifa woont, komt haar daar ophalen. ‘Tot hij er is, wil iemand me vast wel adopteren.’

Prepjalo is geboren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in het Poolse plaatsje Medyka, waar afgelopen week ook duizenden Oekraïense vluchtelingen over de grens kwamen. Toen ze 3 jaar oud was, werd ze met haar familie gedeporteerd naar de omgeving van Lviv (na de oorlog vond er een grote gedwongen volksverhuizing plaats tussen Polen en de Sovjet-Unie). Als ze aan die tijd denkt, wordt ze verdrietig. ‘Chisinau, twee plekken’, schreeuwt een politieagent plots. ‘Davaj! (‘Hup!’). Prepjalo verdwijnt in een personenauto die richting de hoofdstad gaat.

Roland (9), Inga (29), Andrei (11), Anna (31), Nicoleta (9) en Angela (31) in het appartement van Larissa Paduraru in Chisinau. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

De vrouwen in de flat van Paduraru zijn niet van plan om lang in Moldavië te blijven. Ze reizen binnenkort door naar Polen en Duitsland, waar ze familie en vrienden hebben. ‘We willen dat de oorlog voorbij is en gewoon naar huis,’ zegt Viktoria. ‘De kinderen missen hun vaders.’ Paduraru, die op de kinderen past als de moeders er niet zijn, vertelt dat ze bang zijn om alleen te worden gelaten.

Van die bezorgdheid is even niets te merken als Nicoleta in de gang Andrei te lijf gaat met een beer die even groot is als zijzelf. ‘We spelen dat hij een plant is en dat de beer die probeert op te eten.’ Viktoria doet het raam open voor wat frisse lucht. Straatgeluid komt de kamer binnen. ‘Er zijn veel ambulances in Chisinau. Daar schrikken we van: het geluid lijkt te veel op het luchtalarm. We moeten er nog aan wennen dat terwijl we dit horen rustig kunnen slapen.’