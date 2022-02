De Minsk-akkoorden zouden escalatie in Oekraïne kunnen voorkomen, maar wat houden ze eigenlijk in?

Viering van de eerste verjaardag van de annexatie van de Krim door Rusland, 18 maart 2015 in Sebastopol op de Krim. Beeld Alexander Aksakov/Getty Images)

Waar komen die Minsk-akkoorden vandaan?

De akkoorden waren het resultaat van onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland waarmee Frankrijk en Duitsland in 2014 een einde probeerden te maken aan de gevechten in het oosten van Oekraïne. Daar hadden pro-Russische separatisten met steun van Moskou twee republiekjes uitgeroepen: de Volksrepubliek Donetsk (DNR) en de Volksrepubliek Loehansk (LNR). Begin 2015 werd de overeenkomst uitgebreid met een reeks politieke afspraken tot een nieuw akkoord: Minsk-2.

Hebben de akkoorden iets opgeleverd?

Als gevolg van de afspraken zijn de gevechten rond de rebellengebieden in intensiteit flink afgenomen, al veroverden de pro-Russische separatisten enkele dagen na de ondertekening van Minsk-2 nog de strategisch gelegen stad Debaltseve op de Oekraïners.

Onder toezicht van de OVSE hebben de rebellen en Kiev ook honderden gevangenen uitgewisseld, maar de gevechten zijn nooit helemaal opgehouden.

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan dat het zich niet heeft gehouden aan de afspraak dat alle buitenlandse (lees: Russische) troepen uit het gebied zouden worden teruggetrokken. Moskou is ook doorgegaan met het bewapenen van het separatistenleger, dat nu zo'n veertigduizend man telt. De separatisten en Kiev beschuldigen elkaar over en weer van het schenden van andere bestandsafspraken, zoals het terugtrekken van zware wapens van de frontlinie.

Wat betreft de politieke afspraken zijn de Minsk-akkoorden een dode letter gebleven.

Wat is het grootste struikelblok?

Voornaamste probleem is dat Rusland en Oekraïne het volstrekt oneens zijn over de toekomstige status van de opstandige gebieden. Volgens Minsk-2 zouden die gebieden weer onder gezag van Kiev moeten komen, maar met een ‘speciale status’ binnen Oekraïne.

Moskou eist dat Oekraïne de gebieden verregaande autonomie geeft, inclusief een feitelijk vetorecht over buitenlands beleid, zoals mogelijke toetreding tot de Navo en de Europese Unie. Dat is voor Kiev onaanvaardbaar, vooral omdat Moskou in de praktijk de dienst uitmaakt in de rebellenrepubliekjes.

Afgesproken was ook dat Oekraïne weer de controle over de grens met Rusland zou krijgen, zodra er lokale verkiezingen zouden zijn gehouden in de gebieden volgens de normen van de OVSE. Maar dat is volgens Kiev alleen mogelijk als Rusland al zijn militairen heeft weggehaald. Een knelpunt is ook: mogen de honderdduizenden Oekraïners die uit de gebieden zijn gevlucht ook meedoen met de verkiezingen?

Hoe groot is de kans dat Rusland en Oekraïne eruit komen?

Heel klein. Kiev wil niet verder gaan dan een vorm van lokaal zelfbestuur, inclusief het recht er volksmilitie-eenheden op na te houden. Toegeven aan de Russische eisen zou er volgens de Oekraïense leiders op neerkomen dat Oekraïne zijn soevereiniteit verliest en na de Krim nóg een deel van zijn grondgebied kwijtraakt. Moskou heeft inmiddels een groot deel van de inwoners van de DNR en de LNR Russische paspoorten gegeven, waarmee Rusland zich nu als beschermer van hun rechten opwerpt.

Het is ook zeer de vraag of president Zelenski het zal aandurven Poetin eisen te aanvaarden, zelfs als hij dat zou willen. Dat zou hem vermoedelijk op een volksopstand tegen zijn regering komen te staan. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland is de anti-Russische stemming onder de bevolking sterk toegenomen.

Waarom leggen Frankrijk en Duitsland dan zoveel nadruk op het belang van verdere onderhandelingen over de Minsk-akkoorden?

Allereerst omdat ook zij hun handtekening onder de akkoorden hebben gezet. Maar de meest voor de hand liggende verklaring is: tijd rekken. Zolang er wordt gesproken, zwijgen de kanonnen.

Er is ook een meer cynische interpretatie. De westerse landen willen Rusland uit principe niet de garantie geven dat Oekraïne nooit lid zal worden van de Navo, maar als Kiev in de onderhandelingen zélf kiest voor regeling die op een garantie van neutraliteit neerkomt, zal niemand daar bezwaar tegen maken. President Macron had het zelfs al over de ‘finlandisering’ van Oekraïne, naar het voorbeeld van Finland dat zich onder druk van de Sovjet-Unie tientallen jaren moest schikken in een verregaande vorm van neutraliteit.

Toch brengt de Frans-Duitse poging de Minsk-akkoorden nieuw leven in te blazen ook een gevaar met zich mee. Doordat Frankrijk en Duitsland zich garant hebben gesteld voor de naleving van het akkoord, komt Oekraïne onder extra druk te staan. Als Kiev de poot stijf houdt en de Russische eisen verwerpt, kan het Kremlin dat aangrijpen als een ‘bewijs’ dat Oekraïne zich ondanks de bemiddelingsdiensten van Parijs en Berlijn niet houdt aan de bestandsafspraken. Dat zou voor Moskou een argument kunnen worden voor een militaire operatie.