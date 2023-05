De minister belt en vraagt in zangerig Nederlands of ik van plan ben om langs te komen

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Jenne Jan Holtland gaat op bezoek bij de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, die bijna dertig jaar in Nederland gewoond heeft.

Ik ben in de Noord-Iraakse stad Erbil als mijn telefoon gaat. Een anoniem nummer. ‘Meneer Holtland’, klinkt het in zangerig Nederlands, ‘u spreekt met Fuad Hussein.’ Of ik van plan ben naar Bagdad te komen, vraagt hij, dan kunnen we elkaar zien. Fuad Hussein, moet u weten, heeft evenveel identiteiten als vingers aan zijn hand. Hij is een kwieke zeventiger. Echtgenoot van een Nederlandse vrouw. Oud-inwoner van Amstelveen. Vlotte prater. O ja, hij is ook minister van Buitenlandse Zaken in Irak.

Zijn uitnodiging moet ik afslaan – Bagdad ligt niet op de route. Ik beloof hem te bellen als ik de hoofdstad aandoe. Dat gebeurt een paar maanden later. Een assistent vraagt me de volgende dag naar het ministerie te komen, pal naast de zwaarbeveiligde Groene Zone.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

Dankzij een kleine inventarisatie in het Volkskrant-archief weet ik dat ik bepaald niet de eerste ben die bij Hussein (73) op de koffie gaat. Vrijwel al mijn voorgangers deden hetzelfde, een ongeschreven traditie die volgens de minister teruggaat tot redacteur Bob Groen, overleden in het jaar dat ik geboren werd, 1989. ‘Toen Groen mij interviewde, was ik nog een peshmerga’, zegt Hussein lachend, doelend op zijn tijd als Koerdische strijder in de bergen.

Jonge Koerd in Nederland

Hij nam het destijds op tegen dictator Saddam Hussein (vanzelfsprekend geen familie), een riskante aangelegenheid. Meerdere vrienden eindigden aan de galg. In 1975 vluchtte hij daarom naar Nederland, waar hij internationale betrekkingen ging studeren en zijn latere vrouw leerde kennen. Hij zou er bijna dertig jaar blijven, tot de val van Saddam in 2003.

Jenne Jan Holtland (links) en Fuad Hussein in Irak. Beeld Jenne Jan Holtland

Jonge Koerd arriveert in het koude Nederland – het klinkt als een prima filmscript. Hussein mocht destijds bij een gastgezin logeren. Toen hij ’s avonds laat aankwam, had hij enorme trek. Dat trof, want het dampende avondeten stond al op tafel. ‘Heb je honger?’, vroeg de gastvrouw, waarop Hussein – opgevoed volgens eeuwenoude etiketten – uiterst beleefde bedankte. Immers: in Irak zeg je nóóit bij de eerste keer ja. Je zegt vijf à zes keer nee, wetend dat de gastheer of -vrouw het er niet bij zal laten zitten en net zolang zal aandringen tot jij en je rammelende maag – zonder gezichtsverlies – overstag kunnen gaan.

Maar dat is niet wat er gebeurde. ‘Oké’, hoorde een bedremmelde Hussein, ‘dan niet hoor.’ De familie ging vrolijk aan tafel, terwijl hun gast met een lege maag in bed kroop.

Leren zwemmen

Vijftig jaar later kan de minister er hard om lachen. Minder florissant is de staat van zijn land, dat in de greep is van krijgsheren en miljarden aan gestolen oliedollars. We spreken elkaar in een jubileumjaar, twintig jaar na de Amerikaanse invasie. De dictator tegen wie Fuad Hussein een half leven lang streed, is alweer zo diep in het collectieve geheugen weggezakt dat de jonge generatie hardop naar hem terugverlangt. Ze zeggen: onder Saddam werd je onderdrukt door de staat, maar er wás tenminste een staat. Nu is er niets, enkel een geraamte om te ontvluchten middels drugs (crystal meth) of een ticket naar Europa.

Staat de minister nog steeds achter de invasie? Voor Fuad Hussein spreekt dat vanzelf. Hij predikt geduld. ‘Wij zijn een kind in het democratische proces. Democratie is net als zwemmen. Om het te leren moet je in het water zijn. Maar dat betekent niet dat je je gelijk kunt redden op open zee.’ De beeldspraak blijft even in de ruimte hangen. Dan komt er een assistent haastig binnen. Onze tijd zit erop. De volgende gast, de Russische ambassadeur, zit al vol ongeduld te wachten.