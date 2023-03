De minder bekende Molukse gijzeling in het provinciehuis in Assen, 45 jaar geleden: ‘Anders zijn jullie er niet meer’

Vicepremier Hans Wiegel en commissaris van de koningin Tineke Schilthuis in het provinciehuis in Assen, een dag na de beëindiging van de gijzeling. Schilthuis wist tijdens de gijzeling te vluchten. Beeld Bert Verhoeff / Anefo

Om tien uur was zoals gewoonlijk de koffie gekomen, herinnert Fien Schreuder (66) zich. Ze was destijds 21 jaar en werkte als telefonist op het provinciehuis in Assen. ‘We praatten wat. Tot we opeens lawaai hoorden bij de draaideur.’

Een kwartier eerder had een leidinggevende een ontruimingsoefening aangekondigd. ‘Maar er klonken schoten, en een van de Molukkers stond met een wapen te zwaaien. Toen wisten we: dit is geen oefening, dit is menens.’

Het is in die tijd onrustig in de Molukse gemeenschap in Drenthe. Op gebouwen in Assen zijn leuzen geklad, zag Schreuder. Sommige jongeren uit de tweede generatie vinden dat hun ouders en hun volk verraden zijn. Ze leven met de illusie dat hun een terugkeer naar een eigen staat beloofd was: de Republik Maluku Selatan (RMS).

De treinkapingen bij Wijster (1975) en De Punt (1977) en – gelijktijdig aan die laatste – de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde lagen nog vers in het geheugen. Zeker op het provinciehuis. Max Papilaya, een van de Molukse gijzelnemers die omkwamen bij de ontzetting van de trein bij De Punt, werkte er zelf, op de financiële afdeling.

‘Dat was choquerend, want eigenlijk wist niemand dat hij zich met de Molukse beweging bezighield’, zegt Schreuder. ‘Zo’n joviale collega bleek plots de leider van een gewelddadige actie.’

De gijzeling in het provinciehuis in Assen, maandag 45 jaar geleden, is veel minder bekend. ‘De kortste en wreedste van allemaal’, schrijft journalist en schrijver Frank Westerman – destijds brugklasser in Assen – in zijn boek Een woord een woord.

Ultimatum

De drie gijzelnemers drijven tientallen ambtenaren de trap op, naar de eerste verdieping. Eigenlijk zoeken ze de commissaris van de koningin. Maar Tineke Schilthuis weet uit een raam op de eerste verdieping te ontsnappen.

In totaal 71 gijzelaars worden vastgehouden in een kantoorruimte. ‘Het was alsof ik een film zat’, zegt Schreuder. ‘Overkomt me dit nu echt?’

De eisen van het zelfbenoemde ‘zelfmoordcommando RMS’ zijn dezelfde als tijdens eerdere acties: vrijlating van 21 Zuid-Molukse gevangenen die veroordeeld zijn wegens eerdere gijzelingsacties en een vrije aftocht naar Schiphol, waar een vliegtuig moet wachten. Achter een van de ramen hangen ze een RMS-vlag.

Het ultimatum verstrijkt dinsdagmiddag om 14 uur. ‘Anders zijn jullie er morgen niet meer’, krijgen Schreuder en de anderen te horen.

Geen loos dreigement, blijkt al snel. Als Ko de Groot van de planologische dienst wat tegensputtert bij het barricaderen van de deur, wordt hij voor de ogen van de anderen geëxecuteerd en uit het raam gegooid. ‘Verschrikkelijk en onmenselijk’, zegt Schreuder. ‘Dit heeft me nog heel lang beziggehouden: hoe kun je zo ineens iemand doodschieten?’

Ze zitten daar maar wat, tegen de muur. Een werkkast doet dienst als toilet. De sfeer is niet vijandig: de gijzelnemers delen pasteitjes uit, gijzelaars mogen contact opnemen met het thuisfront. Schreuder: ‘Ik was net op mezelf gaan wonen en had twee jonge katjes. Ik heb mijn ouders gebeld om te vragen of ze die wilden verzorgen.’

‘Enorme knal’

’s Nachts slaapt ze zelfs nog even, op de vloer. De volgende dag komt het ultimatum snel dichterbij. De griffier weet handig nog wat tijd te rekken. ‘Toen hoorden we gekraak op de trap. En daarna die enorme knal.’

Wapens van de gijzelnemers in het provinciehuis in Assen liggen in de rechtszaal tijdens het proces tegen hen. Beeld Hans Peters / Anefo

Om 14.34 uur valt de Bijzondere Bijstandseenheid met twee pelotons het gebouw binnen. Met een granaat blazen ze de deur op. ‘Die kreeg ik over me heen, inclusief glas. En toen was het voorbij.’ Een marinier loopt in de chaos over Schreuder heen. ‘Sorry, zei hij nog.’ De gegijzelden worden opgevangen in cultuurcentrum De Kolk. ‘De opluchting was groot.’

De volgende dag gaat Schreuder alweer naar het provinciehuis, samen met een collega. ‘Hij zei: ‘Het is er nog nooit zo veilig geweest als nu.’’ Donderdag gaat ze gewoon weer aan het werk. ‘Achteraf ben je natuurlijk toch getraumatiseerd. Soms ging het gewoon even niet.’

Gedeputeerde Jakob Trip overlijdt weken later aan zijn schotwond, opgelopen tijdens de bevrijding. De drie gijzelnemers worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien jaar. Maar nazorg voor de gegijzelden blijft uit.

‘Na een paar weken moest ik een middag vrij nemen omdat er iemand van maatschappelijk werk langskwam. ‘Hoe gaat het?’, vroeg die. Maar hij liet nog geen kaartje achter.’ Schreuder hield moeite met afgesloten ruimtes en hard geluid. ‘Vuurwerk of een een knallende uitlaat, daar kon ik flink van schrikken.’ Dat verdween met de jaren.

Slachtofferhulp

Haar eigen ervaring motiveerde Schreuder om vrijwilliger te worden bij Slachtofferhulp. ‘Ik wist zelf hoe iemands leven in een paar seconden op zijn kop gezet kan worden.’ Deze maand nam ze afscheid, na 33 jaar. ‘Bij die gelegenheid zei ik: ‘Ik had mijn toenmalige collega’s gegund dat er toen al zo’n organisatie was geweest.’’

Later ging Schreuder zich ook meer verdiepen in de Molukse zaak. ‘Naar een documentaire over hoe de Molukkers na hun komst naar Nederland behandeld zijn, keek ik met plaatsvervangende schaamte. Ik begrijp dat ze zich verraden voelden. Ik kreeg meer begrip voor hun zaak. Maar niet voor de keuze voor geweld.’

Door de provincie Drenthe is ze uitgenodigd voor de herdenking van de gijzeling. ‘Het voelt dichterbij, omdat het weer op maandag en dinsdag valt. Maar ik ga niet. Veel mensen van toen zijn al overleden of niet meer in staat erbij te zijn. En zo’n uurtje, heb ik daar nog iets aan?’

Misschien heeft Schreuder het hoofdstuk wel afgesloten, denkt ze. ‘Voor mij heeft het uiteindelijk goed uitgepakt. Na de gijzeling werd op het provinciehuis een beveiligingssysteem geïnstalleerd – door mijn latere echtgenoot. Maar een van mijn collega’s is nooit meer aan het werk gegaan en tot op de dag van vandaag getraumatiseerd. Er is altijd een gedeelte van haar dat nog steeds in dat provinciehuis zit.’