De mijnwerker die vicevoorzitter van de Tories werd

Een oud-mijnwerker die vicevoorzitter wordt van de Conservatieve Partij, de partij die onder Margaret Thatcher die in de jaren tachtig een groot deel van ’s lands steenkoolmijnen sloot. Jarenlang zou dat ondenkbaar zijn geweest, maar Lee Anderson is het levende bewijs dat het landschap van de Britse politiek de afgelopen jaren, mede door de Brexit, totaal is veranderd. En deze 56-jarige afgevaardigde uit het graafschap Nottinghamshire heeft zich ook nog eens ontpopt als de meest rechtse Conservatief van de partij, die dingen voorstelt waar Thatcher voor zou hebben teruggedeinsd.

De aanstelling van Anderson, eerder deze maand, was een verrassing. Maar onlogisch was het niet. Premier Rishi Sunak had Greg Hands benoemd tot partijvoorzitter, een Conservatief die zowel op Wall Street als in de Londense City in derivaten handelde en in het Lagerhuis de welvarende burgers van Chelsea vertegenwoordigt. Een typische Conservatief van de oude stempel. Als tegenwicht moest Sunak iemand vinden die de Conservatieve kiezers uit de arbeidersdistricten in Midden en Noord-Engeland vertegenwoordigt, die onder Boris Johnson van Labour naar de Tories waren overgelopen.

'De taal van de kroeg’

En zo kwam de premier uit bij Anderson, die tot 2018 namens Labour in de gemeenteraad zat van het oud-mijnwerkersgebied Ashfield. Anderson kwam politiek in de problemen toen hij een veld waar een Roma-gemeenschap wilde neerstrijken liet blokkeren met keien. Na te zijn geschorst omdat hij de gemeenschap gelijkstelde aan dieven, stapte hij over naar de Conservatieve Partij.

Een jaar later werd hij door de Conservatieven geselecteerd als hun kandidaat bij de ‘Brexit-verkiezingen’ van eind 2019. Voor het eerst sinds 1977 wonnen de Tories in deze regio en de oud-mijnwerker zetelde zich op de groene bankjes. In het Lagerhuis behoort Anderson tot een uitstervend ras: politici die zijn geworteld in de arbeidersklasse. Van de 16 procent in 1979 is veertig jaar later nog maar 7 procent over.

Anderson maakte al snel een einde aan het idee dat mijnwerkers per definitie links zijn. Ze bevochten weliswaar de neoliberale politiek van Thatcher, maar in sociaal-cultureel opzicht koesteren ze vaak vrij conservatieve denkbeelden. De nieuwkomer sloot zich aan bij de Common Sense Group, een vleugel binnen de Conservatieven die zegt de taal van de kroeg te spreken.

Herinvoeren doodstraf

De volksvertegenwoordiger verwierf de bijnaam ‘30p Lee’, nadat hij had had bezworen dat het mogelijk moest zijn om van 30 pence – 34 eurocent – een maaltijd te bereiden. Bezoekers van de voedselbanken, zei hij provocerend, moesten leren koken en beter met geld leren omgaan. Zelf had Anderson het als alleenstaande vader jarenlang met een krappe beurs moeten doen. Ook richtte hij zich tot sociale huurders die chronisch overlast veroorzaken. Zij moesten, zo oreerde deze oud-medewerker van Het Juridisch Loket, maar twaalf uur per dag aardappelen gaan rooien en in een tent gaan leven op de akkers. Met een koude douche, voegde hij eraan toe.

Toen Engelse voetballers uit protest tegen racisme knielden tijdens het volkslied, zei hij demonstratief geen wedstrijden van het Britse nationale elftal meer te kijken. In campagnevideo’s, opgenomen in Calais, stelt hij vluchtelingenwerkers gelijk aan mensensmokkelaars. Wat hem betreft zouden migranten niet zozeer naar Rwanda moeten worden gestuurd om hun asielverzoek af te wachten, zoals de regering wil, maar naar de Falklandeilanden. Onlangs pleitte hij voor de herinvoering van de doodstraf.

Noodgreep

Binnen progressieve kringen wordt de opmars van Anderson met een combinatie van gruwel en gramschap bekeken. Waar een even rijke als reactionaire Conservatief als Jacob Rees-Mogg werd afgedaan als te deftig en wereldvreemd, wordt Anderson neergezet als een neanderthaler. In een linkse krant verscheen een cartoon waarin Anderson als een varken werd afgebeeld, met de tekst ‘Rood Vlees Vanaf 30p’. De politicus, blij met de aandacht, besloot de cartoon in te lijsten en voor het goede doel te verkopen.

Voor de Conservatieven is de promotie van deze plat pratende rechtsbuiten een strategische keuze. Sinds het vertrek van Boris Johnson is de partij onder de pragmatische en puissant rijke Sunak wat naar het politieke midden opgeschoven – en naar het welvarende zuiden. Electoraal gezien heeft dat vooralsnog weinig opgeleverd. Uit peilingen blijkt dat alle zetels in de voormalige industriegebieden en mijnstreken bij de volgende verkiezingen weer naar Labour zullen gaan. De aanstelling van de zelfuitgeroepen representant van ‘de echte wereld’ lijkt een noodgreep te zijn om het tij te keren.

3 x Lee Anderson Anderson en zijn vader steunden de mijnwerkersstakingen van 1984 en 1985. Indertijd waren de mijnwerkers van Nottinghamshire diep en bitter verdeeld tussen stakers en een meerderheid van niet-stakers, die ze ‘scabs’ noemden. Tijdens de verkiezingen van 2019 ontdekte televisieverslaggever Michael Crick dat Anderson een vriend had gevraagd om zich bij een ‘spontane’ ontmoeting in de deuropening voor te doen als een sympathiserende kiezer. Een eigenaar van een plaatselijke voedselbank, Michael Hollis, heeft Anderson aangeklaagd wegens smaad. Op Facebook had Anderson beweerd dat Hollis steekpenningen had betaald bij de aanvraag van een bouwvergunning.