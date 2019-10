‘De Middellandse Zee is een ontzettend groot massagraf aan het worden’

Medewerkers van het Franse reddingsschip Ocean Viking naderen een boot met 81 migranten op de Middellandse Zee. Beeld AFP

Wat is er aan de hand, Marc? Wat is dit voor overleg in Luxemburg?

‘Op de agenda van de verantwoordelijke ministers staat migratie, om precies te zijn het probleem van de migranten die naar Europa blijven komen. In 2015 en 2016 hebben we die enorme, ongecontroleerde stroom van een miljoen migranten gehad. Er kwam een deal met Turkije om die stroom te beperken en daarna zijn de aantallen ook fors gedaald. Maar de laatste tijd nemen ze weer toe.

‘Het probleem blijft: waar kunnen de boten aanmeren met migranten die op zee worden gered? Veel boten, van onder andere hulporganisaties die migranten op zee oppikken, proberen in havens in Italië en op Malta aan te meren. Beide landen willen dat echter niet. Deze landen zeggen nu dat ook de andere EU-landen hun bijdrage moeten leveren om het probleem op te lossen.’

Over welk plan buigen de ministers zich nu?

‘Een groep van vier landen –Frankrijk, Italië, Malta en Duitsland – heeft onlangs een plan opgesteld om de ontscheping snel mogelijk te maken en de migranten te verdelen onder de andere lidstaten. Maar de aloude tegenstellingen die in 2016 speelden, komen nu weer naar boven.

‘Aan de ene kant zijn er de mediterrane landen voor wie het allemaal te veel wordt. En aan de andere kant landen zoals Hongarije, Polen en de Baltische landen die zeggen hier niets voor te voelen. Zij zeggen dat het voornamelijk economische migranten zijn die de asielprocedures alleen maar verstoppen met hun onterechte asielaanvragen.’

Activisten voeren actie in Vittoriosa op Malta, waar in september ministers van onder andere Duitsland, Frankrijk en Italië vergaderden over het opnemen van migranten die op zee worden gered. Beeld EPA

Zorgen de boten met migranten die zinken voor extra druk op de ministers? Afgelopen dagen kwamen dertien vrouwen om bij Lampedusa.

‘In zekere zin wel. Maar de realiteit is dat elke week migranten verdrinken. De Middellandse Zee is een ontzettend groot massagraf aan het worden.’

Hoe kansrijk is het plan eigenlijk van de vier landen?

‘De kans is vrij nihil dat het wordt aangenomen. Dat gaat niet gebeuren. De weerstand is te groot. Andere landen die met hetzelfde probleem kampen, zoals Spanje, zullen gaan roepen: en wij dan? Wat wordt er gedaan om de westelijke en oostelijke routes aan te pakken? De zwakte van het plan is ook dat wordt gesproken over een herverdeling van de migranten op vrijwillige basis. Als je gaat praten over bindende quota, zijn wij weer terug bij de discussie die in 2016 speelde.’

Hoe zal deze vergadering dan aflopen?

‘Met veel mooie woorden. Het zal mij verbazen als een grote groep landen zich achter de Malta-verklaring van de vier landen schaart. De meeste landen zullen met een serieus gezicht zeggen dat de situatie minder erg is dan in 2016, dat er de laatste tijd wel meer slachtoffers vallen, dat de Malta-verklaring een eerste aanzet vormt maar dat ze ervan uitgaan dat de nieuwe Europese Commissie met grote prioriteit aan dit probleem gaat werken. Zoiets dus.’