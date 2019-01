De mensen die het CDA hielpen draaien naar een ruimer kinderpardon

Wat betekent de draai van het CDA voor de naar schatting vierhonderd asielkinderen en hun ouders?

De draai van het CDA werd door alle strijders voor een ruimer kinderpardon dit weekend als een grote overwinning gevierd. Op zich begrijpelijk want een meerderheid in het parlement wil de wet nu zo aanpassen dat zij alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet zeker. Nog los van de ongewisse dynamiek die de draai in de coalitie ontketent, is de eerste voorzichtige oproep van CDA, D66 en ChristenUnie er een van onderzoek. De verruiming zoals voorgesteld door advocaat Flip Schüller moet worden meegenomen in het lopende onderzoek van oud-topambtenaar Richard van Zwol naar ‘langdurig verblijf zonder verblijfsrecht in Nederland’.

Op korte termijn speelt nu vooral de vraag of de kinderen ‘voorlopig’ verzekerd zijn van hun verblijf. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei afgelopen weekend al dat hij zich daarvoor in de Tweede Kamer zal inzetten. Het parlement zal de komende weken dus naar verwachting een motie in stemming brengen waarin de regering wordt opgeroepen te stoppen met uitzetten, zolang de verruiming van het kinderpardon wordt onderzocht.