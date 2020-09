De mens heeft voorpret nodig − dus kunnen we wel zonder coronavrije stip op de horizon?

Het was dinsdag een afwijkende persconferentie. Geen nieuwe maatregelen, geen versoepelingen, gewoon de boodschap: dit is hoe we ervoor staan, hou vol. Na ongeveer een half jaar zijn we aan het einde van de ‘routeplanner’ gekomen, de agenda van maatregelen per sector. En nu?

‘Als alles meezit, hopen we in de eerste maanden van 2021 de eerste vaccins te ontvangen’, zei minister De Jonge. Een zin met zoveel voorbehoud dat die nauwelijks houvast biedt. Geen perspectief. Ja, de jongeren wordt ‘iets leuks’ beloofd, wat dat ook zal zijn. Maar waar is de stip op de horizon nu? En hoe belangrijk is dat eigenlijk?

Leef in het nu, is het credo van vele goeroes, popfilosofen en influencers, maar de mens is juist uitermate sterk uitgerust om achteruit en vooruit te kijken. We kunnen ons verheugen op de toekomst, of er bang voor zijn. En we kunnen er moedeloos van worden als er bijna niks is om naar uit te kijken. Geen bruiloften, festivals, borrels, vakanties, volle dansvloeren − allemaal dankzij het virus.

Het geluk van voorpret

Anticipatie is een begrip waar veel psychologische studie naar is gedaan. Zo is er een beroemd onderzoek uit 2010, uitgevoerd aan de Erasmus Universiteit, waaruit bleek dat mensen in de weken voorafgaand aan een vakantie een verhoogd geluk ervaren, ze zijn zelfs gelukkiger vooraf dan tijdens of vlak na de vakantie.

Uit neurologisch onderzoek naar het effect van muziek op het brein blijkt dat mensen niet tijdens het mooiste of spannendste fragment van het liedje de grootste bevrediging voelen, maar in aanloop daarnaartoe: in de paar seconden vóór een te verwachten muzikaal hoogtepunt geeft het brein alvast een shot dopamine.

Niet het feest, maar de voorpret is het ware genot. Ons zelfbeeld wordt mede bepaald door hoe we ons leven inplannen. Of zoals de Engelse intellectueel en schrijver Samuel Johnson in de 18de eeuw zei: geluk komt van de ‘verwachting van een verandering’, niet van de verandering zelf − zodra die er is, verlangen we naar de volgende.

Uitkijken naar iets is bovendien een ‘copingmechanisme’ om met stress om te gaan, bleek uit een studie in 2015. Hoe het werkt is simpel: als je denkt aan positieve toekomstbeelden, heb je nu eenmaal minder ruimte voor gepieker en doemdenken. Helaas is het omgekeerde ook waar: de coronacrisis kan door de onzekerheid en lege agenda negatieve gedachtes aanwakkeren.

‘Alle risicofactoren voor psychische problemen zijn verhoogd aanwezig in zo’n crisis’, zegt Derek de Beurs, Trimbos-onderzoeker. ‘Gebrek aan perspectief is een drijvende kracht achter depressie, vooral als je er aanleg voor hebt. Dat zag je ook bij de kredietcrisis. Mensen waren al bang om hun baan te verliezen, voordat het zover was.’

Gebrek aan perspectief

Toch blijkt uit metingen van het RIVM en Trimbos dat het nu psychisch beter gaat met de bevolking dan een paar maanden geleden: tijdens de lockdown meldde één op de drie mensen psychische klachten, zoals grote stress, momenteel is dat nog maar één op de zes. De Beurs: ‘We zijn nu gewend aan de situatie, maar je weet niet wanneer de stemming omslaat.’

Perspectief is ook belangrijk voor de draagkracht van het beleid. ‘Naarmate een doel verder in de toekomst ligt, wordt het minder belangrijk en heb je er minder voor over’, zegt gedragswetenschapper John de Wit, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit die het RIVM bijstaat. Gesteld voor de keuze ontvangen de meeste mensen liever nu 100 euro dan over een week 110 euro.

Mensen die meer bezig zijn met de toekomst, zegt De Wit, zijn beter in staat ‘vage gezondheidsdoelen’ na te streven. ‘Dat verklaart bijvoorbeeld waarom sommigen mensen makkelijker een patatje laten staan en toch een wortel eten. Terwijl ze op korte termijn geen verschil merken. Dat speelt ook een rol bij coronavragen als: ga ik wel of niet op een afgeladen bootje een feestje vieren? Impulsieve mensen kunnen dat moeilijk weerstaan.’

Zelfregulatie

Het is een kwestie van zelfregulatie, zegt De Wit. ‘Uit de psychologie weten we dat, als je langere tijd iets moet volhouden, het belangrijk is dat je feedback krijgt, dat je merkt wat voor nut het heeft. Stoppen met roken is bijvoorbeeld erg moeilijk. Het helpt als je na een tijdje merkt dat je fitter bent, makkelijker de trap op komt.’

In de communicatie moet het kabinet dus goed benadrukken wat we met elkaar al bereikt hebben, volgens de Wit, en wat nog bereikt moet worden. ‘Wat is het doel nu? Het is te abstract om te zeggen dat we met z’n allen wachten op een vaccin dat misschien nog veel langer gaat duren en waarvan we ook niet weten of mensen er gebruik van gaan maken.’

Breek de tussenliggende periode dus op in behapbare doelen, adviseert hij, net zoals het afgelopen halfjaar. Eigenlijk ook het advies wat psychologen geven aan mensen die hun eigen leven uitzichtloos vinden. De Beurs: ‘Geef elke dag een doel, hoe concreter, hoe beter. En plan leuke dingen in, hoe klein ook.’