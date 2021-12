De meeste Nederlandse kinderen zijn al besmet geweest met corona, schatten wetenschappers

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit bij een kind. Beeld ANP

Maandenlang volgden de onderzoekers zo’n driehonderd gezinnen met kinderen, schrijven ze in een voorpublicatie. De gezinsleden werden elke paar weken en bij klachten getest, om zo veel mogelijk besmettingen op te sporen. Na een positieve test werd hun ziekteverloop op de voet gevolgd.

Het deel van de kinderen dat in de onderzoeksperiode besmet raakte, trokken de onderzoekers door naar de gehele bevolking en de duur van de epidemie. Precieze percentages levert dat niet op, het schetst wel een ruw beeld: minimaal eenderde en waarschijnlijk de meerderheid van de Nederlandse kinderen is inmiddels geïnfecteerd geweest.

Wat betekenen jullie bevindingen voor de schoolsluitingen?

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning: ‘Niet veel, in elk geval niet voor de schoolsluiting in de laatste week voor de kerstvakantie. Die is bedoeld om meer tijd te kopen om te leren over de omikronvariant: op scholen kan het virus snel rondgaan, omdat kinderen nou eenmaal veel contacten hebben. Die vertraging is belangrijk om in te kunnen schatten wat we later in de winter van deze variant kunnen verwachten. Nog elke week leren we erover bij.’

Is het erg als zo veel kinderen besmet zijn geraakt?

‘Voor de kinderen zelf niet echt. Deze ziekte is voor hen echt totaal anders dan voor volwassenen, blijkt uit ook weer uit ons onderzoek. De meesten hebben ofwel niet gemerkt dat ze besmet waren, ofwel dezelfde klachten gehad als bij een verkoudheid.

‘Kinderen hebben vooral last van de indirecte effecten van deze crisis, zoals het niet naar school kunnen na een positieve test en de quarantaineregels.

‘Ik heb het nu expliciet níét over de kwetsbare kinderen, dat is de groep die verreweg de grootste kans heeft om door het virus in het ziekenhuis te belanden. Al zijn zij net zo goed kwetsbaar voor andere luchtweginfecties; ze worden niet per se veel zieker van corona dan van andere verkoudheids- of griepvirussen.’

Lopen kinderen dan geen risico op long covid?

‘Daarover kunnen we op basis van dit onderzoek niets zeggen, maar we blijven deze gezinnen volgen en vragen daarbij ook of kinderen later nog klachten rapporteren. Dat vragen we aan de kinderen die besmet zijn geweest met het coronavirus, maar ook aan de kinderen die besmet zijn geweest met iets anders of die niet zijn geïnfecteerd. Deze controlegroepen zijn belangrijk om te bepalen in hoeverre long covid bij kinderen een probleem is.

‘Verder is er weinig bekend over kinderen onder de 12. De studies die ook werken met een controlegroep, komen uit op zeer lage aantallen, waarbij geldt dat kinderen die andere infecties doormaken eigenlijk net zo vaak langdurige klachten rapporteren. Een klein deel van de kinderen houdt bijvoorbeeld ook maanden last van een flinke griep.’

Is dit onderzoek relevant voor de overwegingen om gezonde kinderen onder de 12 te vaccineren?

‘Dat denk ik wel. Als het gaat om de directe gezondheidswinst voor deze kinderen, dan zit hem dat met name in het voorkomen van MIS-C (een gevaarlijke immuunreactie die in zeldzame gevallen bij kinderen ontstaat na een corona-infectie, red.). Voor zover we weten lijkt MIS-C alleen voor te komen bij kinderen die hun eerste infectie doormaken. In dat geval heeft vaccinatie voor kinderen die al besmet zijn geweest minder nut. Dan laat ik indirecte effecten van vaccineren, dat je niet meer bang hoeft te zijn dat je opa of oma besmet, natuurlijk buiten beschouwing.’

Jullie schrijven dat er waarschijnlijk besmettingen zijn gemist in dit onderzoek. In hoeverre beïnvloedt dat de resultaten?

‘Als we alleen met de besmettingen rekenen die daadwerkelijk zijn vastgesteld, komen we erop uit dat eenderde van de Nederlandse kinderen inmiddels een corona-infectie moet hebben gehad. We weten zeker dat dit een onderschatting is. Zo kregen we niet alle opgevraagde testmonsters daadwerkelijk toegestuurd. Bovendien zijn er gevallen bekend waarbij een gezinslid positief testte en een kind klachten had, maar we niet met een test hebben kunnen bevestigen of het ook corona had.

‘Tellen we de vermoedelijke besmettingen mee, dan komen we erop uit dat tweederde van de Nederlandse kinderen besmet is geweest. Waarschijnlijk gaat het werkelijke aantal eerder richting die tweederde dan richting eenderde.’

Zijn de driehonderd gevolgde gezinnen representatief genoeg om de bevindingen door te trekken naar heel Nederland?

‘Een perfecte afspiegeling zal het niet zijn. Mensen die meedoen aan dit type studies zijn relatief geïnteresseerd in wetenschap en vaak hoger opgeleid. Maar deze gezinnen bestonden allemaal uit gewoon schoolgaande kinderen. Qua blootstellingsrisico’s is hun situatie denk ik vergelijkbaar met wat je in de hele samenleving kunt verwachten.’

De onderzoeksperiode eindigde op 1 juli. Sindsdien is de deltavariant dominant geworden, nu wint de omikronvariant steeds meer terrein. Verandert dat het beeld?

‘Waarschijnlijk dringt de deltavariant nog makkelijker huishoudens binnen. Aan de andere kant zijn er ook veel meer mensen gevaccineerd. Gedurende de pandemie verandert de situatie steeds. Tijdens de onderzoeksperiode lagen de besmettingscijfers bijvoorbeeld hoog, maar was het onderwijs ook lange tijd gesloten. Vandaar dat deze cijfers een ruwe schatting zijn.

‘Over omikron is vooral nog veel onduidelijk, behalve dat de variant zich snel lijkt te verspreiden. Er gaan tegenstrijdige verhalen rond over de effecten op kinderen, veelal gebaseerd op anekdoten. Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet denken. Eerst zijn er meer systematisch verzamelde gegevens nodig.’