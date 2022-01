NIEUWS

De ME staakt terwijl Amsterdam duizenden coronademonstranten verwacht

De Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam staakt zondag, maar in een afgeslankte vorm. De bedoeling was te staken tijdens een demonstratie voor vrijheid van actiegroep Samen voor Nederland, maar die is door de gemeente verboden. Toch verwachten politiebonden dat er duizenden mensen naar Amsterdam komen om te protesteren.