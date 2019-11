De maximumsnelheid wordt verlaagd, maar daardoor bent u straks gemiddeld juist sneller thuis

Sommige automobilisten zullen flink balen van de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur, die het kabinet woensdag zal aankondigen. Toch zijn er voordelen. Al liggen die vooral op de wat langere termijn.

Milieu en klimaat

Een open deur van jewelste: langzamer rijden leidt tot een lagere uitstoot van fijnstof en bij auto’s met een verbrandingsmotor tot minder stikstofoxiden (NOx, waarvoor de maatregel bedoeld is) en minder CO2 (een bijkomend effect). Hoeveel minder precies, is voor NOx nog niet bekend. Wat betreft CO2 kan een snelheidsverlaging grofweg tot een jaarlijkse besparing van 0,5 tot 1 megaton leiden. Het personenverkeer veroorzaakt nu 17 megaton kooldioxide per jaar. ‘Dus als het werkelijk een megaton is, kom ik daar wel mijn stoel voor uit’, zoals een onderzoeker het zegt.

De maatregel helpt het kabinet dus om de zogenoemde Urgendadoelen te halen in 2020. Klein probleem: 2020 is een schrikkeljaar en duurt een dag langer dan een gewoon jaar. Dit betekent dat alle fabrieken, auto's en huizen in Nederland één dag langer CO2 uitstoten, en dat is precies de 0,5 megaton die met deze maatregel is bespaard. Daarmee is de klimaatwinst van de snelheidsverlaging dus meteen weer verdampt.

Stikstof wordt vooral veroorzaakt door dieselvoertuigen. In Nederland rijden relatief weinig personenauto’s met een diesel rond: slechts 15 procent. Benzineauto’s stoten veel minder NOx uit en elektrische auto's zijn lokaal geheel emissieloos. Dit betekent dat een grote groep automobilisten langzamer moet rijden, terwijl dit voor de uitstoot van stikstofoxiden weinig uitmaakt. De maatregel heeft ook geen effect op het vrachtverkeer, dat al niet sneller dan 90 rijdt. De grootste klapper, zo lijkt het, wordt gemaakt bij bestelbusjes. Die hebben vaak een dieselmotor, zijn vaak vuil en mogen ook 130 km/u. En er rijden een miljoen van rond. Een algemene snelheidsverlaging leidt er dus toe dat bij deze categorie de uitstoot van stikstofoxiden flink vermindert. Dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor benzine- en elektrische auto’s is vermoedelijk een kwestie van handhaving.

De overheid loopt wel een financieel risico: doordat het verbruik daalt, nemen ook de inkomsten uit accijnzen op brandstof af. Aangezien de overheid volgens het CBS jaarlijks ruim 8 miljard aan brandstofaccijns int, dalen de inkomsten al snel met honderden miljoenen euro’s.

Verkeersveiligheid

Een lagere snelheid leidt tot minder verkeersslachtoffers. Dat is zeker. Maar wat een verlaging van 130 naar 100 km/u voor de veiligheid betekent, is niet bekend, zegt onderzoeksinstituut (SWOV). Wel zijn er aanwijzingen dat er flink minder botsingen zullen gebeuren als de snelheidsverschillen geringer worden. Als alle auto’s 100 km/u rijden en vrachtwagens 90, zijn de verschillen minder groot dan nu en dat betekent zonder meer minder aanrijdingen. Dat leidt weer tot minder opstoppingen en daardoor tot een betere doorstroming.

Een risico is wel dat automobilisten met een lagere snelheid op de autobaan eerder kiezen om via provinciale wegen te rijden. Die zijn meestal tweebaans en daardoor een stuk gevaarlijker. Het veranderen van routes kan er dus toe leiden dat het aantal gewonden en verkeersdoden niet daalt, maar hierover zijn voor zo ver bekend geen exacte cijfers bekend.

Doorstroming

Daarover gesproken: als de snelheid omlaag gaat, rijden auto’s gelijkmatiger. Dat betekent gemiddeld een betere doorstroming. Automobilisten zullen dus sneller thuis zijn als iedereen 100 km/u rijdt.

Geopolitiek

Een ander argument om de snelheid te verlagen is dat Nederland hierdoor minder olie hoeft te importeren. Daardoor worden we minder afhankelijk van olieproducerende landen, zegt GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout. In 2011, toen de olieprijzen sterk stegen als gevolg van de onrust in Libië, verlaagde Spanje om deze reden ook de maximumsnelheid op zijn snelwegen. Daarmee is dit een effectieve crisismaatregel, aldus Eickhout.

Helaas: vooral op langere termijn

Een aantal automobilisten zal de verlaging van de maximumsnelheid ervaren als een offer. ‘Zij hebben het idee dat hen iets wordt afgenomen, dat hun vrijheid wordt ingeperkt’, zegt Dick de Waard, hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Maar dat is nu natuurlijk al het geval, want de snelheid is al beperkt tot 130 km/u.’

Deze groep zal lastig te bereiken zijn. ‘Die geloven niet in stikstof of klimaatverandering of zeggen dat ze in Duitsland veel sneller mogen’, stelt De Waard. ‘Dan helpt alleen goede handhaving.’

Voor iedereen die baalt, heeft De Waard het advies te focussen op de voordelen op de wat langere termijn. ‘Je staat minder vaak bij de pomp. Je bent minder geld kwijt aan brandstof, dat scheelt echt enorm. Er zullen minder files zijn.’ Maar het fijne van snel rijden zoals het prettige gevoel anderen in te halen, dat is een directe beloning. Er is dus een verschil tussen de beloning van snel rijden, die er direct is, en de beloning van langzamer rijden, die even op zicht laat wachten. Veel mensen hebben daar moeite mee, zegt De Waard.

‘Alle rationele argumenten pleiten voor een verlaging van de snelheid’, zegt europarlementariër Eickhout. ‘Het enige argument voor sneller rijden is: het voelt lekker. Het is dus ratio versus emotie, en dat is altijd lastig discussiëren.’

De maatregel is vermoedelijk tijdelijk

Goed nieuws voor de categorie die er vandaag flink de pee in heeft: het dieselwagenpark verschoont de laatste anderhalf jaar snel. Hierdoor daalt de uitstoot van NOx hard. Dit betekent dat de maatregel vermoedelijk tijdelijk zal zijn – over enkele jaren is de uitstoot zo sterk afgenomen dat de snelheid weer omhoog kan. Maar misschien is iedereen er dan al zo tevreden over dat het niet meer hoeft.

Je stereo klinkt beter

Nog een laatste voordeel dan: bij 100 km/u is het wind- en bandengeruis veel minder. Je stereo klinkt dus een stuk beter.