De marinekazerne die tóch niet naar Zeeland kwam: ‘Als ze niet willen, blijven ze toch lekker weg’

Visser Ilco Rijkse. Beeld Aurélie Geurts

Het regent al de hele dag in de haven en alle bezoekers verstoppen zich in hun regenjas. Op het dek van de vissersboot staat mosselvisser Ilco Rijkse. Hij heeft geen last van het weer, dat heeft hij eigenlijk nooit. ‘De regen, de wind, het is onderdeel van het vissersbestaan’, zegt Rijkse op een nuchtere toon. ‘Het hoort erbij, maar wij hebben ook liever zon.’

Yerseke is een echt Zeeuws vissersdorp. Sommige ‘mosselvisfamilies’ zitten al tien generaties in het vak. Het dorp is om de haven heen gebouwd en trekt de laatste jaren steeds meer toeristen. Zo komen er in de zomer veel Belgen en Duitsers naar het dorp om, volgens de fanatieke mosselkwekers, de beste schelpdieren te proeven.

Wanneer de vissers met elkaar praten, is het Zeeuwse accent voor een buitenstaander nauwelijks te verstaan. Als het gaat over de marinekazerne die niet naar de provincie komt, halen de jongens hun schouders op. ‘Als ze niet willen komen, dan blijven ze toch weg’, zegt Rijkse.

Voor het afgelasten van de verhuizing van de marinekazerne naar Vlissingen, wordt de hele provincie Zeeland gecompenseerd met 650 miljoen aan rijksinvesteringen. Zo wordt er onder meer geïnvesteerd in een Delta Kenniscentrum in Vlissingen. Het centrum gaat zich richten op de ‘unieke Zeeuwse combinatie’ van voedsel, water en energie en moet studenten naar de regio moet lokken.

De regio wordt bovendien beter bereikbaar, waardoor ook de gemeente Yerseke kan profiteren van de investeringen. Het hele pakket levert zo’n duizend banen op voor de regio en moet ervoor zorgen dat jeugd niet wegtrekt uit de provincie.

Kleine gezelligheid

Dennis Verschuren tuurt over het water. Hij is al jaren mosselkweker. Ooit heeft hij in Rotterdam gewoond, maar hij is snel weer terug naar Zeeland gegaan. Hij snapt het gedoe over de marinekazerne niet: ‘Iedereen denkt dat wij alsmaar meer mensen naar de provincie willen krijgen, maar je komt hier juist wonen voor de kleine gezelligheid. Als ik hier fiets, herken ik zo veel mensen. Daarvoor ga je naar Zeeland.’

De gemeente Vlissingen heeft al ingestemd met de regeling en vrijdag zal een meerderheid van de Zeeuwse Provinciale Staten waarschijnlijk instemmen met het plan. Vooral de investering in het onderwijs is volgens de 19-jarige Rianne Jorritsma belangrijk. Ze is serveerster bij restaurant ‘Oesterij’. Volgend jaar gaat ze studeren in Delft. ‘Voor mijn studie kan ik onmogelijk hier blijven wonen. Als er meer mogelijkheden zijn om in Zeeland te studeren, zouden veel mensen dat denk ik graag doen.’

Kees Bierens, fractievoorzitter van de VVD in de provincie Zeeland, begrijpt dat de regeling voor de ene Zeeuw belangrijker is dan voor de andere. ‘De mosselvissers hebben het misschien niet zo hard nodig, maar ik merk dat ze in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen wel echt zitten te wachten op een investering.’ Bierens is tevreden met de compensatieregeling voor de provincie: ‘Het is een heel mooi pakket, want het is veel breder dan alleen een kazerne. De hele provincie profiteert er nu van.’

Hoewel niemand in haven van Yerseke ook maar lijkt te denken aan een vertrek uit de provincie, ziet ook mosselvisser Rijkse na lang nadenken wel één voordeel van het compensatiepakket. ‘Een tram kennen we niet eens in Zeeland. We hebben maar één spoorlijn en maar één snelweg. Het zou fijn zijn als dat wat meer wordt.’