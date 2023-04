De man met twee unieke records in het betaalde voetbal, die zijn zoon er nooit over vertelde

Wim Kras.

Zodra er een voetballer van 16 jaar had gedebuteerd in de eredivisie, kon Wim Kras jr. er de klok op gelijkzetten dat die avond een journalist zou bellen voor zijn vader. Of hij nog eens zou willen vertellen over die 22ste november in 1959. Op die dag debuteerde Wim Kras voor Volendam tegen Ajax, 15 jaar en 290 dagen oud, en daarmee de jongste debutant ooit in de eredivisie.

Bij zijn dood, 14 februari, op 79-jarige leeftijd, verscheen bij veel artikelen een foto van die dag. Een jonge knaap die in een veel te groot shirt een beetje angstig en bedenkelijk in de camera kijkt; de blik van iemand die voor de leeuwen wordt gegooid.

En zo voelde het ook wel een beetje, zou Kras later toegeven. ‘Je bent te jong om alle ervaringen te verwerken. Daarom kreeg ik later ook te maken met een terugslag. Hier op het dorp hielden de supporters namelijk geen rekening met je leeftijd en was ik meteen onderdeel van kritiek.’

Kras was zoon van een visser en groeide, als oudste in een gezin van acht, op in de Pastoor van der Weidenstraat in Volendam. In het dorp gold hij vanwege zijn tweebenigheid, verwoestende uithaal en verfijnde koptechniek als een groot talent. Niet verwonderlijk dat trainer Ger Stroker aan hem dacht toen de vaste aanvallers, Hein Jonk en Johan Pelk, uit vorm waren.

De zeventallige elftalcommissie ging akkoord en daarmee was Kras’ debuut een feit. Hoewel Volendam met 3-0 verloor van Ajax, hield hij zich kranig staande tussen de grote jongens, wat hem als enige Volendam-aanvaller in deze krant een voldoende opleverde. Een jaar later zou hij tegen MVV nog een ander record vestigen: met 16 jaar en 100 dagen is hij nog altijd de jongste doelpuntenmaker ooit in de eredivisie.

Dick Bond noemde hem na zijn overleden de beste speler die Volendam ooit heeft gehad, maar daar kan Wim Kras jr. zich moeilijk een voorstelling bij maken. Zijn vader blonk uit in bescheidenheid. ‘Pas bij het condoleren hoorde ik van oud-spelers hoe veelzijdig hij eigenlijk was.’ Maar nooit zou hij zijn zoon vertellen over zijn records. ‘Alleen als de krant belde, dan deed hij zijn woordje.’

Kras voetbalde van 1959 tot 1974 in totaal 381 wedstrijden voor Volendam, en dat allemaal naast zijn baan als schilder. Van het ene op het andere moment stopte hij – waarschijnlijk na een conflict met het bestuur over geld, vermoedt zijn zoon, want zo bescheiden als zijn vader was, zo rechtlijnig kon hij ook zijn.

Zelf zei Kras, jaren later, tegen het Noordhollands Dagblad: ‘Waarom zo vroeg gestopt? Misschien omdat ik zo jong begonnen ben. Ik had er geen zin meer in.’ Hij werd trainer bij de amateurs van Volendam en ging zich met talenten bezig houden. Op de condoleance vertrouwde Edwin Zoetebier, oud-keeper van Feyenoord en Sunderland, zijn zoon toe: ‘Je vader was de beste trainer die ik heb gehad.’

Kras leed aan parkinson en afgelopen oktober werd ook dementie bij hem vastgesteld. Van het nabije verleden wist hij steeds minder, maar toen een begeleider in het verpleeghuis via YouTube de wedstrijd Volewijckers-Volendam uit 1961 opspoorde, herinnerde hij zich alles nog. ‘Niet alleen de uitslag en de opstellingen, maar ook dat er kinderen in de bomen zaten, omdat het uitverkocht was.’

Als eerbetoon werd na zijn overlijden de thuishaven van Volendam voor één keer omgedoopt tot het Wim Kras Stadion. Ook werd er een minuut lang geapplaudisseerd voor de man die waarschijnlijk tot in lengte van jaren de jongste eredivisiedebutant ooit zal blijven. Zijn zoon weet het zeker: ‘Dit record gaat nooit meer sneuvelen.’