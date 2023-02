De man die nooit ophield wereldkampioen te zijn en zo uitgroeide tot een ‘curiositeit’

Beeld Olaf van Heusden

Tot ver na zijn 90ste stapte oud-baanwielrenner Piet van Heusden nog op de fiets voor een trainingsrondje, steevast gekleed in een truitje met mouwen waarvan bij de uiteinden de regenboogkleuren zichtbaar waren; iets wat alleen is voorbehouden aan oud-wereldkampioenen. ‘Eigenlijk is mijn vader nooit opgehouden wereldkampioen te zijn’, zegt zijn zoon Olaf.

Die wereldtitel behaalde Van Heusden in 1952 in Parijs, op het onderdeel achtervolging, oftewel op de baan een paar minuten lang zo hard mogelijk achter iemand aanrijden. Eigenlijk was hij als reserve meegegaan naar Frankrijk, maar toen de één na de ander uitviel, mocht hij zich alsnog tonen op het mondiale podium. En hoe! Dat hij driehonderd gulden had moeten lenen om de reis naar Parijs überhaupt te kunnen maken, maakte het verhaal achteraf alleen maar mooier.

Lange tijd was Van Heusden, die 15 januari op 93-jarige leeftijd overleed, de nog oudst levende wereldkampioen van Nederland. Vanwege die eretitel werd hij op zijn oude dag steeds vaker gevraagd voor allerhande gelegenheden, met als hoogtepunt de Ronde van de Orteliusstraat, een retro-evenement in Amsterdam-West, waarbij de belangrijkste race ‘de Grote Prijs Piet van Heusden’ werd genoemd. En waarbij hij de eerste rondjes in zijn wollen regenboogtrui vooruit mocht rijden op zijn racefiets uit 1952, een Aandewiel.

Beeld Olaf van Heusden

Van Heusden groeide op in Amsterdam-West, waar zijn vader een rijwielstalling beheerde. Hoewel hij al veel eerder had willen wielrennen, begon hij pas op zijn 19de. Bij gebrek aan een echte racefiets, veel te duur in de naoorlogse jaren, zette hij op zijn stadsfiets met houten wielen een krom stuur. Niet lang daarna won hij bij wedstrijden al geregeld prijzen in natura, zoals een halve mud aardappelen of een strijkbout, die hij dan nog dezelfde avond verpatste, zodat hij kostgeld aan zijn moeder kon betalen.

Zijn vader was in de oorlog tewerkgesteld in Duitsland en keerde in juni 1945 terug. Bij het weerzien hing aan de deur van hun huis aan het Mercatorplein een rood geschilderd houten bordje waarop de data van ‘vertrek Duitsland’, ‘capitulatie’ en ‘goed bericht’ stonden. Naast de woorden ‘Welkom thuis’ was de foto van vader geplakt.

Jaren later, tijdens lezingen op basisscholen, vertelde Piet van Heusden over dat weerzien: ‘Ik was inmiddels paar jaar ouder geworden, had een andere voorstelling van hem, en hij waarschijnlijk van mij.’ Nooit zou Piets vader vertellen wat hij in Duitsland had meegemaakt. ‘Het moet afschuwelijk zijn geweest’, zegt Olaf. In die zin, vermoedt hij, was het fietsen voor Piet ook een vlucht geweest – even weg bij een getraumatiseerde vader.

Beeld Olaf van Heusden

Hij trouwde met jeugdliefde Fok, kreeg met haar twee zoons en werkte onder meer als elektricien, hoekman op de beurs en eigenaar van een sigarenzaak. Met 57,5 jaar ging hij met de vut, waardoor hij zijn handen weer vrij had voor lange fietstochten. Steeds vaker verscheen hij ook in de media. ‘Hij werd een curiositeit’, zegt zijn zoon. ‘Een wereldkampioen die nog helder van geest was en tot aan zijn dood op de racefiets bleef rijden.’ Of zoals Rim Voorhaar, medeorganisator van de Ronde van de Orteliusstraat, zegt: ‘Een voorbeeld-senior.’

Voor de leerlingen, aan wie Van Heusden op basisscholen over de oorlog vertelde, was hij gewoon Ome Piet. Pas thuis hoorden ze van hun ouders dat die meneer niet zomaar een Ome Piet was, maar een beroemdheid. Als ze hem dan gingen googelen, zagen ze foto’s van zijn heldenonthaal op het Mercatorplein na het WK. ‘Zo was er steeds weer een nieuwe generatie die hem leerde kennen’, zegt Voorhaar. ‘Het is precies waarom ik hem zo bewonderde. Hij is nooit een oude man geworden.’