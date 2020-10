De man die altijd bezig was met een merk

Beeld Nationaal Archief

‘Reclame is voornamelijk ijdeltuiterij’. Giep Franzen was soms ongekend kritisch op zijn vakgenoten. De helft van alle reclamebestedingen is weggegooid geld, zo riep hij in een artikel in De Groene in de jaren negentig. Het werd hem niet in dank afgenomen. Rob Benjamens, toenmalig voorzitter van de Vereniging van Erkende Reclame-Adviesbureaus (VEA) beschuldigde hem ervan zijn eigen nest te bevuilen. ‘Hij heeft de branche grote schade berokkend’.

Franzen was tenslotte niet zomaar iemand. Hij werd in 1999 gekozen tot Reclameman van de Eeuw. Het in 1962 mede door hem opgerichte bureau FHV werd het vaderlandse reclamebureau van de eeuw. Hij was degene die als geen ander oog had voor de effectiviteit van reclame.

Reclamemakers zouden volgens Franzen te veel op hun buikgevoel en intuïtie werken in plaats van op ratio. Ze zouden te veel bezig zijn met het winnen van prijzen in plaats van de positie van een merk te versterken. ‘Hun bevrediging zit in het eindproduct zelf, en het interesseert ze geen bal of mensen het betreffende artikel vervolgens ook gaan kopen.’

Franzen pleitte voor meer onderzoek naar reclame. Zelf gaf hij daarbij het voorbeeld. In 1992 werd hij hoogleraar commerciële communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn inaugurele rede zei hij dat reclame een verkoopinstrument moet zijn.

‘Maar in de praktijk is reclame maken een soort geloofshandeling. Het is voor mij soms moeilijk te vatten: aan reclame wordt alleen al in Nederland zo’n twaalf miljard gulden per jaar besteed. Ik vind dat we er als reclamemensen naar moeten streven het reclamevak op een hoger en vooral rationeler plan te brengen, door het juist uit de wereld van het gevoel en de intuïties te halen. Door het te ontdoen van zijn mystiek.’

Dat 80 procent van de nieuw gelanceerde merken in de levensmiddelenbranche floppen, komt, zo zei hij, doordat reclamemakers hun werk niet goed doen. Ze weten en onderzoeken te weinig. ‘ Dat zegt wel iets over de professionaliteit van het vak.’

Merkartikel

Giep Franzen overleed op 23 oktober in zijn woonplaats Oisterwijk. Zaterdag vond zijn uitvaart plaats. In de Volkskrant werd hij herdacht in een paginagrote advertentie van het bureau FHV/BBDO dat hij in 1962 samen met Nico Hey en Martin Veltman oprichtte. Zij maakten campagnes voor Albert Heijn, Douwe Egberts, Heineken, PostNL en Amstel, in een tijd dat reclame naar de televisie toe kwam.

Franzen schreef verschillende invloedrijke boeken over het vak, zoals het standaardwerk De mentale wereld van merken, dat hij samen met zijn wetenschappelijk assistent Margot Bouwman publiceerde. ‘Wanneer Philips elektrische tandenborstels op de markt brengt en daar haar naam op zet, spreken we nog niet van een sterk merkartikel. Pas wanneer we bij elektrische tandenborstels in de eerste plaats aan het merk Philips denken, is dat misschien het geval. Daarom zijn Duracell, Coca-Cola en Douwe Egberts zulke ‘krachtmerken’: bij koffie denk je aan Douwe Egberts, bij cola aan Coca-Cola. Bij die merken heb je het besef van de ‘enige echte’, zo stelde hij.

Hij kritiseerde reclamemakers vanwege het feit dat ze met een campagne van drie tot zes maanden al een merk dachten te kunnen vestigen. ‘Een campagne rond een nieuw product moet zeker drie jaar lopen om een vaste plek in het schap te veroveren.’ Humor in reclameboodschappen is sympathiek maar niet zaligmakend, vond hij. Een reclameboodschap die met de Loden Leeuw werd beloond kon net zo effectief zijn als die met de Gouden Loekie. De irritatiefactor van veel reclames van Procter & Gamble (wasmiddel, maandverband en luiers) deed niets aan het succes af.