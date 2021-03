De man achter Watergate kreeg nooit spijt: ‘Ik zou het nogmaals doen voor mijn president’

G. Gordon Liddy pleitte onschuldig, maar werd toch veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij het Watergateschandaal. Beeld Bettmann Archive

Als hondstrouwe aanhanger van de Republikein Nixon gaf Liddy leiding aan een groep die in 1972 inbrak in het hoofdkwartier van de Democratische Partij. Het doel was afluisterapparatuur te plaatsen en documenten te fotograferen om meer te weten te komen over de campagnestrategie van de Democraten.

Dit lukte, maar toen vijf groepsleden terugkeerden om de afluisterapparatuur bij te stellen en meer materiaal te bemachtigen – chirurgische handschoenen aan, walktietalkies in de hand – werden ze betrapt. Het stukje tape waarmee de inbrekers hadden gezorgd dat de deur niet in het slot viel was door een bewaker gespot en hij belde de politie. Liddy, bedenker van het plan, was niet aanwezig, maar werd later gearresteerd.

De groep inbrekers bleek nauwe banden te hebben met hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis. Uit publicaties in The Washington Post bleek dat zelfs president Richard Nixon van de inbraken afwist, en hoogstpersoonlijk probeerde het schandaal onder de pet te houden. Hierdoor moest Nixon in 1974 aftreden.

Onbevreesde man

Aanvankelijk gingen de plannen nog veel verder. Liddy zou onder meer hebben voorgesteld om campagnemedewerkers van de Democraten in de val te lokken met prostituees en ze te fotograferen met verborgen camera’s. Ook zou hij zijn betrokken bij plannen om Jack Anderson te vermoorden, een onderzoeksjournalist die kritisch schreef over Nixon. Het bleef uiteindelijk bij het bespioneren van de Democraten.

Liddy erkende zijn betrokkenheid bij het Watergate-schandaal, maar weigerde te getuigen tijdens het proces, omdat hij naar eigen zeggen niet was opgevoed als ‘een verrader of een rat’. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De Democratische president Carter verminderde die straf, waardoor hij ruim 4 jaar in de gevangenis zat.

In zijn autobiografie beschrijft Liddy hoe hij ‘van een nietig, angstig jongetje veranderde in een sterke, onbevreesde man’. Daar kwam naar eigen zeggen het eten van ratten en het bewust verbranden van zijn hand boven een kaars aan te pas. In de gevangenis zou hij er plezier in hebben om bewakers en leden van dominante gangs aan te staren tot ze het hoofd moesten afwenden.

Trots

In het boek beschrijft hij hoe de opzwepende toespraken van Hitler, waarmee hij in aanraking kwam dankzij een Duits dienstmeisje, een belangrijke inspiratiebron vormden in zijn jeugd. ‘Als een complete natie kon worden veranderd van zwak in uitzonderlijk krachtig, kon één persoon dat zeker.’

Na zijn gevangenisstraf presenteerde hij onder meer een populaire conservatieve talkshow op de radio, schreef hij goedverkopende boeken en trad hij op als panellid bij Fox News. Ook speelde hij in diverse films en tv-series, waaronder MacGyver en Miami Vice, veelal als schurk. Hij bleef controversieel. Zo gaf hij op de radio tips over hoe je medewerkers kunt doden van de organisatie in Amerika vuurwapens reguleert.

Op zijn rol in het Watergate-schandaal was hij trots. Voor zijn Rolls Royce liet hij zelfs een nummerplaat maken met daarop ‘H20GATE’. ‘Ik zou het nogmaals doen voor mijn president’, zei hij.

Zijn zoon bevestigde Liddy’s dood, aldus The Washington Post. Hij wilde de doodsoorzaak niet delen, behalve dat het niet covid-19 was. Liddy leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson.