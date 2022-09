De machtsstrijd in Irak verscheurt families, en niet alleen door het geweld

Jaber Fayadh staat voor een foto van zijn vermoorde zoon, die tussen portretten van Muqtada al-Sadr (links) en diens vader hangt. Beeld Hawre Khalid voor de Volkskrant

Het eerste wat opvalt, is de kleur zwart. In Sadr City, randje Bagdad, wapperen zwarte vlaggen en zwarte spandoeken. Geestelijken dragen vrome, zwarte gewaden. Het zwart symboliseert de rouw, dit jaar in augustus, van sjiitische moslims om de dood van imam Hoessein, anderhalf millennium geleden.

In een van de stoffige straatjes van de sloppenwijk vind je de Fayadh-­familie, ook volledig in het zwart gekleed. Niet vanwege de imam, maar omdat een van haar zonen afgelopen maandag omkwam bij vuurgevechten in het centrum van Bagdad. De vader des huizes, Jaber Fayadh (72), is sinds drie dagen in de rouw. Hij veegt zijn ogen droog en zegt: ‘Waarom zou iemand onze kinderen doden?’

De familie bezweert dat hun 48-jarige zoon ongewapend was. Hij was alleen gekomen om te demonstreren. Over de schuldvraag hoeft niemand lang na te denken, ook al is er zo kort na de gebeurtenissen nog geen enkel onderzoek verricht. ‘We weten dat de schutter een Iraniër was’, zegt de vader, zittend op een tapijt in de ontvangstruimte. ‘Geen Irakees zou op zijn landgenoten schieten.’

Andere familieleden zullen er nuancerend aan toevoegen dat het niet om Iraniërs, maar om pro-Iraanse milities ging, maar dat is in Sadr City momenteel bijzaak. De sfeer in het land is geladen: ruim tien maanden geleden mochten burgers stemmen bij parlementsverkiezingen, maar tot een ­kabinet hebben die niet geleid. De man die als winnaar uit de bus kwam, politicus en geestelijke Muqtada al-Sadr, weigert de macht te delen met de andere sjiitische partijen. Het gevolg is een verlammende impasse die ieder moment in geweld kan omslaan.

Oosterbuur

Zo ook begin deze week, toen er zeker 34 doden vielen bij gewapende confrontaties tussen de sjiitische facties (sjiieten vormen met ruim 60 procent de grootste religieuze groep in het land). Tussen hun leiders ontrolt zich al maanden een keiharde machtsstrijd. Behalve om ordinaire invloed, baantjes en geldstromen draait die strijd ook om geopolitiek: hoe moet het land zich verhouden tot de machtige oosterbuur Iran?

Stel je die vraag in Sadr City, dan volgt er een antwoord uit het repertoire van Muqtada al-Sadr, de man naar wiens vader de wijk vernoemd werd. Sadr is een nationalist. Hij wil meer afstand tot Iran en zegt te streven naar een regering die ‘westers’ (lees: pro-Amerika) noch ‘oosters’ (pro-Iran) georiënteerd is. Een kopstuk uit zijn beweging riep Teheran deze week op zijn ‘kamelen’ in bedwang te houden, doelend op de pro-Iraanse partijen.

‘We willen een sterk en stabiel land’, zegt Ammar Fayadh, de 42-jarige broer van de dode en een overtuigd Sadr-aanhanger. ‘Een land geregeerd door Irakezen, niet door buitenstaanders.’ Het is een sentiment dat breder leeft, en niet alleen in Sadr City. Drie jaar geleden maakte Irak een van de grootste protestgolven in jaren mee en klonken er in het hele land leuzen: tegen de corruptie, tegen Iran. Studenten protesteerden tegen het oprichten van standbeelden voor Iraanse legercommandanten. Het Iraanse consulaat in de stad Basra ging in vlammen op.

‘Nurid watan’, was de slogan: we willen een thuisland. Bijna twintig jaar na de Amerikaanse invasie (2003) zijn Irakezen het beu als schaakstukken te dienen in een spel tussen grootmachten. Vooral Iran wist te profiteren van het machtsvacuüm dat in de nadagen van de Amerikaanse bezetting ontstond. De protestbeweging bood hoop, maar werd uiteindelijk door Sadr voor eigen doeleinden gekaapt. Pro-Iraanse milities draaiden de beweging met geweld de nek om.

Kinderen spelen op straat in Sadr City, vernoemd naar Mohammed Sadiq al-Sadr. Beeld Hawre Khalid voor de Volkskrant

Grondlegger

Wie Sadr City binnenrijdt, ziet langs de weg een levensgroot billboard van een man met een imposante witte baard. Bijnaam: de witte leeuw. Het is de vader van Muqtada, Mohammed Sadiq al-Sadr, de grondlegger van de beweging. Ook in zijn tijd, toen dictator (en soenniet) Saddam Hussein aan de macht was, was Iran een splijtzwam. Het sjiitische verzet tegen ­Saddam was verdeeld: een deel zocht bescherming bij de ayatollahs in Teheran, terwijl de sadristen in eigen land gebedsdiensten bleven organiseren voor honderdduizenden verpauperde sjiieten. Toen de beweging te bedreigend werd, liet Saddam de oude Sadr in 1999 vermoorden.

Thuis bij Hossameldin al-Soudani (51) is goed te merken dat die kloof tot op de dag van vandaag doorwerkt. ‘Als sadristen zijn we één familie, met wijlen sayyid Sadiq als pater familias’, zegt hij. ‘We zijn alleen loyaal aan Irak. Dat geldt niet voor de anderen. Zij hebben niet dat gevoel van verbondenheid.’

‘Zij’, dat zijn de pro-Iraanse facties, losjes gegroepeerd rond twee leiders. De ene is Nouri al-Maliki (ooit een balling in Iran), premier tussen 2006 en 2014. De ander is Qais Hasan al-Khazali, frontman van het paramilitaire Asa’ib Ahl al-Haq (‘Liga van de rechtvaardigen’), dat in Amerika op de lijst van terroristische organisaties staat en getraind werd door de Iraniërs. Al-Khazali en Sadr trokken ooit samen op tegen de Amerikaanse bezetter, maar die samenwerking liep dood toen er Iraans geld in het spel kwam. Het sjiitische front versplinterde.

In kleermakerszit laat al-Soudani zijn zwarte gebedskralen door de vingers glijden. Hij vertelt over een boezemvriend met wie hij jarenlang optrok. Op een dag zei de vriend: ik voel wel iets voor Asa’ib. ‘Hij werd verleid door geld en mooie auto’s’, zegt al-Soudani mismoedig. Hun vriendschap was voorbij. ‘In het begin was ik verdrietig, maar na de gevechten van deze week voel ik geen wroeging meer.’

Ruzie

Steeds vaker raken sjiitische families verscheurd. Op Facebook schrijven sadristen: als je bij de anderen hoort, wil ik dat je me ontvriendt. Zelf maakt al-Soudani deel uit van een stam die teruggaat tot de begintijd van de islam. De stam is gespleten. Toen een vooraanstaand stamlid uit de pro-Iranhoek recentelijk werd voorgedragen als premier van Irak, leidde dat tot in eigen kring tot ruzie: eerst met woorden, toen met wapens. De mogelijkheid van een nieuwe burgeroorlog hangt als een donkere wolk boven het land. Of niet? Al-Soudani, laconiek: ‘We laten elkaar nu met rust. Onze paden zullen elkaar niet meer kruisen.’

Sinds de parlementsverkiezingen zijn er vruchteloze maanden verstreken. Geen van de partijen maakt aanstalten tot een dialoog, en Sadrs eis (nieuwe verkiezingen) stuit op een hard nee van de anderen. De gevechten van begin deze week worden gezien als een voorbode van waartoe de sadristen in staat zijn om hun zin te krijgen. Het was Sadr die 24 uur lang alle regie in handen had, niet het leger of de demissionaire premier. Zo snel als het geweld was begonnen, zo snel liet Sadr het ook weer stoppen. Hij heeft zijn aanhangers aan een touwtje.

Het maakt hem tot de meest onvoorspelbare man van het land, ook wat betreft Iran. Hij kan hard uithalen naar het buurland, maar heeft er tegelijk zijn eigen contacten. Economisch leunt Irak zwaar op het land. ‘Als populist heeft Sadr de anti-Iraanse kaart vooral getrokken omdat hij merkte dat die sentimenten leefden onder de bevolking’, zegt Marsin Alshamary, Irak-onderzoeker verbonden aan de Harvard Kennedy School. Zijn standpunten kunnen als een blad aan de boom draaien.

Condoleance

Bij de Fayadh-familie is er hoog bezoek van mannen in driedelige pakken. Het is een delegatie onder leiding van een hoge sadrist, de secretaris-generaal in het parlement. Hij is gekomen om te condoleren, maar krijgt voor de voeten geworpen dat er nog steeds geen nieuwe regering is. Hoe kan dat? ‘Onze vijanden willen ons zwak houden’, is zijn antwoord. En tot de familie: ‘Moge God u geduld schenken en verlichting.’ De mannen vertrekken weer.

Ammar Fayadh is trots op zijn broer, omdat hij stierf voor zijn principes. Hij zou zonder aarzeling hetzelfde doen. ‘Muqtada weet wat goed voor ons is.’ Als eerbetoon heeft hij een portret van zijn broer aan de muur gehangen. Het hangt tussen dat van Sadr ­senior en junior.