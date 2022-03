De LVR van Jos van Rey, veroordeeld voor corruptie, nog machtiger in Roermond

Jos van Rey, lijstduwer van de Roermondse partij LVR, brengt in een café zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

De andere partijen volgen op grote afstand, met GroenLinks als tweede partij met slechts vijf zetels. Voor de groene coalitiepartij betekende dat ook nog eens een verlies van twee zetels. Het CDA, ook in het gemeentebestuur, zakte van vijf naar drie zetels. ‘Zuur’, zo luidde de reactie van CDA-wethouder Angely Waaijen.

Kopman Dirk Franssen van de LVR, met Jos van Rey als lijstduwer, constateerde fijntjes dat de partij net zoveel zetels in de gemeenteraad krijgt als drie van de huidige coalitiepartijen bij elkaar. ‘Dit betekent een grote verantwoordelijkheid’, zei hij tegen De Limburger.

Cordon sanitaire niet waarschijnlijk

Tot dusver is de LVR, destijds opgericht door Jos van Rey en kompanen in reactie op alle ophef over het corruptieschandaal rond zijn persoon, steeds buiten het gemeentebestuur gehouden. Maar door de enorme overmacht aan stemmen én de slechte verhoudingen tussen enkele huidige coalitiepartijen lijkt een zogenoemd cordon sanitaire voor de derde keer niet erg waarschijnlijk.

De LVR, door politieke tegenstanders ook wel Lijst van Rey genoemd, heeft als allergrootste partij sowieso de lead bij de eerste formatiebesprekingen. Die beloven, zoals gebruikelijk in Roermond, lastig te worden. Want aan de LVR kleeft niet alleen de corruptieaffaire rond Van Rey. De vrij populistisch opererende partij veroorzaakte de afgelopen jaren ook herhaaldelijk ophef en rumoer in de gemeenteraad met felle aanvallen op het gemeentebestuur en alle andere partijen, waarbij niet werd geschuwd hard op de man of vrouw te spelen.

Geronselde volmachtsstemmen

De verkiezingsavond in Roermond werd ontsierd door de bekendmaking, na het sluiten van de stembureaus, dat burgemeester Rianne Donders aangifte heeft gedaan vanwege het ronselen van volmachtsstemmen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn al twee verdachten daarover gehoord. Om welke partij het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het ronselen van stemmen ligt in Roermond gevoelig, omdat Jos van Rey ook daarvoor is veroordeeld. Zijn veroordeling ging namelijk niet alleen om het aannemen van steekpenningen (corruptie), maar ook om het ronselen van stemmen en het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie bij een burgemeesterschap.

In een reactie op de aangifte zei één van de kandidaten van de LVR van niks te weten. ‘Als het vanuit onze partij zou komen, dan horen we het wel. En dan moeten degenen die het hebben gedaan worden gestraft’, aldus LVR-raadslid Ben Peters.