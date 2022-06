De luchthaven sluiten in Limburg, dat was een taboe. Nu stemmen de Provinciale Staten erover

Wielrenners passeren Maastricht Aachen Airport. De luchthaven wordt omringd door dorpen, waar de vliegtuigen laag overvliegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘De grote vrachttoestellen vliegen vlak voor de landing zo laag over onze huizen dat de dakpannen van de daken worden geblazen’, zegt Lou Wanten in Geverik, een dorpje dat met zijn vierhonderd inwoners net ten noorden van Maastricht Aachen Airport ligt. ‘En dan krijgen we ook nog al die kerosinedampen over ons heen – die zijn kankerverwekkend hè.’

Ten zuiden van het Limburgse vliegveld regende het in Meerssen ruim een jaar geleden metalen delen van een opstijgende Boeing 747-400. Ze beschadigden woningen en auto’s in een woonwijk.

De woning van John Huizinga in het gehucht Schietecoven, vlak bij Ulestraten, staat slechts 140 meter van de start- en landingsbaan. ‘Als ze landen of starten moet je je handen voor de oren houden’, verzucht hij op het buitenterras van zijn vrijstaande huis. Meer last nog heeft hij van het taxiën van de vliegtuigen. ‘Landen of starten duurt een paar seconden. Maar dat taxiën, met brullende motoren, kan minuten lang doorgaan.’

Zijn huis mag dan het dichtst bij het vliegveld liggen – het hekwerk ervan begint al aan de andere kant van de weg – veel omwonenden in een tiental omliggende dorpen en buurtschappen ondervinden overlast van het vliegverkeer. ‘Nergens in Europa liggen woningen zo dicht bij een start- en landingsbaan’, beweert Frank Wormer in het buurtschap Humcoven. ‘Nou ja, op een vliegveld op een Grieks eiland na dan.’

Het is allemaal veel te krap, zegt Wanten in Geverik. ‘De luchthaven heeft steeds ontheffing gekregen om die grote jongens te kunnen ontvangen. Als ze een keer van zuid naar noord opstijgen, moet de weg ten zuiden van het vliegveld even met stoplichten worden afgesloten. Anders zouden fietsers of automobilisten van de weg kunnen worden geblazen.’

Dossier dat uitpuilt van cijfers en prognoses

Provinciale Staten van Limburg moeten vrijdag een knoop doorhakken over de toekomst van de al jaren kwakkelende luchthaven langs de A2 in Zuid-Limburg. Ze kunnen kiezen uit vier scenario’s die het provinciebestuur na ampel beraad en tientallen onderzoeksrapporten op tafel heeft gelegd, zonder zelf een voorkeur uit te spreken. Limburg heeft een zogenaamd extraparlementair college, zonder dichtgetimmerd coalitieakkoord. Het gevoelige onderwerp wordt overgelaten aan de ‘vrije keuze’ van PS.

De Limburgse Statenleden – parttimepolitici die daarnaast meestal ook nog een gewone baan hebben – zijn niet te benijden. Het is voor hen bijna ondoenlijk om een op alle facetten weloverwogen besluit te nemen in dit ingewikkelde dossier dat uitpuilt van cijfers, prognoses en toekomstscenario’s.

Drie scenario’s gaan uit van het voortbestaan van het vliegveld: verdere, optimale groei van zowel vracht- als passagiersvervoer, meer inzetten op alleen vrachtvervoer of een duurzame (‘innovatieve’) variant met vooral elektrische vliegtuigen. Het vierde en meest radicale scenario, en tot voor kort een absoluut taboe in het Limburgse gouvernement aan de Maas, luidt: sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA).

De agendering van die laatste variant heeft de harten van de tegenstanders van MAA de laatste maanden harder doen kloppen: zou hun droom dan toch werkelijkheid kunnen worden? Hun strijd was jarenlang vooral gericht tegen uitbreiding, geluidsoverlast en milieuvervuiling. Nu ligt er zomaar een beleidsvariant op tafel om de steen des aanstoots helemaal op te doeken.

Uit een van de vele onderzoeken was gebleken dat sluiting op langere termijn het gunstigste scenario is voor Limburg in het algemeen en vooral ook voor het toerisme in het Heuvelland. ‘Bij sluiting van de luchthaven Maastricht Aachen Airport lijken voor zowel Limburg als Nederland de maatschappelijke baten groter te zijn dan de te maken kosten’, aldus een conclusie uit het eindrapport van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba). ‘De positieve financiële, klimaat- en omgevingseffecten overtreffen de negatieve effecten voor gebruikers (vracht en passagiers).’

Onzekerheid was er wel over de saneringskosten bij sluiting. Mede daarom koos de Alliantie tegen Uitbreiding MAA, een divers gezelschap van bewoners-, milieu- en natuurgroeperingen, de vlucht naar voren door via crowdfunding een alternatief plan voor herontwikkeling te laten maken: wat te doen met het vliegveld na sluiting?

Een landschapspark met een levendige campus

Het architectenbureau van Francine Houben, opgegroeid in Zuid-Limburg, presenteerde twee maanden geleden een ruwe schets van een landschapspark in combinatie met een levendige campus vol start-upbedrijfjes, woningen, recreatiemogelijkheden en natuur. De start- en landingsbaan zou gebruikt kunnen worden voor de opwekking van zonne-energie, de luchtverkeerstoren als uitzichtpunt van ‘de poort naar het Heuvelland’.

Architect Houben constateerde dat op een uur rijden van ‘vliegveld Beek’ nog zeven luchthavens liggen, in Eindhoven, België en Duitsland. ‘Wordt het geen tijd dit oude oorlogsvliegveld te vervangen door een bestemming die meer in lijn is met de nieuwe economie, de nieuwe tijdgeest, nieuwe mobiliteit en nieuwe recreatie?’, vroeg ze tijdens de presentatie.

‘Het Airpark’, noemde Houben het plan. De leden van de Alliantie tegen Uitbreiding MAA waren zo enthousiast dat ze de naam van hun actiegroep onlangs hebben veranderd in Alliantie pleinAIR Maastricht – plein air is Frans voor openlucht.

De strijd van bewoners en milieuactivisten wordt gesteund door een groeiende groep ondernemers in de toerismesector. Zij klagen over de geluidsoverlast van laag overvliegende vliegtuigen, die net zijn opgestegen vanaf MAA en daarna ‘de bocht naar links maken’, over het idyllische Heuvelland van Zuid-Limburg. Want de meeste toeristen komen voor de rust in de regio; die willen niet om 6 uur ‘s ochtends uit hun bed in hotelkamer, caravan of tent worden ‘gebulderd’.

Regionale vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland en Hiswa-Recron presenteerden onlangs samen met de bekende Limburgse horecaondernemer Camille Oostwegel sr. en directeur Anya Niewierra van Visit Zuid-Limburg (voorheen de VVV) zelfs een factsheet onder de omineuze titel: ‘Een neergang van het toerisme hangt in de lucht.’ Zij hekelen ‘de beeldvorming’ dat het vliegveld zo belangrijk zou zijn voor Limburg.

MAA is de laatste jaren vooral een vrachtluchthaven. Maar slechts een fractie van de vracht heeft een bestemming in Limburg zelf. Het merendeel gaat naar bestemmingen ver buiten de provincie. Ook aan het zeer bescheiden passagiersvervoer heeft Limburg weinig tot niks. Het zijn vooral vakantievluchten naar de zon die vanaf en naar MAA vliegen – het leeuwendeel van de vakantiegangers die daarvan gebruikmaakt, komt van buiten de provincie. Toeristen die het Limburgse Heuvelland bezoeken, komen vooral met de auto of trein.

De toerismesector in het Heuvelland geeft in het pamflet een duidelijk stemadvies af aan het Limburgs parlement: sluit de luchthaven, die elk jaar bijna 10 miljoen euro aan provinciale subsidie ontvangt en ook in de toekomst ‘verliesgevend’ zal blijven. ‘De eerste drie scenario’s leiden tot een forse groei van MAA en leiden daarom volgens meerdere studies tot een neergang in het toerisme, een bedrijfstak die vele malen groter is dan MAA en die diepgeworteld is in onze provincie’, aldus de opstellers.

Hartstochtelijke pleidooien van insprekers

De druk op de Limburgse volksvertegenwoordigers die een besluit moeten nemen over de toekomst van het vliegveld, is de afgelopen weken tot ongekende hoogten opgevoerd, door zowel voor- als tegenstanders. De prestigieuze kunstbeurs Tefaf in Maastricht is voor openhouden, want er arriveren ook rijke kunstkopers met hun privéjet.

De gemeente Maastricht deed samen met enkele hotels, congres- en beurscentrum MECC en vliegmaatschappij Corendon in een krantenadvertentie eveneens een oproep MAA te behouden: ‘Laat zo’n cruciale infrastructuur voor Limburg nooit verloren gaan. Want wat dichtgaat, komt nooit meer terug.’

Tijdens een hoorzitting voor de Statencommissie eerder in mei voerden 22 insprekers hartstochtelijke pleidooien voor of tegen het kleine vliegveld. Zelfs twee tieners namen het woord, voor sluiting. ‘Nu al sterven mensen door klimaatverandering, slachtoffers van onze vliegbehoefte’, zei de 15-jarige Rivka, die lid is van de klimaatactiegroep Fridays for Future, opgericht door Greta Thunberg. ‘Ik geloof dat jullie de jeugd haten’, aldus Thomas (17). ‘Wij gaan naar een dode planeet.’

Een vertegenwoordiger van de Natuur en Milieufederatie Limburg wees op de enorme stikstofuitstoot van het vliegveld, waardoor bij sluiting ruimte ontstaat om weer te bouwen. Aan de andere kant van het spectrum uitte de vrouw van een MAA-werknemer haar zorgen over de toekomst van haar man: ‘Als MAA sluit, wie wil hem dan nog?’ De Maastrichtse zakenman en hotelier Benoit Wesly: ‘In feite zijn jullie bezig Limburg te sluiten. Gaan we opnieuw de mijnen sluiten?’

Ook Schiphol en het Rijk kunnen nog een rol spelen. De nationale luchthaven, eigenaar van Rotterdam-Den Haag en mede-eigenaar van Eindhoven, ziet wel wat in een samenwerking met of deelname in MAA. Maar dan moet de provincie wel eerst tientallen miljoenen investeren in de renovatie van de start- en landingsbaan en ander achterstallig onderhoud.

Tegenstanders hoonden die harde voorwaarden meteen weg: ‘Zij de lusten, wij de lasten.’ Volgens de toerismesector in het Heuvelland dreigt Zuid-Limburg zelfs ‘een wingewest van Schiphol’ te worden. ‘Limburg krijgt zo de lawaaiierige en vervuilende vracht mét de maatschappelijke kosten, terwijl Schiphol de lucratieve passagierspoot uitbreidt en stikstofruimte bespaart’, zo wordt in hun factsheet geschamperd.

Partijen hielden zich nog op de vlakte

Sommige partijen, waaronder de SP, CDA en PVV, vinden het MAA-dossier zo belangrijk, omvangrijk en ingewikkeld dat ze liever een concreet voorstel of voorkeursscenario van het provinciebestuur zelf hadden gezien. ‘Anders vrees ik voor een Poolse landdag’, zei SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg in een eerder debat.

Aanvankelijk hadden alleen de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren zich openlijk uitgesproken voor sluiting van MAA, terwijl de PVV van meet af aan duidelijk tegen sluiting is. De andere partijen hielden de kaarten nog tegen de borst.

Maar in een voorbereidend debat anderhalve week geleden lijkt een meerderheid van de fracties toch te neigen naar het openhouden van MAA. Uit de inhoudelijke bijdragen van alle woordvoerders zou kunnen worden opgemaakt dat 30 van de 47 Statenleden een toekomst voor het kwakkelende vliegveld zien. Wel klonk er veel kritiek op de onderbouwing van de vier scenario’s.

Toch heeft woordvoerder Frank Wormer van de Alliantie pleinAIR Maastricht de hoop nog niet helemaal opgegeven. ‘Bij zo’n vliegveld speelt helaas ook het nodige sentiment en Limburgs trots mee’, verzucht hij. ‘De paus heeft er ooit de mis opgedragen. De Rolling Stones zijn er geland, evenals president Bush. Maar het is en blijft een mal en zinloos vliegveld op een totaal verkeerde plek, dat alleen met miljoenensubsidies overeind kan worden gehouden.’

Wormer sluit niet uit dat de stemming in Provinciale Staten zelfs wordt uitgesteld, in afwachting van nog meer onderzoek. Hij zou uitstel toejuichen. ‘Laat de volksvertegenwoordigers uit hun loopgraven komen en serieus gaan nadenken’, zegt hij in zijn achtertuin met fraai uitzicht over het groene dal van de Watervalderbeek. ‘Volgend jaar maart zijn provinciale verkiezingen. Dan kan de hele bevolking zich in de stembus uitspreken over de toekomst van vliegveld Beek.’