De Lomboklaan in Leersum krijgt na de valwind geen beuken maar lindes terug: ‘Die zijn beter bestand tegen verdroging’

Een omgewaaide boom is op een woning gevallen door de valwind die Leersum trof. Beeld Sem van der Wal / ANP

De Lomboklaan in Leersum oogt als een slecht gebit. De helft van de beuken staat nog fier overeind, van andere bomen resteren slechts stronken, al zijn er ook plekken waar zelfs die verdwenen zijn. Daar herinnert hooguit een omgewoelde cirkel in de berm nog aan de reuzen van weleer. Het geeft de ooit zo statige laan een treurige aanblik.

Toch is er bijna anderhalf jaar na de verwoestende valwind ook goed nieuws te melden: de tandarts is in aantocht. Donderdag stemt de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over een plan om het openbaar groen in het zwaarst getroffen deel van het dorp te herstellen. De kosten: circa 1,8 miljoen euro.

En dat is het waard, vinden ze hier. Want met nieuwe bomen krijgt het dorp de ziel terug die het op 18 juni 2021 verloor. Die dag raasde er een waanzinnige windvlaag door de straten, waardoor takken afbraken, kruinen van hun stammen woeien en lijvige bomen piepend en krakend tegen de vlakte gingen, soms hele percelen tegelijk. Wonder boven wonder vielen er geen doden. Wel liepen circa honderd woningen schade op, sommige onherstelbaar.

Mikadostokjes

Ook de emotionele schade in het dorp is enorm, vertelt wethouder Anouk Haaxma, die verantwoordelijk is voor de nasleep van de valwind. Haar eigen woning liep geen schade op, maar ze zag wel hoe huizen en tuinen van anderen in puin lagen. ‘Ik kreeg allemaal appjes van bekenden’, zegt Haaxma, die namens een lokale partij in het college zit. ‘Daarop zijn we direct het dorp in gegaan om te helpen.’

‘Het is onvoorstelbaar dat er in de natuur krachten vrij kunnen komen die in een paar tellen zoveel verwoesting aanrichten’, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer, die namens de SGP in het college zit. ‘Bomen lagen verspreid als mikadostokjes, huizen moesten vrij gezaagd worden en het bosperceel hier bij de Uilentoren lag helemaal plat.’ Alles bij elkaar sneuvelden in de omgeving van Leersum circa 30 duizend bomen, waarvan 1.600 langs straten en in tuinen in het dorp.

Volgens Boonzaaijer is de leefomgeving van veel bewoners daardoor totaal veranderd. ‘Ik sprak mensen die op een paar hectare grond wonen’, zegt hij. ‘Die zagen hun buren nooit, omdat overal bomen stonden. Anderen hadden nooit uitzicht, maar kunnen nu Rhenen zien liggen. Het is plotseling ontzettend licht in die huizen. En warm, de afgelopen zomer.’

Bermen verlagen

Er was dan ook weinig discussie in het dorp over de vraag of er bomen terug moesten komen. ‘Na een week begonnen mensen te bellen’, zegt Boonzaaijer. ‘Dan hadden ze bomen gevonden. Daar, bij die kweker. Zet ze maar terug. Ook kregen we bomen gedoneerd van omliggende gemeenten. En sportverenigingen hebben bomen bij elkaar gehockeyd en gevoetbald.’

In het minst getroffen deel van het dorp plantte de gemeente dit voorjaar al 135 nieuwe bomen. Voor de zwaarder getroffen delen, zoals de Lomboklaan, was meer regie nodig. ‘We wilden niet rücksichtslos voor elke gesneuvelde boom een nieuwe boom terugplaatsen’, zegt Boonzaaijer. Want als het halve dorp op de schop ging, dan konden ze maar beter rekening houden met de wensen van bewoners en een fenomeen als klimaatverandering. ‘We gaan bijvoorbeeld her en der de bermen verlagen, zodat we daar regenwater vast kunnen houden.’

Copijn Landschapsarchitecten kreeg de opdracht een herstelplan te maken. Daartoe inspecteerde het bureau allereerst de resterende bomen in het plangebied. Die bleken over het algemeen nog vitaal genoeg om te kunnen blijven staan. Alleen over de toestand van de beuken maakte Copijn zich zorgen. ‘Beuken hebben een oppervlakkig wortelgestel’, zegt landschapsarchitect Gerrit van Oosterom. ‘Daardoor kunnen ze slecht tegen verandering. Ze krijgen het moeilijk als het plotseling heel nat, heel droog of heel licht wordt.’

Een woning in Leersum die een jaar geleden door storm was beschadigd. Beeld Freek van den Bergh

Plakkerige substantie

Het herstelplan voor Leersum was voor Copijn geen alledaagse opdracht. ‘We moesten voor een groot gebied een plan maken dat op de vierkante meter klopte’, zegt Van Oosterom. ‘Voor elke boom die we wilden planten moesten we kijken of dat kon met de uitritten en de kabels en leidingen die er liggen.’

Bovendien moest een aantal gevoelige keuzes worden gemaakt. Zo adviseerde Copijn om de gesneuvelde beuken in de Lomboklaan te vervangen door lindebomen. ‘Ook dat zijn klassieke bomen die behoorlijk groot kunnen worden’, zegt Van Oosterom. ‘Maar ze zijn veel beter bestand tegen verdroging.’ Het idee leverde weerstand op bij bewoners, die het liefst beuken zagen terugkeren, maar het protest ebde weg na een second opinion van een ander bureau en de belofte dat er geen lindebomen zouden komen die een plakkerige substantie afscheiden.

De optie om de hele Lomboklaan in één keer te beplanten met lindebomen – waarbij de beuken die de valwind overleefd hadden alsnog tegen de vlakte zouden gaan – ging na overleg met dorpsbewoners vrij snel van tafel. Alleen aan het begin van de laan moeten een paar beuken wijken, zodat kabels en leidingen verlegd kunnen worden. Verderop worden alleen de gaten gevuld met lindebomen. De komende decennia maken de resterende beuken geleidelijk plaats voor lindes.

Elfstedentocht

Als de gemeenteraad het herstelplan donderdag goedkeurt, wat volgens de meeste betrokkenen geen probleem moet zijn, dan volgt een zoektocht naar een aannemer die het plan kan uitvoeren. Die zal de eerste lindebomen op de Lomboklaan vermoedelijk vanaf januari gaan planten. ‘Het grootste deel van het plan voeren we deze winter nog uit’, zegt wethouder Boonzaaijer. ‘Tenzij we vier weken de Elfstedentocht kunnen schaatsen. Dan lopen we vertraging op.’