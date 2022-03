De liberale democratie moet met vuur worden verdedigd, realiseert de wereld zich ineens

Vrijwilligers maken camouflagenetten in de zuidwestelijke Oekraïense stad Oezjhorod. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

24 februari, het begin van de oorlog in Oekraïne, is een ‘Europees 11 september’, zei voormalig Navo-topman Jaap de Hoop Scheffer deze week. Het leek alsof we met één klap in een nieuwe wereld terechtkwamen. De Europese Unie, vredesproject bij uitstek, levert dodelijke wapens aan Oekraïne. Duitsland werpt zijn pacifisme af en belooft een militaire grootmacht te worden, oorlogsschuld of niet. De wereldvoetbalorganisatie Fifa, die niet bekendstaat om haar ethisch besef, gooit Rusland uit alle internationale voetbaltoernooien. In Washington applaudisseren Democraten en Republikeinen als één man voor president Biden, leider in de strijd tegen Rusland.

‘In de verwoeste huizen van Kyiv en Charkiv komt een geschiedenis ten einde. Het was de mooie geschiedenis van een Europese orde zonder weerga, geboren na de Koude Oorlog’, schreef de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev in Die Zeit. Europa nam deze week definitief afscheid van zijn illusies. Dat handel tot vrede zou leiden, omdat landen die van elkaar afhankelijk zijn geen oorlog voeren. Dat economische ontwikkeling vanzelf tot democratie leidt, omdat uiteindelijk iedereen zo wil zijn als wij.

‘We bevinden ons in een nieuwe wereld’, schreef economisch columnist Martin Wolf in de Financial Times. ‘We bevinden ons in een nieuw conflict, niet tussen communisten en kapitalisme, maar tussen revanchistische tirannie en liberale democratie.’ Anders dan de wereld van 1989, de val van de Muur, draait de wereld van 2022 niet om vrijhandel en globalisering, maar om veiligheid. Geld wordt minder belangrijk. Politiek gaat boven economie: met de sancties tegen Rusland snijdt het Westen ook in eigen vlees. Natuurlijk is de nieuwe wereld niet vrij van imperfecties, tegenstrijdigheden en hypocrisie. We blijven Russisch gas afnemen, bij gebrek aan alternatieven.

Verzorgingsstaat

De verdediging van de liberale democratie vraagt om sociale cohesie. Tijdens de Koude Oorlog werd de verzorgingsstaat opgebouwd omdat het Westen zijn burgers aan zijn samenleving wilde binden. Nu zal de cultus van geld en individueel succes, die na 1989 zo ontspoorde, getemperd moeten worden. Aan de neoliberale hegemonie van de markt is een einde gekomen.

Nieuwe tijdperken worden vaker aangekondigd. De financiële crisis van 2008 zou het einde van het wilde kapitalisme inluiden. Na de pandemie zouden we verstandiger met de planeet omgaan. Er kwam weinig van terecht. Maar deze crisis is anders. Burgers voelen een dreiging die zij niet meer hebben gevoeld sinds de grote kernwapendemonstraties van de jaren tachtig. Menigeen zei afgelopen week tegen vrienden dat ze snel een afspraak moesten maken, ‘voordat de bom valt’. Een grapje met een benauwde ondertoon.

De oorlog in Oekraïne leidde afgelopen weken tot een regeneratie van het Westen. Poetin dacht het Westen te verdelen, maar de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werkten eendrachtig samen aan sancties die kort daarvoor nog onbespreekbaar waren.

Nieuwe glans

De oorlog geeft de liberale democratie een nieuwe glans. De liberale samenleving wordt vaak verweten dat zij leeg is, slechts voortgedreven door zielloos materialisme. Maar geconfronteerd met een dictator die mensenlevens opoffert aan de mystiek van de Groot-Russische gedachte, krijgt de liberale democratie opeens een nieuwe aantrekkingskracht. Oekraïners vechten zich letterlijk dood om erbij te kunnen horen. ‘Academici van links en rechts hebben het liberalisme bekritiseerd’, schreef columnist David Brooks in The New York Times. ‘Deze week hebben we een duidelijker beeld gekregen van het alternatief. Het ziet eruit als Vladimir Poetin.’

In de wereld na 24 februari is politiek belangrijker dan economie. De Duitse minister van Financiën Christian Lindner noemde hernieuwbare energie ‘vrijheidsenergie’, omdat Duitsland niet langer afhankelijk wil zijn van goedkoop Russisch gas. Ook de handelsrelaties met China zullen veranderen als partijleider Xi Jinping volhardt in zijn autoritaire en imperialistische koers. Volgens politicoloog Ivan Krastev gaat het Westen naar ‘het tijdperk van de veerkracht’, waarin zijn kracht wordt bepaald door de pijn die het kan verdragen.

Eensgezindheid na polarisatie

Die veerkracht vraagt om eensgezindheid in een wereld die de afgelopen jaren juist ten prooi viel aan polarisatie, vooral door populistisch rechts. Op korte termijn verzwakt de oorlog het populisme. In Frankrijk wordt Marine Le Pen in verlegenheid gebracht door een verkiezingsfolder waarop zij (‘een vrouw van internationale statuur’) Poetin de hand schudt. De absurde pose van Willem Engel en consorten als ‘vrijheidsstrijders’ is moeilijk vol te houden nu Oekraïners met gevaar voor eigen leven tegen een echte dictator strijden.

Maar hoe zal het gaan als de prijzen voor energie blijven stijgen, inflatie de koopkracht uitholt en het enthousiasme voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bekoelt? Populisten zullen proberen de onvrede naar zich toe te trekken. ‘Het is niet onze oorlog’, zoals Geert Wilders zei. Een terugkeer van Trump in 2024 kan de trans-Atlantische samenwerking ernstig verzwakken, al geeft de Republikeinse steun voor sancties tegen Rusland enige hoop.

De wereld na 24 februari 2022 is vol onzekerheid en dreiging. Niemand weet hoe de strijd afloopt, maar dankzij Poetin, Zelenski en de heroïsche Oekraïners heeft de verdediging van de liberale democratie een nieuwe urgentie gekregen. Het is niet zo dat we opeens nieuwe dingen geloven, schreef David Brooks in The New York Times, maar we geloven ‘met meer vuur, met meer overtuiging. Het was een overtuigende week.’