De Libanese geest gaat niet meer in de fles

Al ruim een week gaan Libanezen de straat op om de protesteren tegen de regering. Nu pas laat de president zich horen, via een video. Maar het is te laat, vinden de betogers. De hele kliek moet weg.

Op donderdag, de achtste dag van de volksopstand, spreekt de president voor het eerst. De president van Libanon, Michel Aoun (84), houdt zijn toespraak niet in het centrum van Beiroet, waar de massa al ruim een week roept om revolutie. Hij doet dat ook niet op het balkon van zijn presidentiële paleis. Hij spreekt de natie toe per video, opgenomen in een werkkamer met veel boeken.

De stem van de oude president is zacht en draagt niet ver. Libanon is al ruim een greep in de week van massale protesten. Wegen zijn geblokkeerd. Banken zijn gesloten. Scholen zijn gesloten. De meeste winkels zijn gesloten. Het vliegveld is nauwelijks bereikbaar. Het geld is – letterlijk – op: pinautomaten weigeren steeds vaker dienst. Treedt president Aoun af? Hij maakt geen aanstalten. De president roept op tot ‘dialoog’ en ‘grondwettelijke hervormingen’.

In Het Ei horen ze het hoofdschuddend aan. Het protest in Libanon is vol dromen, over een einde aan corruptie en vervuiling en ten diepste verzuilde politiek, waarin het geloof van je familie min of meer dicteert op welke partij je stemt. Dit hebben de demonstraties tot nu toe concreet gebracht: toegang tot Het Ei. De ruïne van een oude bioscoop in hartje Beiroet. Hoogstandje van brutalistische architectuur. Als gevolg van de Libanese burgeroorlog (1975-1990) nooit afgebouwd. Het Ei, dat is de tragiek van Beiroet: na de oorlog in handen gevallen van een schimmige projectontwikkelaar. Al decennia ontoegankelijk voor het gewone volk.

Maar nu is Het Ei gekraakt door de mensen. Demonstranten maken selfies in de spelonkachtige ruimtes van kaal beton. Op de trappen bekijken ze per telefoon de video van hun leider. ‘Verschrikkelijk,’ zegt Farah Karam. ‘Ze blijven proberen om dezelfde mensen op hun plaats te houden. Maar door zelfs maar met een man als Aoun te praten, betekent dat je hem blijft overwegen. Hij moet weg. Het is klaar.’ Zoals bijna alle Libanese politici van naam en invloed is Aoun onderdeel van het Libanese establishment sinds de burgeroorlog, die al dertig jaar voorbij is.

Allen betekent allen, is de strijdkreet van de opstand. Iedereen die een machtspositie bekleedt bij de overheid, moet weg. ‘We willen dat alle politici weggaan en dat er nieuwe komen’, zegt Jad (25), die met zijn vrienden gevaarlijk dicht langs de randen van Het Ei loopt. Tot vorige week had hij een baan in een restaurant. Van de bedrijfsleider kreeg hij te horen: als je gaat demonstreren, hoef je hier niet meer terug te komen. Nu is Jad onderdeel van het enorme leger jeugdwerklozen in Libanon. Veel demonstranten lijken jonger dan dertig. De volksopstand begon met een door de regering aangekondigde belasting op het bellen per WhatsApp.

Wie niet weet hoe je het beste Het Ei in kan klimmen, kan advies vragen van de militairen op de stoep. Waar het leger in de rest van de Arabische wereld verzet tegen de zittende macht hard neerslaat, reiken militairen hier de demonstranten vooralsnog de hand. In hoogopgeleid Libanon bedachten de protestanten vorige week, na een hoekig begin met arrestaties en traangas: we gaan het leger omarmen. Je demonstreert niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mannen in uniform, die ook lijden onder de graaiers aan de top. En zo zie je militairen lopen met een witte roos, aangeboden door demonstranten.

Een van de beelden van de opstand die viraal zijn gegaan: een Libanese militair die huilt van ontroering.

Maar hoe moet het verder? Libanon is klein. De graaiende elite die weg moet, allen betekent allen, dat kan je familie zijn. Daar draait Dala Hido (23) een shagje in Het Ei. Haar opa was minister in de vorige regering. Wacht even, je opa was minister? ‘Ja, maar hij is blij dat hij weg is uit de politiek. We bespreken alles op de familie-app. Hij is erg voor veranderingen. Hij is anders dan de anderen.’

Met haar vriendin Reya Baadarani (22) bespreekt ze wat moet veranderen. 24 uur per dag elektriciteit. Een einde aan de vervuiling. Geen sektarisme meer. Haar ouders stemden op de partij van premier Saad Hariri, vertelt Reya. ‘Ze vonden zijn vader goed. En dan stem je hier automatisch op iemand uit dezelfde familie.’ Op school, zegt Dala, leerde ze: ‘Als je christelijk bent, hoor je bij bepaalde partijen.’ Verandering, hopen de jonge vrouwen, zal beginnen ‘op Instagram, waar je goede anti-corruptie-accounts hebt.’

Terwijl op straat alles nog open ligt, manifesteert zich in Het Ei alvast een mogelijke nieuwe machthebber. Daar staat hij, op de trappen van het oude theater, een partijspeldje op zijn revers: Mounir Doumani. De politieke partij waarin hij actief is, vrij vertaald Burgers in de Staat geheten, deed in 2016 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien heeft hij zich op dit moment voorbereid. Want dat dit zou gebeuren, zag hij aankomen. ‘Dit land is bankroet. De politici zijn het product van de oorlog.’

Laat het aan zijn partij en hij zal het anders doen. Een sterke staat creëren, zonder corruptie. De staatsschuld aanpakken. Makkelijk zal het niet worden, maar vertrouw het hem toe. ‘Wij zijn er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen.’