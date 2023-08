De lange pauze is uit de tijd: basisscholen houden kinderen tussen de middag vaker op school

De meeste basisschoolleerlingen hebben anno 2023 een korte middagpauze en zijn eerder vrij. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In Midden-Nederland beginnen vandaag de basisscholen weer. En de kans is groot dat een deel van de leerlingen dit jaar moet wennen aan een ander rooster. Basisscholen gaan in de afgelopen jaren toenemend over op een continurooster, waarbij leerlingen ’s middags niet meer naar huis gaan of overblijven. Dat blijkt uit cijfers van DUO Onderwijsonderzoek.

In 2011 had 77 procent van de scholen nog een traditioneel rooster, waarbij kinderen tussen de middag thuis kunnen eten en rond 15.30 uur vrij zijn. Dit gold in 2020 nog maar op 37 procent van de basisscholen. De meeste basisschoolleerlingen hebben nu een korte middagpauze en zijn eerder vrij.

Scholen mogen zelf bepalen hoe een lesrooster eruitziet, zolang een basisschoolleerling in acht jaar tijd maar minimaal 7.520 uur les krijgt.

Regelmaat, rust en het voorkomen van organisatorische problemen noemen de docenten in het onderzoek als belangrijkste redenen om over te gaan op een continurooster. Scholen hebben bij het traditionele model moeite met het vinden van ouders en vrijwilligers om te surveilleren tijdens de lange middagpauze.

Het basisonderwijs kampt al jaren met personeelstekorten. Het goede nieuws: het aantal mensen werkzaam in het primair onderwijs groeit sinds 2016. Maar de groei zit vrijwel volledig in ondersteunend personeel. Zij surveilleren, kijken toetsen na en begeleiden kinderen die meer zorg nodig hebben.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voorspelt een oplopend tekort aan leraren en bestuurders in het basisonderwijs. In 2026 verwacht het ministerie ongeveer 2.500 onvervulde vacatures, vier jaar later zal dat al het dubbele zijn.