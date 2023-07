‘De lach krijg ik niet van mijn gezicht’, toeslagengedupeerde Kristie Rongen over de val van het kabinet

Kristie Rongen. Beeld Robin de Puy

‘Voor de 30 duizend erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire kan het niet veel slechter worden dan onder het net gevallen kabinet’, zegt Kristie Rongen. De afhandeling van de affaire is onder dit bewind volledig vastgelopen, constateert Rongen, die vorig jaar als toeslagengedupeerde landelijke bekendheid verwierf door Mark Rutte tijdens een een verkiezingsdebat van RTL het vuur aan de schenen te leggen en daarna uitgroeide tot een van de spreekbuizen van de toeslagenouders. Maar of het beter wordt en of dit het door haar zo gehoopte einde van het tijdperk Rutte is? ‘Ik ben er niet gerust op.’

Wat was uw eerste reactie op de val van het kabinet?

‘Ik stond te juichen toen ik het hoorde vrijdagavond. Het gaat mij er vooral om dat Mark Rutte nu echt weg gaat als premier, zijn partij met hem als roerganger houd ik verantwoordelijk voor zowel het ontstaan van dit toeslagenschandaal als de gebrekkige afhandeling ervan. Wat mij betreft had hij al weggemoeten toen het kabinet in januari 2021 aftrad vanwege het toeslagenschandaal.’

Over de auteur

Charlotte Huisman is verslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over jeugdzorg en de nasleep van de toeslagenaffaire

Bent u niet bang dat door de val van het kabinet de afhandeling van de schade van de toeslagenouders nog meer vertraging gaat oplopen? Staatssecretaris Aukje de Vries had net een nieuwe werkwijze aangekondigd om de gedupeerden sneller te kunnen helpen.

‘Veel slechter dan het onder dit kabinet ging, kan het niet gaan. Zoals het net vertrokken SP-Kamerlid Renske Leijten zei, die zich wel voor ons inzette: Bij elke voortgangsrapportage over de afhandeling van de schade van de gedupeerde stierf ze een beetje. Stilstandrapportages noemde ze die inmiddels. De debatten erover duurden tot diep in de nacht maar we werden er niet wijzer van. Ik had er bovendien weinig vertrouwen in dat die nieuwe aangekondigde aanpak zou gaan werken, het geld blijft vooral naar de consultants gaan, en niet naar de ouders. Duidelijk was voor mij dat dit kabinet het niet gaat oplossen, onder Rutte zijn vooral problemen gecreëerd.’

Rutte in gesprek met Kristie Rongen tijdens het RTL-debat vorig jaar. Beeld RTL

Waar hoopt u nu op?

‘Ik hoop dat Pieter Omtzigt, het andere Kamerlid dat zich echt voor ons heeft ingezet, zijn eigen partij gaat opzetten. Dan kan Rutte echt zijn koffers gaan pakken. En ik begreep ook dat de BBB er een linkse partij bij wil als zij een kabinet zouden vormen. Dat zou dan wat mij betreft de SP zijn. Dan zou er een nieuw tijdperk kunnen beginnen, met die beloofde nieuwe bestuurscultuur.’

Denkt u dat het dan beter wordt voor de toeslagenouders?

‘Ik denk dat grote problemen als de afhandeling van onze schade pas echt aangepakt kunnen worden als Mark Rutte weg is. Pas met het einde van het tijdperk Rutte is er ruimte voor een frisse start. Maar ik ben er niet gerust op. Rutte speelt het spel voortreffelijk, nu moet blijken of het goed voor hem gaat uitpakken, straks is hij misschien wel weer verkiesbaar. Maar dit weekend krijg ik de lach niet van mijn gezicht.’