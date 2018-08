De laatste warme dagen (voorlopig): de tweede hittegolf van het jaar en vissterfte in de Rijn

De warme zomer duurt maar voort. Voordat het woensdag koeler wordt, wachten maandag en dinsdag tropische dagen. Wat zijn de gevolgen van het tropische weer? Hoe staat Nederland ervoor in deze uitzonderlijke zomer? U leest het in dit hitteblog.

Een woonboot met doeken voor de ramen in Maasbommel. Foto Marcel van den Bergh

6-8-2018, 16:38

Dit weekeinde stond in Utrecht de tijd even stil

De Domtoren in Utrecht gaf dit weekeinde continu dezelfde tijd aan: 7 voor half 12. Door de hitte was het uurwerk van de toren stil blijven staan. Inmiddels loopt de klok weer, maar voor hoe lang? ‘Ook wij smachten naar verkoeling', zegt de beheerder tegen de Volkskrant.

6-8-2018, 15:41

Noorse autoriteiten waarschuwen voor schuilende schapen

Een opvallende waarschuwing voor Noorse weggebruikers: de autoriteiten roepen op uit te kijken voor schapen en rendieren. De dieren schuilen in tunnels, in een poging de hitte te vermijden. Sinds 10 juli hebben 44 aanrijdingen met schapen of rendieren plaatsgevonden, zo meldt het Noorse persbureau NTB.

De waarschuwing komt in een voor Scandinavië extreem warme zomer. Zo beleefde Zweden zijn heetste juli ooit, met de grootste bosbranden in tientallen jaren als gevolg. Enkele dagen geleden stroomde koelere lucht Scandinavië binnen. In Stockholm is het maandag 22 graden, in Oslo 21, maar in de loop van de week stijgt het kwik weer richting de 30 graden.

6-8-2018, 15:14

Hete zomer een ramp voor de vlinder

Door de extreme hitte van de laatste weken is het aantal vlinders sterk gedaald, zo blijkt uit de jaarlijkse telling van De Vlinderstichting. Aanvankelijk leek het een perfecte vlinderzomer te worden, zegt Ineke Radstaat-Koopmans van de Vlinderstichting. Vlinders houden van warmte en de maand juni was bovengemiddeld aangenaam. Maar de aanhoudende droogte leidde ertoe dat veel planten niet in bloei kwamen.

6-8-2018, 14:29

Opnieuw een hittegolf!

De tweede hittegolf van 2018 is een feit. Bij het meetstation in De Bilt werd om 14.20 uur een temperatuur van 30,2 graden gemeten.

Voor een hittegolf zijn volgens het KNMI vijf zomerse dagen op rij nodig (maxima van 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

6-8-2018, 13:21

Vissterfte in de Rijn

Stroomopwaarts op de Rijn heeft de warmte voor vissterfte gezorgd. Op sommige plekken is de watertemperatuur opgelopen tot 27 graden - veel te hoog voor bijvoorbeeld de vlagzalm, die goed gedijt bij een watertemperatuur onder de 23 graden. De Zwitserse visserijorganisatie SFV heeft het afgelopen weekend ongeveer een ton dode vis uit het water gehaald.

De Zwitserse autoriteiten hebben in juli koelwaterbassins opgezet om de vissen een koele ontsnappingsplek te bieden. Duizenden vissen verzamelden zich daar, maar het was onvoldoende, zo blijkt.

Een dode vis langs de Rijn bij Schaffhausen, Zwitserland. Foto epa

6-8-2018, 12:23

Franse steden weren vervuilende auto's

Drie Franse steden weren vervuilende auto’s uit het stadscentrum. In Parijs en Straatsburg worden exemplaren ouder dan 12 jaar niet toegelaten, Lyon weert auto’s zonder speciale klimaatsticker. De reden: smog.

Door de huidige hittegolf ontstaat smog en verslechtert de Europese luchtkwaliteit. Smog wordt veroorzaakt door een combinatie van veel zon, hoge temperaturen en weinig wind. Mensen met zwakke longen hebben er last van, en dan vooral bij zware inspanning.

Benieuwd hoe het staat met de Nederlandse luchtkwaliteit? Op de website luchtmeetnet.nl staan de actuele metingen.

6-8-2018, 11:30

Droogte rondom de golfbaan in Naarden. Foto Frank Maters

Pakketjes op andere tijden bezorgd?

Schrik niet als uw pakketje maandag wat later binnenkomt. PostNL heeft bezorgers de vrijheid gegeven om te bepalen wanneer ze op pad gaan. Ze mogen bijvoorbeeld ook 's avonds werken, mits het KNMI in hun bezorgregio temperaturen boven de 30 graden verwacht.

6-8-2018, 11:11

Weersverwachting: nog twee tropische dagen

Zondag was het minder warm, maar maandag en dinsdag loopt het kwik op tot boven de 30 graden. Landinwaarts zijn temperaturen van rond de 37 dinsdag zelfs niet uitgesloten. Vanaf woensdag wordt het koeler.

Het weerbericht leest u hier.