De laatste keer dat de inflatie zo hoog was, belandde Nederland in een spiraal: kan dat weer gebeuren?

De markt in Bommel, met aanbiedingen voor beddengoed. Diensten en goederen zijn het afgelopen jaar veel duurder geworden. In januari lagen de prijzen 7,6 hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Beeld Marcel van den Bergh

Dag Peter, ongekende inflatiecijfers, die jij als oude rot in het vak nog kent van de jaren zeventig. Wat waren toen de oorzaken?

‘Dat zat hem voor een belangrijk deel in de zogenaamde loonexplosie. Vanaf 1964 eisten de vakbonden veel hogere lonen, met name in de industriële bedrijfstak, destijds nog de grootste werkgever van Nederland. De vakbonden konden hele bedrijfstakken lamleggen met stakingen. In 1964 volgde toen een loonstijging van maar liefst 15 procent.

‘Dus wat deden de werkgevers, die dit moesten betalen? Die verhoogden de prijzen van hun producten. Waarna de werknemers weer hogere lonen eisten omdat hun koopkracht erodeerde. Zo ontstond de bekende loon-prijsspiraal. Dit werd nog eens verergerd door een oliecrisis toen olieproducerende landen in het Midden-Oosten eerst een boycot afkondigden en daarna de prijzen vele malen verhoogden.’

Waarom was dit problematisch?

‘Elders in de wereld, onder meer in Japan, kwamen bedrijven op die veel minder loon betaalden. Door alle loonsverhogingen konden veel Nederlandse bedrijven de concurrentie niet aan, een boel gingen failliet. De textiel-, schoenen- en scheepsbouwindustrie werden weggevaagd. Dat leidde tot enorme werkloosheid in Nederland.

‘Doordat de ambtenarensalarissen en uitkeringen waren gekoppeld aan de lonen, moest de overheid veel geld uitgeven. Er ontstonden grote begrotingstekorten, de overheid moest bijlenen en de rente op staatsleningen liep op. Begin jaren tachtig was de rente zelfs bijna 13 procent. Ter vergelijking: momenteel is dit nul. Wie een huis kocht, betaalde meer dan 10 procent rente op de hypotheek.

‘Uiteindelijk spraken vakbonden en de werkgevers in 1982 af dat de lonen niet meer zo snel zouden stijgen: het Akkoord van Wassenaar. Tegelijkertijd bezuinigde het kabinet drastisch om inkomsten en uitgaven weer gelijk te maken, waardoor Nederland weer kredietwaardiger werd en goedkoper kon lenen. Zo zijn we langzaam maar zeker uit de spiraal geraakt. Die is daarna nooit meer teruggekeerd.’

Kan zo’n loon-prijsspiraal nu opnieuw ontstaan?

‘Momenteel zie je niet dat werknemers massaal hogere lonen eisen. Vakbonden hebben ook minder slagkracht dan in het verleden, doordat hun ledental zo is afgenomen. Als werknemers willen dat hun loon in de pas blijft met de inflatie, moeten ze lid worden van een vakbond: je kunt moeilijk stakingen afkondigen als mensen niet meedoen. Er is dus nog geen sprake van een loon-prijsspiraal.’

In hoeverre is de huidige inflatie verder te vergelijken met die van toen?

‘In zekere zin maken we nu het tegenovergestelde mee. Men sprak in de jaren zeventig wel van stagflatie: de inflatie liep op terwijl de groei stagneerde en er veel werkloosheid was. Nu is oververhitting van de economie de oorzaak: er is juist heel veel geld en er heerst krapte op de arbeidsmarkt.

‘Dat komt voor een belangrijk deel door het onverwacht snelle economische herstel na de coronacrisis. De verwachting is nog steeds dat de prijsstijgingen tijdelijk zijn en dat de inflatie veel korter zal aanhouden dan in de jaren zeventig en tachtig. Ook de prijsverhogingen van olie en gas lijken minder structureel.

‘Verder is dit een totaal ander tijdperk. De economie is veel wereldomvattender. Wat er in Amerika gebeurt, beïnvloedt ons direct. Bedrijven en kapitaal kunnen overal naartoe. Door de euro is de Nederlandse economie veel sterker verbonden met de rest van Europa. Dat maakt allemaal dat Nederland minder vat heeft op de eigen economie.’

Is het beter voor de economie als de lonen niet meestijgen met de inflatie, om het scenario uit de jaren zeventig te voorkomen?

‘Niet per definitie. De inflatie zorgt er nu voor dat de koopkracht van Nederlanders afneemt: het leven wordt duurder. Als er loonsverhogingen komen, met name voor de jongere generaties, zal er ook meer worden uitgegeven en dat stimuleert de economie juist.

‘Als de lonen niet meestijgen worden essentiële sectoren die al langer kampen met personeelstekorten, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs, alleen maar minder aantrekkelijk om in te werken. Als we op gegeven moment in de rij moeten staan voor het ziekenhuis, of onze kinderen niet meer op school terecht kunnen, zullen we die mensen wel meer geld móeten geven.’