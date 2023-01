De laatste Griekse koning gaf tegen zijn zin in groen licht aan een dictatuur, om als banneling te eindigen

Koning Constantijn II arriveert met zijn vrouw Anne Marie van Denemarken bij Westminster Abbey voor het huwelijk van Prins William en Kate Middleton in 2011. Beeld ANP

Toen Constantijn in 1964 de troon besteeg, 23 jaar oud pas, hoopten veel Grieken dat zijn regeerperiode een nieuw begin zou inluiden. Nog geen twintig jaar eerder had in het land een bloedige burgeroorlog gewoed tussen communisten en monarchisten, en de samenleving was nog steeds diep verdeeld. De jonge koning en de centristische premier George Papandreou, hetzelfde jaar aangetreden, konden de kloof helpen dichten, zo was de hoop.

Het liep anders. Nog geen drie jaar nadat Constantijn de troon had bestegen, culmineerden de onderlinge spanningen in een militaire coup van een groep conservatieve legerofficieren. ‘De kolonels’ zouden enkele jaren later, na een vlucht van de koning, ook het einde van de Griekse monarchie inluiden.

Zwarte band

Constantijns leven begon al niet veel minder roerig: hij was een paar maanden oud toen Italië aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, onder leiding van Mussolini, Griekenland aanviel. Met behulp van nazi-Duitsland werd het land bezet, de koninklijke familie sloeg op de vlucht. Constantijn zou zijn eerste levensjaren in Egypte en Zuid-Afrika doorbrengen.

Kroonprins werd hij pas op 7-jarige leeftijd, na het overlijden van zijn oom, George II. Die had geen kinderen, reden voor Constantijns vader Paul om het stokje over te nemen. Constantijn diende in het Griekse leger en studeerde rechten aan de Universiteit van Athene. Hij bleek een zeer begaafd sportman, die een zwarte band in karate had en veel aan zeilen deed. In 1960 won hij in die laatste sport zelfs een gouden olympische medaille.

Vier jaar later werd hij tot koning gekroond, na het overlijden van zijn vader, die aan maagkanker leed. Nog datzelfde jaar trouwde hij met Prinses Anne Marie van Denemarken. Een gouden toekomst lag voor het koningspaar en Griekenland in het verschiet.

Zeer impopulair

Maar het duurde niet lang voordat de populariteit van de jonge vorst hard onderuitging. De eens zo warme relatie met premier Papandreou verzuurde, onder meer omdat beide leiders de controle over het leger opeisten, en de premier stapte op. Constantijn II drukte vervolgens een zeer impopulaire regering door, die onder druk van straatprotesten kort erna weer viel.

Om een terugkeer van Papandreou en zijn beduidend linksere zoon bij aanstaande verkiezingen te voorkomen, zou de Griekse koning hebben overwogen om met behulp van hoge legerofficieren een staatsgreep in gang te zetten. Zoveel blijkt althans uit vrijgegeven communicatie van Amerikaanse diplomaten. Constantijn II heeft dit altijd ontkend.

Conservatieve kolonelsregime

Wat zijn plannen ook waren, alles veranderde toen een groep middelhoge legerofficieren onder leiding van kolonel Papadopoulos het heft in eigen hand nam en in 1967 een staatsgreep pleegde. ‘De ergste dag van mijn leven’, noemde de koning dit later.

Het conservatieve kolonelsregime beweerde in naam van Constantijn te handelen, maar zette hem in werkelijkheid onder druk om hun machtsovername te legitimeren. Dat hij hieraan toegaf, is hem in Griekenland altijd nagedragen.

Toen een tegencoup waarbij Constantijn betrokken was kansloos mislukte, vluchtte hij met zijn familie naar Rome. Onderhandelingen over de terugkeer van de koning strandden, omdat hij een terugkeer naar democratie onder de bestaande grondwet als voorwaarde stelde. De kolonels, die een zeer repressief bewind voerden, beperkten hierop de macht van de monarchie door een nieuwe grondwet aan te nemen. In 1973 maakte de junta met een referendum helemaal een einde aan de Griekse monarchie.

Tussenkop

Onafhankelijke waarnemers beschouwden dat referendum als onrechtmatig. Maar in een tweede referendum, een jaar later, kort na de omverwerping van het kolonelsregime, stemde 69 procent van de Grieken alsnog tegen de terugkeer van de monarchie. ‘Als het Griekse volk besluit dat het een republiek wil, hebben ze daar recht op en verdienen ze met rust te worden gelaten om ervan te genieten’, zei Constantijn II destijds tegen Time. Hij werd gevraagd niet terug te keren naar Griekenland, waar de spanningen nog altijd torenhoog waren.

Het verdreven koningspaar verbleef eerst in Denemarken, om zich uiteindelijk in de Britse hoofdstad Londen te vestigen, waar ze vijf kinderen kregen. Het zou tot 1981 duren voordat Constantijn voor het eerst terugkeerde naar Griekenland. De toenmalige regering stond hem toe om de begrafenis van zijn moeder bij te wonen.

Hij zou Griekenland nog enkele malen bezoeken, maar het duurde tot 2013, veertig jaar na zijn afzetting, voordat hij definitief terugkeerde naar Griekenland. De monarchie was inmiddels zo lang afgeschaft dat hij niet langer een controversiële figuur was.

Tijdens zijn lange ballingschap in Engeland bouwde Constantijn een band op met onder meer de Britse en Spaanse koninklijke families. Zijn zus, Sophia, was tot 2014 koningin van Spanje. Zelf was hij de peetoom van de Nederlandse prins Constantijn en de Britse kroonprins William. Hij lag al enkele dagen op de intensive care van een ziekenhuis in Athene toen hij overleed. Tot zijn dood bleef hij zichzelf koning noemen.